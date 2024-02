Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 38ème journée : Bordeaux vs Grenoble 2 - 8 (0-2 1-3 1-3) Le 02/02/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ] La tempête de l'Isère s'abat sur Mériadeck ! Avant cette 38ème journée de Ligue Magnus, décisive dans la course aux derniers points en vue des playoffs, les Boxers de Bordeaux, actuellement quatrièmes, restent sur cinq victoires consécutives. Mais ce vendredi 2 Féverier, dans une patinoire Mériadeck à guichets fermés pour la douzième fois de la saison, c'est une affiche haut de gamme qui est proposée aux joueurs d'Olivier Dimet, puisqu'ils accueillent les Brûleurs de Loups de Grenoble, classés au troisième rang. En terre bordelaise où en Isère, les confrontations entre les deux équipes réservent systématiquement des duels ou le défi physique, l'intensité et l'agressivité sont les maîtres mots. En sera-t-il de même lors de ce quatrième chapitre de la saison régulière ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 03/02/2024 à 11:33 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Furet assistés de MM. Briolat et Fauvel Buts :

Bordeaux : ; 30.51 Loïk Poudrier (ass Samuel Salonen et Mathieu Pompéi) ; 47.25 Nikita Jevpalovs (ass Loïk Poudrier et Julius Valtonen)

Grenoble : 09.01 Roman Lyubimov (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy) ; 19.42 Matias Bachelet (ass Loïc Farnier et Alexandre Lavoie) ; 20.53 Loïc Farnier (ass Kyle Hardy et Nikita Pivtsakin) ; 34.32 Nicolas Deschamps (ass Timothé Quattrone et Jere Rouhiainen) ; 38.08 Damien Fleury (ass Roman Lyubimov et Kyle Hardy) ; 42.19 Julien Munoz (ass Pierre Crinon et Charles Schmitt) ; 50.18 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Timothé Quattrone) ; 57.19 Sacha Treille (ass Kyle Hardy et Damien Fleury) Pénalités 13 minutes dont 5 à Prissant contre Bordeaux 6 minutes contre Grenoble Absents Bordeaux : Charles-David Beaudoin – Rudy Matima – Niki Blomberg

Absents Grenoble : Maxim Lamarche – Lucien Onno – Jonathan Racine – Brent Aubin – Martin Latal



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Jakub Stepanek (Grenoble)

Capitaines : Maxime Legault (Bordeaux) – Sacha Treille (Grenoble)



Les visiteurs prennent le jeu à leur compte quelques instants plus tard avec une passe venue du côté droit de Roman Lyubimov qui ne trouve aucun équipier devant la cage pour la dévier... Quentin Papillon se fait une petite frayeur (4'50). Moins de trois minutes plus tard, les Brûleurs de Loups obtiennent une nouvelle occasion dangereuse par un tir puissant de Charles Schmitt qui passe au-dessus (7'43).

La domination des grenoblois se concrétise par l'ouverture du score moins de deux minutes plus tard. Kyle Hardy adresse une longue passe en direction de Roman Lyubimov qui surprend Quentin Papillon dans le coin gauche (0-1 à 9'00).



Photographe © Lily Rose (archives)

En guise de réaction bordelaise, Julius Valtonen choisit de prendre un tir mais trouve le patin de Charles Schmitt (9'42). Dans la minute suivante, Adel Koudri remonte la patinoire à pleine vitesse, se présente face à Quentin Papillon mais son tir manque de précision et passe à droite (10'50).

Le gardien bordelais effectue un arrêt déterminant lors du face à face qui l'oppose ensuite à Sacha Treille (14'10). Les Boxers récupèrent la possession du palet et continuent de patiner après leur petit but de retard. A la ligne bleue, Kévin Dusseau trouve la mitaine de Jakub Stepanek (15'30).

A moins de trois minutes de la pause, Mathieu Pompei, servi du côté droit, vient buter devant le gardien tchèque des Brûleurs de Loups (17'04). Dans les dernières secondes de ce premier acte, les visiteurs parviennent à doubler leur avantage au tableau d'affichage. En contrôlant une passe d'Alexandre Lavoie, Matias Bachelet décoche un tir à mi-hauteur qui touche le poteau pour finalement rentrer dans le coin droit du but après être passé sous le bras de Quentin Papillon (0-2 à 19'42).



Tirs BORDEAUX 5 GRENOBLE 7

2ème période :



Il ne fallait pas revenir dans les gradins en retard au moment de la reprise du deuxième tiers car les Brûleurs de Loups n'ont besoin que de 53 secondes pour enfoncer le clou. Loïc Farnier prend la défense bordelaise de vitesse et remporte son face à face contre Quentin Papillon en plaçant son tir sur la gauche de ce dernier (0-3 à 20'53).



Alors que les Boxers ont beaucoup de difficultés pour suivre le rythme désormais clairement imposé par leurs adversaires, les grenoblois, de leur côté, effectuent une vraie démonstration de force physique et d'efficacité offensive. Lancé sur le côté gauche, Alexei Polodyan transmet la rondelle à Rudolfs Polcs qui dévie sur Jakub Stepanek (24'04). Kévin Dusseau commet une obstruction dans les secondes qui suivent et laisse les Boxers pendant deux minutes en infériorité numérique (25'36). Heureusement pour les joueurs d'Olivier Dimet, ce power-play ne donne rien.

A quelques secondes d'intervalle, Samuel Salonen trouve d'abord la mitaine de Jakub Stepanek (27'52) avant d'enchaîner un deuxième tir dans les jambières (28'04). La multiplication de mauvais gestes et fautes non sifflées finit par déclencher une grosse bagarre près de la cage de Jakub Stepanek. Sacha Treille et Charles Schmitt partent tous les deux en prison (29'51). Les Boxers disposent d'une double supériorité numérique et se retrouvent à cinq contre trois. Cette phase de power-play profite pleinement aux bordelais car Loik Poudrier dévie dans le bon timing une passe de Mathieu Pompei et trompe Jakub Stepanek (1-3 à 30'51).



Photographe : © Laurent Robert (archives)

Quelques minutes après avoir concédé leur premier but de la soirée, les visiteurs repassent à l'offensive et cela paye à nouveau. Timothé Quattrone et Jere Rouhiainen offrent le quatrième but isérois à Nicolas Deschamps qui tire dans le coin droit de la cage bordelaise (1-4 à 34'32).



Bien que le score soit véritablement favorable aux Brûleurs de Loups, le nombre de tirs est plutôt équilibré. A ce jeu là, la formation grenobloise est non seulement plus dangereuse mais aussi plus efficace. Deux minutes avant la fin du tiers-temps, Enzo Carry et Julien Guillaume remontent tous les deux la glace. Les passes s'enchaînent entre les joueurs jusqu'au moment où Enzo Carry prend le tir mais ne cadre pas (37'58). A peine dix secondes plus tard, les grenoblois choisissent un schéma de jeu offensif en triangle. Roman Lyubimov, placé sur la droite, trouve Kyle Hardy dans l'axe. Le défenseur canadien décale Damien Fleury qui marque à l'aide d'une déviation sur la droite d'un Quentin Papillon encore bien malchanceux (1-5 à 38'08).



Les Boxers achèvent cette deuxième partie de match en supériorité numérique car Matias Bachelet part deux minutes en prison (38'42). Samuel Salonen décoche un tir bloqué par Jakub Stepanek (38'46). Il reste donc vingt minutes aux Boxers pour remonter un handicap... de quatre buts.



Tirs BORDEAUX 15 GRENOBLE 16



3ème période :



Ce dernier tiers-temps démarre avec un power-play à terminer pour les bordelais... pendant exactement 42 secondes. Pourtant, il faut attendre pratiquement deux minutes pour voir une des premières occasions réelles. Placé face à la cage, Mathieu Pompei tire juste à gauche (41'55). Sur l'action grenobloise suivante, Pierre Crinon trouve Julien Munoz qui dévie le palet sur la gauche du portier bordelais (1-6 à 42'19).



La réaction bordelaise arrive avec un tir à ras de glace trop à gauche d'Antti Kauppila (42'45). De l'autre côté, depuis la ligne bleue, Kyle Hardy trouve la mitaine de Quentin Papillon (44'42). Bien qu'ils soient largement dominés dans tous les secteurs de jeu, les Boxers ne baissent pas les bras et réduisent le score. Loik Poudrier s'élance vers la gauche et sert Julius Valtonen qui remet instantanément le palet devant la cage au premier poteau où Nikita Jevpalovs effectue une déviation dans les filets (2-6 à 47'25).



Photographe © Lily Rose (archives)

Au moment d'entrer dans les dix dernières minutes d'une rencontre à sens unique, les visiteurs font parler leur précision et leur adresse. Nicolas Deschamps et Timothé Quattrone dirigent une phase offensive devant une défense bordelaise encore bien malmenée. Damien Fleury inscrit son deuxième but de la soirée à l'aide d'une déviation parfaitement placée (2-7 à 50'18). Au même instant, Victor Bodin remplace un Quentin Papillon fatigué après une rencontre cauchemardesque.



Quelques secondes plus tard, Kevin Spinozzi trouve la mitaine de Jakub Stepanek (50'22). Devant la cage bordelaise, Victor Bodin fait des merveilles en écartant un gros tir d'Aurélien Dair (51'33). Dans un duel musclé, Axel Prissaint projette Damien Fleury contre la bande. Le défenseur bordelais est sanctionné de cinq minutes de pénalité après que le double buteur grenoblois se soit relevé seul sans le moindre problème (53'25).

Ayant déjà maîtrisé ce match pendant près de cinquante minutes, les Brûleurs de Loups obtiennent deux nouvelles grosses occasions de marquer : d'abord par une longue passe de Damien Fleury qui cherchait Sacha Treille pour une éventuelle déviation (54'24), mais aussi avec un tir d'Aurélien Dair repoussé in-extremis par Victor Bodin (55'14). Il ne reste à présent plus que 2'42 à jouer et le cauchemar des Boxers n'est pas tout à fait terminé. Les Brûleurs de Loups évoluent toujours en supériorité numérique. Sacha Treille voit une passe de Kyle Hardy lui arriver et décoche un tir face à Victor Bodin qui s'incline pour l'unique fois de la soirée (2-8 à 57'18).



Tirs BORDEAUX 9 GRENOBLE 15



Photographe : © Laurent Robert (archives)



Gardiens

Quentin Papillon 26 arrêts (50'18)

Victor Bodin 6 arrêts (9'42)

Jakub Stepanek 29 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



GRENOBLE : 17 Nicolas Deschamps



BORDEAUX : 1 27 Loik Poudrier 2 72 Baptiste Bruche 3 40 Antti Kauppila



Prochain match

Chamonix / Bordeaux (Mardi 13 Février 20h05)





