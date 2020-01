Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Grenoble vs Nice 4 - 3 (0-0 3-0 0-3 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 24/01/2020 Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Nice ] Grenoble a encore besoin des tirs aux buts pour s'imposer Dans la dernière ligne droite de la saison régulière, Nice a grandement besoin de points pour espérer une fin de saison passionnante. Cela veut dire disputer les play off car les play down cette année seront sans suspense depuis le forfait de l’équipe de Lyon, laissant une place vacante et sans relégation sportive. Pour Grenoble, solide leader, il faut prendre les trois points contre une équipe du bas de classement pour confirmer leur statut de leader. Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 24/01/2020 à 23:33 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Nice : Lardière Laurent archives Grenoble contrôle le début de partie et n’est pas loin de l’ouverture du score avec sa première ligne qui sur le papier donne envie : Champagne-Aleardi-Kearney (4’15).



Nice tente de se projeter rapidement vers l’avant dès le palet récupéré. Les attaquants nicois ne sont pas loin du breakaway (10’).



Hardy trouve le poteau et fait lever une partie du public de Pole Sud. Le palet n’a pas franchi la ligne selon Mr Hauchart, bien placé (13’25).



Nice répond de la même manière par un lancer surpuissant de Kopta qui touche le poteau d'Horak (18’06).



Malgré une dominaton en termes de lancers, Grenoble n’a toujours pas ouvert le score, butant sur un bon Barrier dans les buts et une équipe de Nice bien en place, à la recherche du bon coup sur la glace de Pole Sud. Son dernier déplacement s’était terminé par une courte défaite 3-2 au mois d’Octobre, cela a surement donné des idées au coach de Nice.



Engagements : 12/6 Grenoble

Tirs : 15/7 Grenoble Lardière Laurent archives Horak répond présent Chabert pour Nice puis Sauvé pour Grenoble se présentent devant le gardien adverse mais perdent tous les deux leur duel (22’).



Grenoble va finalement ouvrir le score après la mi match sur un échange entre les deux internationaux français Treille et Fleury en zone offensive. Treille lance du poignet et trouve le haut du filet (1-0 31’08).



Nice pense égaliser sur un lancer de Heizer, dévié devant Horak mais après arbitrage vidéo, le but est refusé (35’02).



Ce but refusé sonne comme un avertissement pour Grenoble. Les hommes d’Edo Terglav se remettent au boulot et trouve la faille après une pénalité appelée pour une faute sur Kearney. Les grenoblois s’installent en zone offensive. Fleury prend un slap, semble t’il dévié par un défenseur de Nice ce qui trompe Barrier (2-0 36’32).



Grenoble va prendre le large sur un but gag. Le palet est mis à la cage par Tartari et trompe Barrier entre les jambières (3-0 37’43).



Engagements : 12/8 Grenoble

Tirs : 15/11 Grenoble Lardière Laurent archives Le dernier tiers n’est pas très animé... Pourtant Nice va faire son retour dans la partie.



Nice profite d’un power play pour marquer son premier but. Heizer reprend un rebond devant la cage d’Horak (3-1 49’16).



Comme à la parade, Nice va doubler rapidement la mise par Thomas qui reprend un palet au second poteau (52’42).



Grenoble a alors la pression et tente de jouer la montre. Une faute de Treille est signalé, pour nous sans raison (55’11).



Nice va finalement égaliser. Les arbitres lèvent le bras pour annoncer une faute grenobloise. Dame Malka veut jouer le power play et veut donner le palet aux grenoblois. Bizarrement personne ne touche le palet coté grenoblois ce qui donne l’opportunité aux niçois de rentrer en zone offensive. Le palet est mis à la cage et Abramov marque dans un but grand ouvert (3-3 59’01).



Un but qui permet à Nice de partir en prolongation au terme d’un come back assez improbable vu le score dix minutes plus tot. Les grenoblois ont relâché trop vite leur efforts.



Engagements : 13/8 Grenoble

Tirs : 17/8 Nice Aleardi trouve le poteau en prolongation mais il faut les tirs aux buts pour départager les deux équipes. Aucun but ne sera marqué avant le 6éme lancé. Kearney trouve un trou de souris, près du poteau de Barrier pour donner la victoire à son équipe (4-3 65'00).



Engagements : 2/1 Grenoble

Tirs : 1/1 Ce match ne restera pas dans les annales du hockey français. Grenoble avait péniblement ouvert le score avant de faire le break en deux minutes dans le second tiers après un but refusé à Nice qui avait changé la donne. Avec un avantage de trois buts, les BDL avaient la victoire en poche mais un incroyable come back des niçois, bien aidés par la passivité grenobloise dans les dix dernières minutes, a donné une prolongation et des tirs aux buts. Les grenoblois n’auront pas livré une partition digne d’une équipe candidate au titre de champion. Dès dimanche, face à Gap, il faudra corriger le tir et monter en puissance avant le début des play off dans tout pile un mois.



