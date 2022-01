Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 40ème journée : Grenoble vs Bordeaux 2 - 1 (0-0 1-1 0-0 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 25/01/2022 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Au bout du suspense ! Grenoble, solide leader, recevait sur sa glace l’équipe des Boxers de Bordeaux qui restait sur une série de trois défaites et une victoire sur le mois de Janvier. Actuellement septième, Bordeaux a grand besoin de point si ils ne veulent pas voir revenir sur eux les niçois et les chamoniards, l’équipe en plein forme depuis le début de l’année. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 26/01/2022 à 13:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2000 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Fabre assistés de MM. Constantineau et Ugolini Buts :

Grenoble : 29.10 Markus Poukkula (ass Jere Rouhiainen et Damien Fleury) ; 65.00 Sacha Treille

Bordeaux : ; 38.46 Kevin Spinozzi Pénalités 6 minutes contre Grenoble 14 minutes contre Bordeaux



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble retrouve peu à peu tous ses joueurs. Il ne reste que Koudri, Ville et Tuppurainen à l’infirmerie. Maxim Lamarche, défenseur canadien en provenance de l’Autriche, est quant à lui sur le point d’arriver officiellement aux BDL.



Le premier tiers peut débuter devant les 2 000 spectateurs autorisés dans l’enceinte de Pole Sud. Gaëtan Richard est titularisé dans la cage bordelaise et il aura à cœur de faire oublier sa mauvaise soirée ici même en début de saison où Bordeaux avait sombré sur le score de 8-0. Richard est prêt à livrer bataille et il s’interpose sur un premier lancer dangereux de Fleury suite à un décalage de Poukkula (7’30).

Kyle Hardy tente sa chance en solitaire (8’) puis sur un slap après un bon travail de Valier, de retour au jeu (15’30) mais à chaque fois Richard est sur la route du puck.



Bisaillon pense ouvrir le score mais le palet s’arrête derrière Richard. Ce dernier parvient à dégager le palet avant qu’un grenoblois ne pousse au fond dans une cage grande ouverte (16’).



Pas de but dans ce premier tiers et pas de prison n’ont plus…



Il faut attendre une supériorité numérique pour voir Grenoble ouvrir le score. Rouhiainen, en pleine forme actuellement, prend un lancer puissant. Le rebond est pour son compatriote finlandais Poukkula qui pousse au fond (1-0 29’11).



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble n’arrive cependant pas à prendre le large. C’est même Bordeaux qui se procure la meilleure occasion en fin de tiers avec une chute de Kyle Hardy qui profite à Paquin pour un duel face à Stepanek. Le gardien grenoblois sent bien le coup et avec sa crosse repousse le palet de la crosse de Paquin (37’30).



L’égalisation bordelaise intevient finalement sur l’action suivante. L’engagement en zone offensive est pour Bordeaux. Spinozzi à la bleue prend un premier lancer puissant qui est bloqué par un grenoblois. Spinozzi reprend le palet, s’avance plein axe et place une mine dans le haut du filet grenoblois pour le un partout (1-1 38’46).



Tout est à refaire pour les grenoblois mais les deux équipes restent sans solution offensivement. Baylacq viendra bien tenter sa chance (43’), de même que Fabre en infériorité qui touche le poteau (44’15).

Poukkula aurait pu jouer les sauveurs mais le rebond pris par l’attaquant grenoblois passe au-dessus de la cage de Richard (59’34).



photo: Jean-Christophe Salomé Le public a donc droit à la première prolongation de la saison qui sera dominé par Grenoble mais sans réussir à inscrire le but de la gagne. Les deux équipes se départageront donc aux tirs aux buts. A ce petit jeu, Bordeaux mène longtemps au score avec le premier but de Tartari sur un poteau rentrant. Il faut attendre la dernière chance coté grenoblois avec Hardy qui trouve enfin le chemin du but. Sacha Treille marque sur la sixième tentative grenobloise dans la foulée et Vince Tartari n’arrive pas à égaliser (2-1 65').



Grenoble n’est pas passé loin de la défaite mais ils s’en sortent au bout du suspense.



Bordeaux prend finalement un point ce qui est un bon résultat face au leader. Il faudra confirmer cette bonne partie dès ce soir mercredi sur la glace de Briançon, une rencontre à ne pas perdre pour les Boxers dans leur quête de disputer les play offs.



Grenoble aura un week end chargé avec un double déplacement à Amiens et Rouen. Avant d’enchainer un nouveau déplacement mardi à Chamonix. L’agenda est donc chargé jusqu’à la fin de la saison régulière début Mars.

photo: Jean-Christophe Salomé







