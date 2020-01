Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 38ème journée : Grenoble vs Gap 2 - 3 (1-0 0-1 1-2) Le 26/01/2020 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Gap ] Grenoble se fait surprendre ! Après 2 victoires de suite à domicile aux tirs au but face à des équipes en lutte pour la 8e place, les grenoblois se doivent de montrer une autre image contre les gapençais visant également cette place pour les play-offs. Les rapaces sont sur une série de 4 victoires dont une face à Angers. Dans une patinoire bien remplie (3752) en ce dimanche après-midi, les Brûleurs De Loups portent une tenue de camouflage dont la vente aux enchères des maillots ainsi que le jeu du palet auront rapporté 2943€ aux blessés des troupes de montagne. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 26/01/2020 à 21:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3752 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Peyre assistés de MM. Thiebault et Caillot Buts :

Grenoble : 19.59 Peter Valier (ass Teddy Trabichet et Damien Fleury) ; 43.05 Antonin Manavian (ass Peter Valier et Alex Aleardi)

Gap : ; 34.27 Romain Gutierrez (ass Arturs Mickevics et Julien Correia) ; 41.10 Romain Gutierrez (ass Arturs Mickevics et Dimitri Thillet) ; 58.49 Bostjan Golicic (ass Mathieu Guertin et Dimitri Thillet) Pénalités 12 minutes contre Grenoble 20 minutes dont 10 à Dupuis contre Gap photo: Jean-Christophe Salomé Débuts tonitruants de la part des deux équipes avec un premier sauvetage de Raibon face à Gutierrez alors qu’Ylonen s’emploie devant Hardy. Gap semble plus dangereux à l’image de Schmitt puis Guertin. Après une parade d’Ylonen face à Treille, les Grenoblois bénéficient d’une supériorité numérique où l’on entendra sonner le poteau sur un missile d’Hardy. Rohat fera de même quelques minutes plus tard.

Gap se projette vite à l’avant et l’on voit du mouvement et de l’envie des deux cotés. En deux contre un avec Treille, Fleury échoue sur Ylonen bien en place. Un second jeu de puissance grenoblois reste vierge malgré les nombreux assauts de la ligne nord américaine. Finalement sur la sirène, Sauvé, bien servi par Trabichet, slappe et fait mouche de la bleue (1-0 / 19’59’’).

Dans un tiers bien engagé et vif avec peu d’interruption, Grenoble n’a pas su profiter de ses supériorités numériques mais rentre aux vestiaires avec une longueur d’avance.





Engagements : 8/5 Grenoble

Tirs : 14/13 Grenoble





photo: Jean-Christophe Salomé





Gap presse haut et gratte les palets poussant Grenoble à une faute offensive. Leur premier power-play est bien en place mais les locaux font bloc et repoussent les tentatives. Alors que les grenoblois loupent un but qui semblait tout fait (27’) ils se remettent à la faute et Gagnon trouve le casque de Raibon toujours aussi solide. Une faute « utile » de Bisaillon laisse les Brûleurs à 4 et Gap échoue encore et toujours sur Raibon. Nouvelle faute différée cette fois, Gap, avec un joueur supplémentaire, trouve le décalage par Gutierrez, bien servi par Mickevics (1-1 / 34’27’’). On pensait la pénalité annulée mais il y avait semble-t’il une autre faute, les grenoblois se retrouvent à nouveau à 4 mais tiennent.

Les isérois ont une nouvelle occasion en jeu de puissance avec Hardy qui s’y reprend à deux fois mais Ylonen s’impose. Alors que Kara dans sa zone offre un palet à Wronka, Raibon doit sortir le grand jeu !

Gap revient fort logiquement dans ce tiers après avoir bien fatigué des grenoblois indisciplinés.





Engagements : 10/8 Gap

Tirs : 11/10 Gap



photo: Jean-Christophe Salomé



Gap prend le troisième tiers à son compte ; Gutierrez et Mickevics partent en contre pour le même résultat qu’au second vingt (1-2 / 41’10’’). Grenoble piqué au vif réinvesti la zone d’attaque, le missile de Manavian est dévié du bout du gant par Ylonen dans son but (2-2 / 43’05’’). Il sera peu après une fois de plus sauvé par son poteau sur un tir de Rohat (44’). Gap pense avoir marqué après un énorme cafouillage devant la cage de Raibon. Le palet semble avoir franchi la ligne (ou pas) mais après le sifflet de l’arbitre. Suite à la vérification vidéo le but est refusé ce qui provoque la colère sans conséquence du coach haut-alpin.

Sauvé échoue en jeu de puissance devant Ylonen, alors que Raibon sort la parade devant Faure. De jolis mouvements continuent de ponctuer ce tiers, les gardiens assurant l’essentiel, bien suivis par leurs défenses au rebond. Chaque équipe a encore la possibilité de poser un jeu de puissance mais les gardiens en sortent encore gagnant. Alors que l’on imagine une troisième prolongation de suite, Guertin gratte un palet derrière la cage de Raibon centre sur Golicic seul qui ne laisse aucune chance au gardien (2-3 / 58’49’’). Malgré le temps mort et la sortie du gardien, Grenoble ne peut revenir. Gap empoche les 3 points.





Engagements : 16/9 Grenoble

Tirs : 12/9 Grenoble



Trois matches d’affilés à domicile bien compliqués pour les grenoblois face à des équipes bataillant pour le dernier ticket d’accès aux phases finales. Gap continue son excellente série et s’offre de belle manière le leader. Les hauts alpins montrent ainsi qu’en cas de qualification à cette huitième place, le premier du classement aura fort à faire s’il veut se qualifier en quart.

Encore une fois trop pénalisés, les grenoblois laissent leurs adversaires revenir sur un jeu de puissance et se fatiguent à défendre. On notera également une malchance résiduelle avec une fois de plus quelques poteaux à leur actif. Enfin il faut souligner la bonne prestation de Raibon qui fait le métier malgré son peu de temps de jeu et a fort logiquement été élu joueur du match, Gutierrez, avec ses deux réalisations, obtenant cette distinction pour les rapaces.



photo: Jean-Christophe Salomé







