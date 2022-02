Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 38ème journée : Cergy-Pontoise vs Grenoble 1 - 4 (1-2 0-0 0-2) Le 13/02/2022 l’Aren’ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Grenoble ] Grenoble enchaine à Cergy Les Jokers de Cergy-Pontoise, privés de Steven Owre en attaque et de BrienDiffley en défense auront tout donné lors de leur réception des Brûleurs de loups de Grenoble au complet. Malheureusement pour eux, le leader a su faire parler son talent et son expérience pour faire mal à ses hôtes quand il le fallait. Les isérois qui ont toujours fait la course en tête ont su patienter jusqu’à la deuxième partie du dernier tiers pour finalement prendre le large et l’emporter 4 buts à 1 face à des franciliens, solides courageux et combatifs. l’Aren’ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 14/02/2022 à 13:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2652 spectateurs Arbitres : MM. Dehaene et Fabre assistés de MM. Honoré et Laboulais Buts :

Cergy-Pontoise : ; 17.41 Norbert Abramov (ass Denny Kearney et Pierre-Charles Hordelalay)

Grenoble : 14.52 Kyle Hardy (ass Sacha Treille et Joël Champagne) ; 19.57 Jani Tuppurainen (ass Aurelien Dair et Joël Champagne) ; 52.03 Damien Fleury ; 58.44 Pierre Crinon (ass Joël Champagne) Pénalités 28 minutes dont 10 à Rajamaki contre Cergy-Pontoise 20 minutes contre Grenoble Grenoble remporte le bras de fer sur le fil



Pas de round d’observation entre les deux équipes, Sacha Treille pour Grenoble et TuukkaRajamäki pour Cergy-Pontoise sollicitent l’un et l’autre le gardien adverse dès l’entame de match. Les Jokers ne font pas de complexe face au leader et peu après Ryan Tait gratifie l’Aren’ice de sa spéciale : débordement contre la balustrade à droite puis recentrage de trajectoire avant de lancer à la cage. Il en faut plus pour surprendre Jakub Stepanek qui garde le but isérois cet après-midi.



Les Brûleurs de loups qui n’entendent pas se faire marcher sur les patins répondent immédiatement par un gros shoot lâché du haut du slot, bien arrêté par Patrick Munson. Le ton est donné et les deux alignements se rendent coup pour coup.Les portiers font étalage de tout leur talent, arrêt du gant d’attrape pour Stepanek, intervention de Munson sur une nouvelle occasion de Treille. La rencontre progresse sur un bon rythme et le spectacle est plutôt agréable. Norbert Abramov oblige le gardien isérois à un nouvel arrêt sur un tir déclenché suite à une mise en jeu offensive gagnée par les siens.



Le premier avertissement sans frais pour les franciliens intervient sur un break away de Nicolas Deschamps mais Munsonremporte le duel. Petit à petit les Brûleurs de loups prennent le contrôle du puck et cette mainmise s’accentue quand, après 7 minutes de jeu, BraydenSherbininest sanctionné. Le jeu de puissance isérois s’installe et Kyle Shearer Hardy expédie un gros tir qui est dévié devant la cage. Munson s’en sort mais ça chauffe sur son but. La température monte encore d’un cran avec une nouvelle faute cergypontaine, de Rajamäki cette fois. En double infériorité numérique, les franciliens sont solidaires et font front de toute part.



Photographe : Olivier Benard (archives) Charles Levesque a remporté beaucoup de mise en jeu cet après-midi

Ils plient sans rompre et manquent même de punir les grenoblois lorsqu’ils ont l’opportunité de dégager la rondelle au moment de la sortie de prison de Sherbinin. Le canadien ne se fait pas prier pour partir dans le dos de toute la défense iséroise mais Stepanek, de la botte, gagne son face à face. Les Brûleurs de loups qui en ont vu d’autres ne tremblent pas et terminent forts leur powerplayen obligeant Munson à 2 nouveaux arrêts.



Une fois les deux épiques au complet, le jeu reprend son cours et Julien Munoz trouve la mitaine du gardien vert. Peu après c’est au tour des isérois d’évoluer en infériorité numérique suite à une faute de Peter Valier, leur attaquant natif de Pontoise. Les unités spéciales franciliennes se mettent en place mais comprennent vite que la boite grenobloise est solide. Joël Champagne se sacrifie pour bloquer un tir de AnttiKauppila. Les cergypontains combinent néanmoins bien et Charles Levesque bien servi par Dennis Kearney trouve le poteau de Stepanek.



L’égalité finit par être brisée sur une nouvelle faute. Les Jokers à l’attaque remontent le palet sur la gauche par Vincent Melinlequel semble retenu mais le quatuor arbitral ne bronche pas. Dans le prolongement de l’action, les joueurs se disputent le puck mais, cette fois ci, l’intervention du défenseur francilien est jugée illicite. Les unités spéciales grenobloises ne laissent pas passer cette nouvelle chance. Le duo Champagne / Treille récupère le palet dans le coin droit pour servir Shearer Hardy, lequel trompe Munson d’un missile dont il est coutumier (0-1, 14.52).

De retour à 5 sur le glaçon, les Jokers sonnent la révolte et Tait sert Abramov dont le tir est aimanté par la mitaine de Stepanek. La défense iséroise est intraitable. Bizarrement c’est une nouvelle attaque grenobloise qui remet les cergypontains en situation favorable. JaniTuppurainen, à 2 minutes trente de la pause, commet une faute en fond de territoire et laisse les siens en infériorité numérique. Il ne faut que 8 secondes aux franciliens pour faire filet. Pierre-Charles Hordelalay sur la droite trouve Dennis Kearney au niveau de la ligne de but. L’américain ressort immédiatement le palet pour Abramov démarqué lequel trompe en fin Stepanek (1-1, 17.41). Les Jokers sont revenus mais sont immédiatement remis sous pression.



Une douzaine de secondes après l’égalisation, Rajamäki est sanctionné d’un 2 + 10 minutes pour une charge contre la bande. La boite francilienne est soumise à la mitraille iséroise notamment par l’intermédiaire de Fleury et de Shearer Hardy. Hélas pour les Jokers, alors qu’ils parviennent à tuer la pénalité et qu’il ne reste que 3 secondes avant la sirène, Champagne décale Tuppurainen qui bat Munson (1-2, 19.57). Le portier américain se plaint d’avoir été empêché par Aurélien Dairalors que celui-ci assurait le voile mais le but est confirmé par le VAR. Fin de tiers cruelle pour les cergypontains qui, en plus écopent d’une pénalité de banc.



Le premier vingt offrit une belle opposition entre deux équipes portées vers l’avant et deux belles prestations de gardiens. Les défenses, bien organisées, neutralisèrent néanmoins plutôt bien les attaques adverses et il fallut des périodes de jeu de puissance pour voir la table de marque s’afférer. Les Brûleurs de loups maitrisèrent un peu plus le puck et surent prendre l’avantage à la toute fin de la période face à des Jokers bien en place et jouant crânement leur chance.



Les Brûleurs de loups appuient sur le champignon mais les Jokers résistent bien



De retour sur la glace avec un joueur en moins, les Jokers sont rapidement acculés sur leur but et Munsonest sanctionné après 40 secondes de jeu. Hordelalay assure la substitution et à 3contre 5 ils doivent garder la tête froide pour déplacer le trident et boucher tous les angles de tir. Ils parviennent à tuer la pénalité, leur gardien n’ayant eu qu’un seul véritable arrêt à faire. Ils ne sont pas tirés d’affaire pour autant car Grenoble semble avoir passé la surmultipliée. Peu après le portier vert doit faire un triple arrêt sur Dair puis un arrêt mitaine sur une tentative de Sébastien Bisaillon.



La tempête iséroise continue de s’abattre sur l’Aren’iceet Treille sert Champagne qui trouve le poteau. Plus tard, Sherbinin se trouelors d’une relance offrant à Deschamps un inespéréface à face avec Munson que le portier francilien gagne. Les réactions cergypontaines sont rares mais Tait trouve la botte de Stepanek et,peu après 11 minutes de jeu dans la période, les compères finlandais AkuKestilä et Rajamäki partent en contre provoquant la faute de Julien Baylacq. Hélas pour les franciliens, les Brûleurs de Loups se montrent vraiment intraitables et les empêchent d’installer leur jeu de puissance pour finalement tuer la pénalité avec une déconcertante facilité.



Photographe : Olivier Benard (archives) Norbert Abramov et Kevin Da Costa face au casse-tête isérois

Grenoble reprend sa domination face à des Jokers d’une remarquable bravoure,évitant au maximum de laisser des grosses opportunités à l’offensive iséroise. Pierre Crinon de loin et Treille sur une petite remise trouvent néanmoins des possibilités de tir mais Munson tient toujours la maison verte à flot. La fin de tiers s’achève dans la tension et la confusion. Un slashing sur Melin dont la poignée de crosse sera cassée passe sous silence alors que, dans la poursuite de l’action, le cinglage de Hordelalay est relevé. Les Locaux terminent le tiers en infériorité numérique et les esprits d’échauffent. A 6 secondes de la pause Munoz fait faute sur Thomas Suire qui se rend justice. Les deux hommes sont bons pour le banc des pénalités puis sur la sirène c’est Shearer-Hardy qui y va de son coup de bâton. La prison grenobloise sera garnie à la reprise.



Le contrôle du puck fut principalement isérois lors de ce vingt, ces derniers ayant clairement accéléré. Les Jokers bien que sous pression ne furent pas à la rue pour autant et firent preuve d’un bel engagement assorti d’une belle solidarité leur permettant de rester dans le match et de ressortir plutôt proprement le palet les quelques fois où ils trouvèrent le moyen de desserrer l’étreinte des Bruleurs de loups. Les deux protagonistes se quittèrent dos à dos mais les franciliens durent beaucoup courir après le palet.



Les Jokers donnent tout mais les Brûleurs de loups enfoncent le clou



Malgré la débauche d’énergie,notamment lors du tiers médian, les Jokers reviennent plein d’envie et Kestilä sollicite d’entrée de jeu un Stepanek toujours aussi sur. A 4 contre 4 il y a plus d’espace mais les Brûleurs de loups n’ont pas non plus baissé de rythme, alors au retour de Hordelalay sur la glace ils parviennent encore une fois à neutraliser les unités spéciales franciliennes durant plus d’une minute et demie d’infériorité numérique.



A égalité sur l’aire de jeu, les deux équipes continuent à se rendre coup pour coup, Abramov a une belle occasion repris in extremis par Shearer Hardy puis Champagne trouve la botte de Munson sur une belle déviation. Un peu avant d’atteindre la 7ème minute de jeu dans cette ultime période,c’est au tour de Christophe Tartari d’aller cirer le banc des pénalités. Charles Lesvesque, très actif, butte sur Stepaneken pénalité différée puis Kestilä, en powerplay, manque de peu le cadre. Que c’est dur pour les Jokers de mettre hors de position la boite iséroise.



Photographe : Olivier Benard (archives) Jakub Stepanek : rempart grenoblois encore quasi infranchissable

La pénalité est tuée par Grenoble mais les cergypontains donnent tout pour revenir et provoquent une nouvelle faute, de Deschamps cette fois. Le scénario est bien connu désormais, les franciliens se démènent comme de beaux diables pour déborder la défense adverse et quand ils y parviennent, Stepanek joue parfaitement son rôle de dernier rempart, comme sur un nouveau missile de Kauppila. Pire encore pour les cergypontains, ils se font prendre sur un numéro de funambule de Damien Fleury. La rondelle sort le long de la bande droite mal fermée et l’international tricolore s’échappe,collé à la balustrade,avant de traverser perpendiculairement la patinoire le long de la ligne de but pour battre Munson d’un magnifique drible (1-3, 52.03). Les Brûleurs de loups se donnent de l’air et peuvent voir venir.



Les franciliens n’ont pas abdiqué pour autant et, sur un break away de Suire,Stepanek gagne encore son duel. Les grenoblois semblent intouchables et ne craignent a priori pas le jeu de puissance cergypontain puisque Maxim Lamarche fait une faute inutile sur Kearney à moins de 5 minutes du terme. Non seulement les unités spéciales vertes sont bien muselées mais, sur un contre,Tuppurainen touche du tube sur un joli tir. Les fautes continuent à pleuvoir comme à Gravelotte, Jules Lefebvre sur un joli plongeon de Dair puis Treille 15 secondes plus tard.



Jonathan Paredes, le coach francilien, prend alors un temps mort et sort son gardien pour jeter toutes les dernières forces cergypontaines à l’attaque et tenter de recoller au score. L’audace sera presque récompensée puisque Shearer Hardy descend Levesque et permet aux verts de finir en supériorité numérique. Hélas,le tir de Abramov bien décalé attrape lui aussi la ferraille ce qui sauve Stepanek. Ils boivent le calice jusqu’au la lie quand, en défense, Champagne récupère la rondelle pour servir Crinonlequel, de son camp, d’un tir en cloche extrêmement précis trouve la cage vide (1-4, 58.44). La messe est dite, la victoire n’échappera plus à Grenoble désormais. Les Jokers, dans un ultime baroud d’honneur marqueront à l’ultime seconde par Kauppila mais la sirène ayant retenti avant que le puck ne termine au fond de la cage, le but sera logiquement refusé.



Le 3ème tiers vit les cergypontains tout donner pour refaire leur retard mais malgré cette grosse prestation, les isérois ont su verrouiller leur défense et s’appuyer sur Stepanek, leur intraitable gardien. C’est donc au moment où ils étaient sous pression, mais en pleine maitrise du quadrillage de la patinoire,que ces derniers douchèrent tous les espoirs franciliens.



Photographe : Olivier Benard (archives) Les Brûleurs de loups seront souvent les premiers sur le puck

Grenoble repart donc avec les 3 points en poche au terme d’un match très sérieux où ils ont su faire mal quand il le fallait : à la fin du premier acte juste après l’égalisation des cergypontains et dans la seconde moitié du T3 quand la poussée des Jokers était la plus forte. Les hommes de Paredes n’ont pas trop de regrets à avoir car ils ont vraiment réalisé un gros match et n’ont jamais été à la rue, même sous la pression iséroise. Ils sont tombés sur plus forts qu’eux, c’est tout. Après ce second revers d’affilée, ils doivent désormais se préparer à descendre à Anglet où la tâche ne sera pas simple face à des angloys à la recherche de points cruciaux, puis ils feront une virée dans le sud est pour y affronter successivement Gap et Nice. Les Brûleurs de loups quant à eux se déplaceront chez la lanterne rouge Briançon. Gare à eux tout de même, les rencontres entre montagnards réservent parfois de belles surprises.



Les étoiles du jour :



Jakub Stepanek pour Grenoble

Norbert Abramov pour Cergy-Pontoise

