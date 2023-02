Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 37ème journée : Grenoble vs Nice 4 - 0 (1-0 0-0 3-0) Le 31/01/2023 Grenoble [ Grenoble ] [ Nice ] Grenoble ouvre le Champagne à domicile ! Deux jours après la victoire en coupe de France à Paris Bercy, Grenoble revient sur ses terres pour présenter la Coupe à son public. Le match contre Nice est l’occasion de célébrer : la patinoire est pleine et les nombreux étudiants présents sont bruyants ! Nice de son coté est toujours à la lutte pour les play offs et à besoin de points. Malgré de nombreux blessés et un banc raccourci, Nice ne peut se permettre de ne pas jouer tous les coups à fond. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 01/02/2023 à 11:46 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Fabre assistés de MM. Biot et Zede Buts :

Grenoble : 17.04 Joël Champagne (ass Sacha Treille et Aurelien Dair) ; 41.34 Sacha Treille (ass Maxim Lamarche et Joël Champagne) ; 52.54 Damien Fleury (ass Markus Poukkula et Maxim Lamarche) ; 59.41 Sacha Treille (ass Joël Champagne et Pierre Crinon)

Nice : Pénalités 10 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Nice Laurent Lardiere archives Le premier tiers n’est pas des plus animé. La première chaude alerte sur une cage est l’œuvre de Damien Fleury trouve qui Deschamps plein axe et qui slap mais Weninger est déjà bien en place (3’35).



Grenoble se procure les meilleures occasions en ce début de rencontre avec Treille qui lance à la cage. A.Dair est au rebond et Weninger fait un double arrêt décisif (7’30).



Nice de son côté a deux power play mais ne fait pas grand-chose devant la cage de Raphael Garnier, titularisé coté grenoblois. Bonnardel n’est pas loin de faire un festival dans la défense iséroise mais est stoppé au dernier moment (12’35).



Grenoble va finalement ouvrir le score par Champagne qui profite du travail de Treille pour récupérer le palet en bonne position et prendre un lancer qui fait mouche, en faisant sauter la gourde du portier niçois (1-0 17’04). Le but intervient sur seulement le quatrième tir grenoblois dans ce premier tiers…



Ce but donne de l’élan à l’attaque grenobloise qui va enfin se créer plusieurs situations avec d’abord Fleury du revers (17’40) puis par le duo A.Dair et Treille mais Weninger est encore parfait et fait un triple arrêt en bougeant rapidement au sol, bien aidé par ses défenseurs pour bloquer le palet avant qu’il ne franchisse la ligne (17’55).



Engagements : 13/8 Grenoble

Tirs : 9/7 Grenoble



Laurent Lardiere archives Grenoble rentre dans ce secondtiers avec de meilleures intentions. A.Dair touche dès la première minute le poteau de Weninger (21’). Nice se doit de réagir et Stebih prend un lancer de la bleue. Garnier repousse de la jambière mais il n’y a personne au rebond pour faire la différence. Nice, diminué par des blessures manque d’armes offensives pour marquer le moindre but.



Torres est malgré tout pas loin de l’égalisation. L’attaquant de Nice trouve le poteau de Garnier (26’15).

La suite du tiers sera très calme en occasions de but dans un match qui ne restera pas dans les annales.



Engagements : 7/7

Tirs : 13/6 Grenoble



Grenoble reste sous pression d’un éventuel retour niçois mais Champagne, encore lui, donne dès l’entame de l’air à son équipe. Le capitaine grenoblois profite du bon travail de Sacha Treille pour dévier un palet devant la cage et inscrire un doublé (2-0 41’34).



Nice n’arrivera pas à pousser et inquiéter plus que cela la défense des BDL. Fleury va marquer un but sans que l’on parvienne à dire si le gardien a fait une erreur d’appréciation ou si le lancer a été dévié par un défenseur niçois (3-0 56’54).



Les Aigles de Nice tenteront bien de prendre un temps mort et de sortir le gardien mais Nice restera sans but dans cette rencontre. Sacha Treille, encore une fois sur une passe de Joel Champagne, rajoutera une unité au tableau d’affichage avec un but en cage vide (4-0 59’41).



Engagements : 11/10 Grenoble

Tirs : 13/12 Nice



Grenoble n’aura pas livré la meilleure prestation de la saison mais la victoire a été assurée. L’essentiel est là avec trois points supplémentaires ce qui donne six points d’avance sur Rouen (avec un match en moins au compteur). Le prochain match de vendredi prochain sur la glace de Pôle Sud sera donc décisif pour viser la première place à l’issue de la saison régulière ô combien importante avant de débuter les phases finales. Grenoble, avec déjà un titre en poche, peut se présenter sereinement sur la glace avant le début des play offs. Malgré quelques joueurs en moins bonnes formes (Aubin, Howden), la machine grenobloise continue de faire la différence. Ce soir, Treille et Champagne auront bien aidé Grenoble à performer.



Nice aura fait un match solide défensivement mais sans grande chance de scorer dans la rencontre. Les Aigles qui ont annoncés en début de semaine un changement de coach. Sutor devient manager sportif et Babka prend en charge l’équipe professionnelle avec Pascal Marguerit en tant qu’assistant. C’est une refonte de l’organigramme. Sutor quitte donc le banc niçois, une première depuis 14 ans… Quoi qu’il en soit derrière le banc, on peut compter sur l’effectif niçois pour se donner à fond jusqu’à la fin de la saison régulière. Après tout, Nice ne compte que trois points de retard sur Chamonix donc tout reste possible. Weninger a fait un très bon match dans la cage et Stebih est un défenseur solide. Le retour des attaquants finlandais Valtonen, Kuronen et Vainionpaa doit permettre à Nice de régler son problème offensif, plus que visible sur cette rencontre. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo