Hockey sur glace - Ligue Magnus : 38ème journée : Nice vs Briançon 6 - 4 (2-1 2-0 2-3) Le 26/01/2020 Nice [ Nice ] [ Briançon ] Nice s'impose face à Briançon Retour en images sur la 38ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu la victoire à domicile de Nice face à Briançon. Nice, Hockey Hebdo Photographe : Patrick Giaume le 29/01/2020 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



631 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Garbay assistés de MM. Constantineau et Barthe Buts :

Nice : 01.32 Mike Aviani (ass Joe Widmar et Emil Bagin) ; 07.18 Mike Aviani (ass Romain Carpentier et Norbert Abramov) ; 36.25 Peter Hrehorcak (ass Ondrej Kopta et Olivier Dame-Malka) ; 38.57 Romain Carpentier (ass Aurélien Dorey et Alexis Sutor) ; 45.19 Ondrej Kopta (ass Emil Bagin et Antonin Dusek) ; 59.38 Ondrej Kopta (ass Peter Hrehorcak et Olivier Dame-Malka)

Briançon : ; 10.52 Calder Brooks (ass Sébastien Delemps) ; 40.00 Calder Brooks (ass Jiri Klimicek et Sébastien Delemps) ; 40.27 Sébastien Delemps (ass Calder Brooks et Tommy Mele) ; 43.52 Sébastien Delemps (ass Calder Brooks et Tommy Mele) Pénalités 14 minutes dont 10 à Hrehorcak contre Nice 14 minutes contre Briançon



Reportage photos de la rencontre



Photographe : Patrick Giaume © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.