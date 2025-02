Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 40ème journée : Grenoble vs Bordeaux 5 - 1 (4-0 1-1 0-0) Le 31/01/2025 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Grenoble asphyxie Bordeaux en 5 minutes Nous sommes à un mois des play-off ! Grenoble, assuré de terminer à une des 2 premières places, accueille Bordeaux en quête de points pour rester sur la troisième marche que Rouen convoite. La victoire est donc importante pour chacune des deux équipes lors de cette 40e journée. En 4 rencontres, les Bordelais n’ont pas encore battu leurs hôtes cette saisons et comptent bien changer la donne ce soir. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 01/02/2025 à 10:09 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Metais assistés de MM. Ugolini et Zede Buts :

Grenoble : 00.09 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Christophe Boivin) ; 01.01 Alexandre Mallet (ass Alexis Binner et François Beauchemin) ; 04.57 Adel Koudri (ass Sacha Treille et Aurelien Dair) ; 16.59 Alexandre Mallet (ass Jordon Southorn et François Beauchemin) ; 30.54 Christophe Boivin (ass Charles Schmitt et François Beauchemin)

Bordeaux : ; 20.09 Loïk Poudrier (ass Emils Gegeris et Nikita Jevpalovs) Pénalités 14 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Bordeaux



Photographe Laurent Lardière Les BDL s'imposent face aux Boxers L’engagement gagné par Beauchemin permet à Boivin de pousser en zone offensive, Papillon rate sa sortie, Mallet récupère et ouvre facilement le score en 9’’ [1-0]. Les Bordelais se portent à l’avant, sollicitent Pintaric par 2 fois mais, trop généreux, partent à la faute. Le jeu de puissance grenoblois, rapidement installé, permet à Binner de lancer de la bleue, Mallet dévie [2-0]. Bruche s’offre un lancer sur Pintaric, mais les Brûleurs De Loups ont la maîtrise du palet et leur vitesse de patinage et de passes donne le tournis aux Boxers qui se contentent de contres malgré tout repris par un retour défensif rapide. Derrière la cage Southorn attends la fin du changement de ligne de son équipe avant de développer une attaque palet à la crosse avec une belle sortie de zone. Dair entre en zone pour Treille puis Koudri à la finition [3-0]. Le schéma était classique et fort bien exécuté, les grenoblois sont redoutables d’efficacité avec 3 buts en 5 tirs seulement. Dépassés, les bordelais commencent à durcir le jeu par des charges bien appuyées et poussent les locaux à la faute. En supériorité numérique des Boxers s’offrent plusieurs lancers, la défense bloque et si ça passe le portier est là. Grenoble obtient également un jeu de puissance mais ne peut l’installer. Au retour du puni, Southorn lance de la bleue pour une reprise acrobatique de Mallet qui fait mouche [4-0]. Un coach challenge est demandé par le banc bordelais, les arbitres confirment le but et Bordeaux se retrouve donc à nouveau en infériorité. La supériorité, mieux installée, ne donne rien sauf un contre de Bruche bien repris par Hardy. Avec un retard pareil le retour au vestiaire fait du bien aux Boxers mais on se demande comment ils pourraient remonter ce score.



Engagements : 12/10 Grenoble

Tirs : 12/8 Grenoble



Photographe Laurent Lardière H.Mallet presse la défense bordelaise En 9’’ également Poudrier reprend le palet en cage ouverte après le tir de Gegeris dévié par le poteau [4-1]. Bordeaux propose alors un jeu plus construit, contrôle le palet et obtient un jeu de puissance qui, malgré de nombreux lancers, ne leur permet pas de scorer. Après avoir laissé passer l’orage, les grenoblois revoient enfin la zone offensive adversaire avec un premier lancer après 7’. La possession est Bordelaise, Grenoble procède par contres, l’inverse du premier tiers. Ainsi Boivin, toujours aussi rapide, lance à la cage, Binner lève les bras mais le jeu continue. Beauchemin se présente à son tour devant Papillon mais perd son duel. Binner discute avec Hanberg et ce dernier demande un challenge video, les arbitres valident alors le but de Boivin [5-1]. Bordeaux digère vite et repart à l’offensive par Poudrier, Gegeris ou encore Polcs qui ne marquent pas mais obtiennent un nouveau jeu de puissance. Bien installés, les Boxers enchaînent les lancers mais rien ne passe. Pas le temps de jouer au complet que Grenoble se retrouve encore en infériorité pour le même résultat. Bordeaux a tout tenté pour revenir au score dans ce tiers, dégoûtés certainement par une défense grenoblois hermétique.



Engagements : 11/1 Bordeaux

Tirs : 17/6 Bordeaux



Photographe Laurent Lardière Duel musclé entre Boivin et Prissaint ce soir à polesud La reprise de ce dernier tiers est lente ;après 3 minutes, Spinozzi lance en premier sur Pintaric qui capte de la mitaine. Grenoble semble gérer et ne se projette plus vers l’avant aussi rapidement… c’est à Bordeaux de faire le jeu. La défense des locaux est bien en place, les incursions en zone offensives sont rare pour les Boxers. Mallet voit à son tour le palet bloqué par la mitaine de Papillon. Grenoble ne profite pas de son seul jeu de puissance du tiers pour marquer à nouveau. Bordeaux, bien que passant les 3 dernières minutes en supériorité ne fera pas mieux.



Engagements : 9/9

Tirs : 7/6 Grenoble



Photographe Laurent Lardière M.Pintaric une nouvelle fois décisif devant Bruche Grenoble a réalisé un match plein avec une bonne maîtrise du palet, un départ tonitruant avec une belle vitesse de patinage, des passes précises et une efficacité redoutable aux tirs. Il reste toujours cette discipline avec encore une fois plus de fautes que l’adversaire. Heureusement la défense était bien en place et le gardien autoritaire. La seule ombre au tableau ce soir est la blessure de Treille car il n’est pas revenu au second tiers.

Bordeaux a raté son entame de match avec 5 minutes catastrophiques qui les obligent à courir après 3 buts de retard, ce qui, face à la meilleur défense du championnat, est extrêmement compliqué. Il leur faudra bien se préparer pendant la trêve car ils reprendront à Rouen dans un match à ne pas perdre pour rester sur le podium.







