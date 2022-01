Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 39ème journée : Grenoble vs Cergy-Pontoise 7 - 2 (1-1 5-1 1-0) Le 14/01/2022 Grenoble [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Des pénalités et des buts à Pole Sud ! Le leader grenoblois recevait sur sa glace de Pole Sud le quatrième Cergy Pontoise. Grenoble compte plusieurs absents dans ses rangs (Ville, Valier, Treille, Onno). Joel Champagne signe quant à lui son retour dans l’effectif. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 14/01/2022 à 23:52 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2000 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Dehaen assistés de MM. Briolat et Margry Buts :

Grenoble : 11.34 Aurelien Dair (ass Damien Fleury et Jere Rouhiainen) ; 20.43 Aurelien Dair (ass Jani Tuppurainen) ; 22.53 Aurelien Dair (ass Jere Rouhiainen et Damien Fleury) ; 25.59 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Sébastien Bisaillon) ; 29.04 Julien Munoz (ass Julien Baylacq) ; 39.04 Nicolas Deschamps (ass Kyle Hardy et Christophe Tartari) ; 53.40 Flavian Dair* (ass Julien Munoz et Kyle Hardy)

Cergy-Pontoise : ; 17.11 Kévin Da Costa (ass Denny Kearney et Pierre-Charles Hordelalay) ; 21.48 Aku Kestila (ass Denny Kearney et Tuukka Rajamaki) Pénalités 40 minutes dont 10 à Jalasvaara puis 20 à Jalavaara contre Grenoble 43 minutes dont 10 à Owre et 5+20 à Sherbinin contre Cergy-Pontoise



Le début de match est musclé. Cergy a une stratégie de jeu claire à savoir jouer physique et faire sortir du match les meilleurs joueurs de Grenoble. Cette stratégie est la bonne dans un premier temps avec des pénalités contre Deschamps et Hardy (plus Jalasvaara pour dix minutes de méconduite). Malheureusement, le power play de Cergy n’est pas des plus redoutables et Grenoble parvient à tuer la double supériorité numérique (4’15).

photo: Jean-Christophe Salomé

Les arbitres du match sont un peu dépassés par le jeu qui est de plus en plus musclé. Une pénalité de 5m + 20m va être sifflé contre Sherbinin pour un balayage peu évident (7’45).



Da Costa va ensuite écoper de deux minutes. Owre écope dans la foulée de dix minutes pour méconduite.

Grenoble a donc deux minutes en double supériorité. Fleury est le premier à mettre Ylonen en danger. Son slap suite à un bon décalage de Rouhainen est bloqué (8’40).



Ylonen sort ensuite le grand jeu en volant un but à Aurélien Dair. Le palet semblait partir en direction du but mais Ylonen a, dans un geste désespéré, trouvé le moyen de dévier le palet de sa trajectoire (9’00).



Aurélien Dair va rapidement retrouver le sourire. Sur un service de Fleury, il va lancer rapidement au but et tromper Ylonen qui ne peut pas tout faire (1-0 11’34).



Cergy va profiter de la frustration des grenoblois dans ce premier tiers pour revenir au score par Da Costa qui se retrouve tout seul face au but et bat de près Stepanek entre les jambes (1-1 17’11).

photo: Jean-Christophe Salomé

Dair, dans tous les bons coups, va jouer avec Tuppurainen qui lui remet mais c’est raté pour cette fois ci.

Cergy propose un jeu différent de ce qui a été vu cette année à Pole Sud. Un jeu physique qui dérange Grenoble et qui semble être une bonne tactique des hommes de Paredes.



Dans le second tiers, Grenoble va trop rapidement prendre les devants avec une perte de palet de Cergy en zone offensive. Poukkula joue rapidement le contre et transmet à Dair qui bat Ylonen d’un lancer rapide en hauteur (2-1 20’43).



Cergy répond du tac au tac avec un engagement remporté en zone offensive et un but de Kestila sur une passe de Kearney, assez discret sur l’ensemble de la rencontre (2-2 21’48).



Une pénalité contre Melin permet à Grenoble d’installer son power play. Dair prend un tir sur réception qui fait mouche pour un triplé remarquable (3-2 22’53).

photo: Jean-Christophe Salomé

Fabre pense marquer mais c’est le poteau qui repousse le danger (23’25). La VAR confirme que le palet n’avait pas franchit la ligne de but.



Fleury donnera un avantage de deux buts (4-2 25’59) avant que Munoz sur une passe de Baylacq ne confirme la main mise sur la rencontre par les grenoblois (5-2 29’04).



L’entraineur de Cergy prend son temps mort et change de gardien avec l’entrée de Patrick Munson. Ylonen aura fait un bon premier tiers avant de craquer sur la première moitié de ce second tiers comme le reste de sa défense.



Jalasvaara écope de 2+20min sur une charge sur Dorey qui reste dans un premier temps au sol avant de se relever (29’29).



Grenoble tient en infériorité et se procure encore deux situations avec Tuppurainen puis Fleury qui trouvent sur le chemin le poteau de Munson.



C’est finalement Deschamps dans la dernière minute du second tiers qui trouve la faille sur une belle passe de Poukkula (la feuille de match annonce Hardy) (6-2 39’04).



Le match est désormais plié et le dernier tiers se déroule beaucoup plus vite que le premier tiers par exemple. Flavian Dair, sans doute pour imiter son grand frère y va de son but avec un lancer poteau rentrant, la seule étincelle du dernier tiers (7-2 53’40).



La tactique de Cergy a surpris Grenoble en début de match avec un jeu agressif qui a fait déjouer les grenoblois. Le deuxième tiers a permis à Grenoble de s’ajuster et faire sauter le verrou Ylonen. Ensuite, Grenoble a pu gérer son match en se mettant à l’abri d’un retour parisien. Quand ce n'est pas Fabre ou Fleury qui marque trois buts, c'est Aurélien Dair qui livre la marchandise. Quelle progression pour le jeune grenoblois. Un lancer redoutable et un bon patinage. Il faudra le suivre de près. L'EDF n'est plus très loin.



Même si le score est sans appel, Cergy aura tenté quelque chose qui a rarement été vu à Pole Sud et qui a le mérite d’avoir fonctionné pendant un bon tiers. Pour que le coup fonctionne entièrement, il aurait fallu prendre les devants avec un power play plus efficace. Cergy prouve en tout cas que sa quatrième place n’est pas un hasard. Reste que les trois premières places sont encore d'un tout autre niveau pour le jeune club en Elite qu’est Cergy Pontoise.



photo: Jean-Christophe Salomé







