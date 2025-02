FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Herrault assistés de MM. Maudet et Thiebault Buts :

Angers : 12.53 Parker Colley (ass Matt Prapavessis) ; 14.18 Robin Gaborit (ass Josh Nicholls et Matt Prapavessis) ; 16.51 Robin Gaborit (ass Nicolas Ritz et Vincent Llorca) ; 27.53 Brady Shaw (ass Peter Valier et Sami Tavernier) ; 49.44 Nicolas Ritz (ass Matt Prapavessis et Ethan Cap)

Nice : ; 17.04 Joseph Broutin (ass Teemu Loizeau et Julien Msumbu) ; 55.11 Nicolas Ruel (ass Teemu Loizeau et Julien Msumbu) Pénalités 4 minutes contre Angers 6 minutes contre Nice