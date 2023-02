Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 38ème journée : Chamonix vs Grenoble 1 - 6 (0-2 1-4 0-0) Le 03/02/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Grenoble ] Grenoble déroule à Chamonix Fin de saison intense pour les Pionniers qui jouent encore leur qualification en playoffs. Ce vendredi, les Chamoniards accueillent la plus grosse cylindré du championnat, les Bruleurs de Loups de Grenoble, actuellement en tête de la ligue Magnus. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 03/02/2023 à 23:22 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1982 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Dehaen assistés de MM. Barthe et Margry Buts :

Chamonix : ; 35.31 Joonas Alanne (ass Jakub Cerny et Malo Ville)

Grenoble : 02.46 Adel Koudri (ass Julien Munoz et Alexandre Pascal) ; 12.22 Kyle Hardy ; 32.40 Sacha Treille (ass Aurelien Dair et Bobby Raymond) ; 33.02 Brent Aubin (ass Markus Poukkula et Nicolas Deschamps) ; 33.50 Alexandre Pascal (ass Flavian Dair et Quinton Howden) ; 34.43 Dylan Fabre (ass Maxim Lamarche) Pénalités 2 minutes contre Chamonix 10 minutes contre Grenoble



Grenoble en pole



Olivier Richard conserve les cages chamoniardes pour la soirée, alors que Virtanen lance le 1er tir de la partie.

Superbe occasion chamoniarde, à trois ils se jouent magnifiquement de la défense, Alanne échoue de peu face à Stepanek.

Un lancé puissant de Pascal met en difficulté Richard qui relance tant bien que mal, le puck revient dans la palette de Koudri qui ouvre le score, 0-1 à 2’46.

Maxime Richier



Dans la foulée, les Grenoblois se retrouvent en powerplay. Supériorité abrégée par une faute dans le camp isérois. Le 4 contre 4 reste favorable aux visiteurs, bien plus vifs et rapides dans leurs actions.

La défense chamoniarde souffre, Richard tire son épingle du jeu, comme face à Treille ou Rouhiainen.

Alors que l’attaque grenobloise semble pour une fois au ralentie, Hardy lance à la cage, mais Richard se laisse surprendre, 0-2 à 12’22.



Les offensives chamoniardes se font très rares dans cette partie, Grenoble asphyxie les locaux.

Les visiteurs ont un coup d’avance sur toutes les actions. Dans les dernières minutes avant la pause, une occasion chamoniarde sort du lot, Alanne est seul au second poteau mais Stepanek est une nouvelle fois plus fort.





Grenoble s’envole



Crinon s’enfuit en break, Richard reste bien sur ses appuis et évite le 3e but grenoblois !

Les deux formations repartent sur les bases du premier tiers, Grenoble domine clairement les débats, et les Pionniers ne se contentent que de quelques failles dans la défense adverse.

Un powerplay donne de l’air aux Pionniers, pour autant celui-ci ne suffira pas à réduire la marque.

Alors que Stepanek se retrouve sur le dos dans sa cage sur une offensive chamoniarde, le jeu repart dans le sens inverse, Treille ne manque pas l’occasion, 0-3 à 32’40.



Pas le temps de souffler pour les locaux, Aubin amène le palet dans les filets de Richard, 0-4 à 33’02.

Maxime Richier



Les Grenoblois déroulent ! Les locaux na parviennent plus à sortir de leur zone défensive. Pascal envoie un magnifique palet dans la lucarne opposée de Richard, 0-5 à 33’50.



Le navire chamoniard prend l’eau, Fabre envoie lui aussi un somptueux but dans la lucarne du portier chamoniard, 0-6 à 34’43.



Richard cède sa place à Sabol dans la cage chamoniarde. Alanne arrive lancé devant Stepanek, il est servi par Cerny et débloque enfin le compteur local, 1-6 à 35’31.



Les Pionniers vont mieux grâce à un powerplay, Cerny fait tinter le poteau droit de Stepanek.

Les joueurs rentrent aux vestiaires sur une avance grenobloise qui se dessine clairement, grâce à un enchainement de buts.





Grenoble maitrise



Malgré le score déjà fleuve, les Grenoblois ne sont pas rassasiés. Sabol sauve les siens face à un tir lointain et puissant de Rouhiainen.

Terrier tente une action en solitaire, il dribble la défense avant de vouloir feinter Stepanek, mais le palet s’échappe de sa palette alors que la cage s’ouvre devant lui.

Les Grenoblois reprennent le contrôle du palet, en jouant à la passe à dix en zone offensive. Ils donnent le tournis aux Pionniers sans enfoncer le clou.

Les Chamoniards ne voient le palet qu’en défense jusqu’à la faute de Poukkula qui leur permet de sortir de zone.

Maxime Richier

Le mal est fait, les Grenoblois s’imposent en maitrisant.





Maxime Richier

Les Pionniers ont subi toute la rencontre, Grenoble s’impose en toute logique, 6 buts à 1. Il y avait encore un monde d’écart entre les Grenoblois et les Chamoniards ce soir. Solides leaders, les Bruleurs de Loups accroient un peu plus leur supériorité.

Il y aura au moins un point positif pour les Chamoniards dans cette soirée compliquée. Ils gardent leur destin entre leur main, pour l’accession aux playoffs, puisque leurs concurrents directs, Amiens et Nice se sont inclinés également. Prochain match, ce dimanche face à Mulhouse, à Richard Bozon, tandis que Grenoble entame la trève.



