Ligue Magnus : 39ème journée : Rouen vs Briançon 4 - 2 (2-1 1-0 1-1) Le 22/02/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Briançon ] LM : Les dragons assurent l'essentiel. Après un voyage victorieux en terre mulhousienne, retour à la maison pour la réception des diables rouges de Briançon. Si sur le papier cette rencontre semble inégale, il ne faut pas se voir trop beau à quelques encablures de la fin de saison régulière car la seconde n'est pas encore acquise. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 24/02/2022 à 21:38 FICHE TECHNIQUE



3076 spectateurs Arbitres : MM. Hauchard et Gremion assistés de MM. Thiebault et Laboulais Buts :

Rouen : 01:50 Vincent Nesa (ass Florian Chakiachvili et Joël Caron) ; 13:24 Simon Suoranta (ass Andrew Johnston et Mark Flood) ; 35:01 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier et Kelsey Tessier) ; 49:38 Rolands Vigners (ass Joris Bedin et Marc-André Dorion)

Briançon : ; 07:44 Radovan Cutt (ass Charles Schmitt et Robin Colomban) ; 58:37 Robin Colomban (ass Radovan Cutt et Charles Schmitt) Pénalités 2 minutes contre Rouen 2 minutes contre Briançon



Rouen vire en tête.



Il ne fallait pas être trop en retard pour cette rencontre puisque les dragons vont entrer très rapidement dans le vif du sujet.

Photographe : Marine Romain La pendule n’avait pas fait deux tours que le tableau d’affichage n’était plus vierge.

Sur le premier tir de la rencontre effectué par Chakiachvili, Nesa sur la trajectoire déviait astucieusement la rondelle et finissait au fond des filets de Richard (01.49 / 1-0 / Nesa ass. Chakiachvili et Caron).

On ne pouvait pas mieux rêver comme entame. Mais les briançonnais ne sont pas venu en terre normande pour se faire malmené. Bien que dominé dans tous les domaines, ils ne ferment pas le jeu et s’offre des contres intéressants. Leur pugnacité va être récompensé.

Alors que le puck est en zone offensive briançonnaise, celui traine Schmitt plus opportuniste s’en saisi et donne à Cutt lancé plein axe, son tir puissant trompe Pintaric (07.43 / 1-1 / Cutt ass. Schmitt et Colomban R.).

Photographe : Marine Romain

Malgré cette égalisation, elle ne refroidit en rien les ardeurs normandes qui continuent de mettre la pression dans la zone défensive des diables.

A force de pousser, Briançon va plier.

Et c’est la dernière recrue normande Suoranta qui va en être l’auteur.

L’ailier finlandais sur son côté gauche fait le tour de la cage de Richard arrive au poteau droit et dans un trou de souris loge la rondelle derrière la ligne fatidique et redonne ainsi l’avantage à ses couleurs (13.24 / 2-1 / Suoranta ass. Johnston et Flood).

Dans les cinq dernières minutes chaque équipe aura son temps fort sans pour autant que les filets ne tremblent.



Rouen s’en retourne au vestiaire avec un but d’avance, mais aura subit par instant les velléités des joueurs de alpes. L’avantage au score est logique mais attention de ne pas donner trop de confiance à cette jeune équipe.



Rouen en fin de tiers.



D’entrée de second tiers se sont les locaux qui sont les plus entreprenant par Kurepanov (20.27) et Torres (20.31) mais Pintaric ferme les issues.

Cet intermède passé, la marche des dragons reprend. Mais Richard fait obstacle à toutes les tentatives. Briançon est acculé dans et ne réagit que sommairement mais toujours fort dangereusement si bien que Pintaric très peu sollicité doit rester extrêmement vigilant.

Photographe : Marine Romain Le temps s’égrène et le score est toujours inchangé sans que la physionomie de la rencontre ne change. Le cerbère alpin étant bien dans le match, il permet à sa formation de rester à porter de fusil des locaux. Même lors de supériorité numérique, Rouen ne trouve pas la faille dans la cuirasse Richard.

Jusqu’à 5 minutes de la fin du tiers. Moment que choisi les dragons pour augmenter leur pécule. Alors que Briançon à une superbe occasion sur un contre amorcé par Hudak et finalisé d’un gros slap de Zaradnik que Pintaric dévie (34.35), sur la récupération de palet des normands Vigners va les punir.

Lamperier file sur la gauche et trouve dans le slot esseulé Vigners qui ne se prive pas pour fusiller un Richard impuissant sur le coup (35.01 / 3-1 / Vigners ass. Lamperier et Tessier).



Rouen, bien qu’encore dominateur, se sera les crosses pendant longtemps dans ce tiers. Richard aura retardé le plus possible l’échéance qui au fil de la rencontre semblait inévitable.



Un tiers à parité.



Avec deux buts de retard, Briançon se rue sur la cage de Pintaric qui aura plus de travail que dans quasiment les deux tiers précédent. Rouen se contente de gérer et de contenir les assauts des montagnards. Pendant presque la moitié du tiers les joueurs du coach Sedlak ne ménageront pas leurs efforts pour revenir dans la rencontre.

Photographe : Marine Romain Mais voilà en face, il y a une équipe qui est sûr de son jeu, de son hockey et qui possède une grosse force de frappe. Briançon va encore le découvrir à ses dépens. Et c’est encore ce diable de Vigners qui va se charger de la punition.

La remonté de palet par Dorion puis Bedin arrive dans le rond de remise en jeu côté droit à Vigners qui décoche un tir aussi puissant que soudain qui perfore la vigilance de Richard (49.38 / 4-1 / Vigners ass. Bedin et Dorion).

Fidèle à ses principes de jeu, Briançon continue de pratiquer son jeu et se procure encore quelques occasions que Pintaric y met fin avec autorité. Mais il en faut plus pour décourager un diable.

Profitant d’un jeu de puissance, Briançon va faire gonfler son capital but dans ce match. Et c’est en bon capitaine qu’il est, que Robin Colomban va être à la conclusion.

Le palet dans la zone offensive circule bien dans les crosse et R. Colomban sur le côté droit propulse le palet dans les filets de Pintaric qui n’a pas eu le temps de se replacer sur ce coup là (58.36 / 4-2 / Colomban R. ass. Cutt et Schmitt).



Rouen remporte cette rencontre non sans mal au regard du score mais avec un match quasiment tous les trois jours les dragons ont surement été dans la gestion. Les deux jours de « repos » vont être les bienvenus avant un déplacement ce vendredi chez le leader grenoblois puis ce samedi pour le match retour en terre briançonnaise.

