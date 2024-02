Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 40ème journée : Cergy-Pontoise vs Grenoble 1 - 6 (0-3 1-1 0-2) Le 16/02/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Grenoble ] Grenoble remet les pendules à l’heure face à Cergy Il en a coulé le l’eau sous les ponts depuis la première opposition de la saison entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Brûleurs de loups de Grenoble. L’ogre isérois qui avait été renversé (4-3) par les franciliens en ouverture du championnat de France élite de hockey sur glace, s’est ensuite, pendant longtemps, révélé un colosse aux pieds d’argiles. Crédité d’une saison sur courant alternatif mais finalement avec déjà un nouveau trophée en poche pour sa collection (ndlr la coupe de France), c’est l’esprit libéré du spectre de la saison blanche et dans une forme ascendante qu’il aborde désormais la fin de la saison régulière et surtout les prochains play-offs. A ne pas en douter les grenoblois y resteront de très sérieux candidats pour le titre. Face à eux, se présentait la déroutante équipe cergypontaine. Sanctionnée d’un retrait de 6 points avant l’entame du championnat (ndlr avec 3 points complémentaires en sursis) et obligée de réduire la voilure pour essayer de sauver sa peau en élite, elle est pourtant l’auteure d’une saison plus qu’honorable, parsemée de quelques coups d’éclats, et reste toujours en lice pour une arracher l’une des dernières places qualificatives pour les play-offs. Quelle fut donc l’issue de cette confrontation entre deux équipes aux dynamiques du moment cependant bien contraires (6 victoires de rang pour les BDL contre 4 défaites pour les Jokers) ? Pas de miracle, les Brûleurs de loups confirmèrent leur net regain de forme et, sans faire de sentiment, lavèrent l’affront que leur avaient fait les Jokers lors des 3 précédents affrontements où les franciliens l’avaient emporté par 2 fois. Avec une nette victoire (1-6) dans un match totalement maitrisé Grenoble envoie un message à la concurrence et celui-ci n’a rien de subliminal. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 18/02/2024 à 06:36 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2992 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Metais assistés de MM. Bergamelli et Debuche Buts :

Cergy-Pontoise : ; 26.19 Théo Gueurif (ass Phileas Perrenoud et Patrick Coulombe)

Grenoble : 03.49 Kyle Hardy (ass Damien Fleury et Roman Lyubimov) ; 07.07 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Roman Lyubimov) ; 11.38 Martin Latal (ass Adel Koudri et Alexandre Lavoie) ; 39.01 Sacha Treille (ass Pierre Crinon) ; 45.21 Nicolas Deschamps (ass Pierre Crinon) ; 51.22 Flavian Dair (ass Julien Munoz et Matias Bachelet) Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 6 minutes contre Grenoble Grenoble, puissant et efficace, se met en bonne position





La sérénité grenobloise est palpable et sur leur première véritable accélération les isérois ouvrent la marque. Lancé sur la gauche, Damien Fleury résiste contre la bande et ressort le palet dans le cercle pour Roman Lyubimov. Le russe devine Kyle Hardy qui arrive à tombereau ouvert et d’une merveille de petite passe lui permet, entre les cercles, de fusiller Ylönen (0-1, 03.49). Voilà une action qui fleure bon le tableau noir.



Avec cette ouverture du score, les Brûleurs de loups essayent d’enfoncer le clou et leurs combinaisons sont ravageuses. Les Jokers ont bien du mal à protéger le bas du slot d’où Charles Schmitt puis Flavian Dair contraignent Ylönen à faire les arrêts. C’est sur un nouveau lancement de jeu rapide que Grenoble double la mise. En défense, Lyubimov intercepte de la main un puck aérien et, après se l’être idéalement placé, lance Nicolas Deschamps sur la droite. Ce dernier bénéficie d’un contre favorable sur Melin venu à sa rencontre alors une fois dans le dos de la défense verte c’est un jeu d’enfant pour le canadien de trouver Fleury au second poteau qui conclut cage ouverte (0-2, 07.07).



Les affaires s’annoncent mal pour les cergypontains et ne semblent pas prêtes à s’inverser. Le pressing haut isérois et la densité proposée en zone neutre ne leur laissent pas beaucoup de place ni de temps pour les lancements rapides et propres qu’ils affectionnent. A l’inverse, les actions grenobloises sont limpides et précises. Peu après, Hardy, de derrière le net, ressort la rondelle pour Crinon qui voyait déjà son missile au fond mais le gardien vert fait le job. Cergy tente bien de revenir mais les espaces sont toujours aussi restreints et Tristan Crozier ou Nikita Shaleil sont contraints de solliciter Garnier dans des positions excentrées ou lointaines ce qui lui convient bien.



Finalement, les Jokers sont encore punis peu après la moitié du tiers quand Raphaël Faure qui est au marquage de Sacha Treille est jugé coupable, un peu sévèrement, d’un « accrocher ». Le premier powerplay de la ligue (34.38 % de conversion) déjoue, avec un peu de réussite, le 2ème jeu de penalty killing du championnat (80.43% de pénalités tuées). Alors qu’ils sont bien installés et font tourner le palet autour de la boite défensive verte, Alexandre Lavoie sert Martin Latal derrière le net dont la petite remise devant l’enclave pour Adel Koudri est à un rien d’être conclusive mais l’attaquant semble manquer son tir. Pas si grave car du coup la tentative avortée se transforme en passe décisive pour la nouvelle recrue tchèque restée près du poteau. En rabattant le disque dans la cage ouverte l’ex joueur du Cracovia Krakow inscrit son premier but en Magnus, sans doute pas le plus difficile de sa carrière (0-3, 11.38).



Les cergypontains ne baissent cependant pas les bras mais, obligés de précipiter leur jeu, restent un peu trop brouillons, mis à part quelques tentatives lointaines. Le score n’évolue plus durant cette première période même si Ylönen doit encore réaliser 2 gros arrêts de suite sur F.Dair et Hardy, le second consistant, tel Bruce Lee, à sortir du pied de façon acrobatique et spectaculaire un puck qui partait en lucarne.



Les Jokers réagissent mais se font prendre en fin de période





Les deux équipes se rendent alors coup pour coup et les franciliens sont récompensés de leurs efforts sur une action développée sur la gauche. Patrick Coulombe et Perrenoud combinent en angle et obligent Garnier à laisser un rebond inattendu. Le palet reste vivant et est joué. Il passe devant l’enclave direction opposée vers Théo Gueurif qui parvient à le glisser au fond (1-3, 26.19).



Ce but redonne encore plus de baume au cœur aux cergypontains qui essaient de faire feu de tous bois. Ils obtiennent un powerplay sur une faute, un peu sévère, de Hardy sur Barber. L’attaquant américain repique au centre et se prend dans les patins du défenseur canadien qui patinait en marche arrière pour lui refermer la porte. Les arbitres y voient une « obstruction ». C’est donc l’occasion de voir comment le jeu de penalty killing isérois, le 7ème de la ligue avec 77.05 % de taux de pénalités tuées, va se comporter face au 8ème jeu de supériorité numérique du championnat (19.86 % de conversion). Finalement les Brûleurs de loups s’en sortent relativement bien car, mise à part une grosse occasion de Emils Gegeris devant l’enclave, la pénalité est tuée sans trop trembler.



Les cergypontains restent cependant dans un moment fort et Tristan Crozier décale Gegeris dont le missile finit comme aimanté dans la mitaine de Garnier. Sur l’action suivante, c’est Gage Torrel dont la belle tentative fait les frais du pouvoir d’attraction du gant d’attrape du portier blanc. L’équipe de Grenoble ne reste pas inactive et les occasions se partagent. Plus tard, Crozier répond à une tentative de Crinon puis, sur un nouveau tir de Torrel, le rebond profite à Hämäläinen mais Garnier avait refermé la porte. Peu après, le finlandais sur la gauche prolonge pour Coulombe dont le petit tir ne trompe pas Garnier.



Le tournant du match survient à moins de 2 minutes de la pause en plein momentum cergypontain. Latal, devant son banc, charge Shaleil avec sa crosse et le jeune défenseur est à un rien de répondre. Les arbitres ont tout vu et le tchèque part au cachot. Le jeu reprend et les Jokers galvanisés s’installent et là, c’est le drame ! Crinon, en fond de territoire, ne s’encombre pas et dégage fort contre la balustrade mais Coulombe qui vient en couper la trajectoire manque la rondelle. Quelle aubaine pour le capitaine adverse qui peut partir en breakaway. Cette fois, en arrivant plein axe, Treille sort vainqueur de son duel avec le gardien en logeant le disque sous la barre (1-4, 39.01). Avec ce but en plein temps fort adverse, l’international tricolore redonne non seulement 3 longueurs d’avance aux siens mais il provoque une sacrée bosse dans les têtes adverses.



Domination, maitrise et contrôle total pour les Brûleurs de loups





La rencontre reste propre et jouée dans un bon état d’esprit mais quand Koudri fait trébucher Barber celui-ci a le mauvais reflexe de réagir avec sa crosse. Bilan des courses les 2 joueurs filent en prison. Plus le temps passe moins les franciliens semblent capables de renverser la table. Il n’en faut pas plus aux grenoblois pour accentuer leur avance. Suite à une remise en jeu offensive sur la gauche, de son aile Crinon lance de loin à la cage. L’action semble anodine mais Deschamps qui est avec Lyubimov devant Ylönen en profite pour dévier la trajectoire du palet (1-5, 45.21).



L’addition devient lourde et la défense verte semble perdre progressivement le peu de niaque qui lui restait. Cela finit par profiter une dernière fois aux Brûleurs de loups sur une action menée par Matias Bachelet sur la droite. Julien Munoz hérite du puck et va au contact pour tromper le gardien. Ylönen fait l’arrêt du bout du patin mais F.Dair peut facilement exploiter le rebond (1-6, 51.22). S’en est trop pour le gardien vert qui, sans attendre, prend directement la direction de la sortie. Olivier Richard reprend donc la garde du but cergypontain où il réalisera 5 arrêts avant la sirène finale.



La victoire sans partage de Grenoble est méritée ce soir. Un ton au-dessus, les isérois ont su rapidement se rendre la partie facile et ont su étouffer les espoirs franciliens lors du vingt médian. Le 3ème tiers (13 tirs cadrés contre 9 pour Cergy) aura été joué dans un fauteuil. Les grenoblois n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires. En refermant systématiquement la tenaille défensive sur eux, ils les ont contraints à tirer dans des positions peu dangereuses.





Il faut désormais, pour les Jokers, rapidement se ressaisir et se tourner vers le programme tendu qui les attend la semaine prochaine. Face à des équipes avides de points qui ont le couteau entre les dents, plus de droit à l’erreur lors du déplacement à la patinoire de la Barre pour y défier le Hormadi de Anglet ni, pour la dernière sortie à domicile de la saison régulière, lors de la prochaine réception des Pionniers de Chamonix. C’est une mission commando qui attend les franciliens car, avec le retour de leurs poursuivants à leurs basques, c’est la perspective de voir les play-offs leur filer sous nez qui se profile si rien ne change.



Meilleurs joueurs du match :



Roman Lyubimov pour les Brûleurs de loups



Théo Gueurif pour Les Jokers





