Dernière ligne droite pour les clubs de Ligue Magnus dans cette saison régulière 2023-2024. Car oui, dans moins d'un mois, les play offs seront lancés et il faudra répondre présent. Grenoble est actuellement solidement ancré à la troisième position et si la deuxième place est encore mathématiquement accessible, il faudra un parcours sans faute pour déloger les Ducs d'Angers. La première étape est donc ce match de reprise après la pause internationale face aux Rapaces de Gap qui ont quant à eux bien besoin de points pour remonter au classement et ne pas disputer les play down... Le nouveau coach derrière le banc en la personne de Sébastien Oprandi (Eric Blais ayant quitté son poste) devra trouver des solutions pour retrouver le chemin du succès. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 13/02/2024 à 23:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Peyre assistés de MM. Constantineau et Ugolini Buts :

Grenoble : ; 21.31 Alexandre Lavoie (ass Loïc Farnier et Jere Rouhiainen) ; 38.08 Damien Fleury (ass Sacha Treille et Charles Schmitt) ; 41.24 Adel Koudri (ass Kyle Hardy) ; 43.42 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps) ; 45.01 Adel Koudri (ass Alexandre Lavoie et Martin Latal) ; 59.17 Nicolas Deschamps (ass Roman Lyubimov)

Gap : 04.24 William Leblanc (ass Teemu Loizeau et Paul Joubert) ; 15.21 Paul Joubert (ass Arthur Escalier et Teemu Loizeau) ; 31.06 Romain Gutierrez (ass Julien Correia et Tuomas Vartiainen) ; 33.25 Romain Gutierrez (ass Olegs Sislannikovs et Tuomas Vartiainen) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 29 minutes dont 5+20 à Rohat contre Gap photo: Jean-Christophe Salomé La première action est pour Sacha Treille plein axe qui slap sur le nouveau gardien gapençais McNiven (1’50) mais le premier but est pour les Rapaces avec Leblanc qui trouve la faille devant la cage de Stepanek (0-1 4’24).



Gap arrive facilement à se créer des occasions de buts. Le jeu des Rapaces est bien en place et fait de mouvements collectifs très intéressants.



En infériorité suite à une pénalité contre Crinon, Deschamps trouve en retrait Kyle Hardy qui prend un lancer puissant repoussé par le poteau (12’15).



Stepanek, masqué par son défenseur, va s’incliner sur un lancer de Joubert (0-2 15’21). Le premier tiers est dominé par Gap et le tableau d’affichage reflète bien cette domination sans partage. Grenoble a eu pour ainsi que deux grosses occasions de but sur la cage de McNiven.



Engagements : 11/6 Gap

Tirs : 15/5 Gap



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble ouvre rapidement son compteur but avec Lavoie qui prend un lancer pleine lucarne (1-2 21’31).



Lavoie n’est pas loin de l’égalisation sur une belle passe de Farnier mais McNiven sauve les siens avec une belle détente au second poteau (25’).



Gap va finalement laisser passer l’orage et reprendre le large avec une belle combinaison sur un revirement entre Gutierrez, Correia puis Vartiainen qui sert sur un plateau Romain Guttierez qui ne manque pas la cage grande ouverte sur ce décalage du finlandais (1-3 31’06).



Dans la foulée, ce même Gutierrez va y aller d’une belle lucarne sur un service de Sislannikovs derrière la cage de Stepanek (1-4 33’25).



Grenoble est mal embarqué et il faut un power play pour voir Damien Fleury profiter d’un rebond long laissé par McNiven après un lancer de Schmitt pour inscrire enfin un but (2-4 38’08).



Engagements : 11/11

Tirs : 14/8 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Gap a le match bien en main mais un fait de jeu va changer la physionomie de la rencontre. Sébastien Rohat écope de 5min+20min pour une charge à la tête sur Hardy (40’19).



Durant cette pénalité, Grenoble va renverser la vapeur avec trois buts. Le premier de Koudri du revers, sa spéciale (3-4 41’24). Puis par Damien Fleury qui s’y reprend par trois fois dans le slot pour mettre le palet au fond (4-4 43’42).



Puis enfin, Koudri sur un bon service de Lavoie pour prendre l’avantage dans cette partie (5-4 45’01).

Le match n’est plus le même et Gap prend un bon uppercut ! Les gapençais resteront dans leur match même si la tension sur la glace monte d’un cran.



Gap tentera bien de sortir son gardien et de prendre un temps mort mais la sanction est inévitable et Deschamps termine le travail avec un sixième but en cage vide (6-3 59’17).



Engagements : 11/6 Gap

Tirs :13/6 Grenoble



Au final, Grenoble s’en sort bien. La pénalité de 5+20min contre Rohat relance complément la partie et on aurait bien voulu voir comment Grenoble aurait pu s’en sortir sans ce fait de jeu. Car Gap avait fait le match parfait dans les deux premiers tiers avec un jeu collectif bien en place et une équipe capable de se projeter rapidement vers l’avant. Gap a fait un match solide et n’a pas lâché après les trois buts encaissés en cinq minutes. A coup sûr, si Gap joue de cette manière, le maintien est assuré.



Grenoble s’est fait peur, a joué avec le feu mais à pu profiter de son bon power play pour faire la différence et prendre les trois points. Il y a cependant trop de choses à travailler après ce match. Car si Grenoble joue de cette façon, la défaite sera plus souvent au rendez vous que la victoire.

