Grenoble [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Cergy perd d'un rien à Pole Sud Le championnat de Ligue Magnus se trouve dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Si Grenoble est en très bonne voie pour terminer premier du classement final, l'équipe de Cergy Pontoise se trouve toujours à la lutte pour la quatrième place avec Gap et Bordeaux. Grenoble se présente pour cette rencontre sans Fleury, Crinon et les frères Dair. Cergy de son coté ne peut compter sur Ylonen. Il est remplacé par l'ex-gardien de Bordeaux Richard. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 18/02/2023 à 09:46



Cergy-Pontoise : Laurent Lardiere archives Le premier tiers est tout d’abord dominé par les grenoblois. Une première pénalité contre Farnier après une minute de jeu permet à Hardy de prendre un shoot dangereux, suivi d’un lancer de Aubin de retour à cinq contre cinq (3’10).



L’ouverture du score est grenobloise avec Aubin qui profite du bon travail de Fabre. L’attaquant canadien récupère le rebond devant la cage de Richard, feinte le gardien pour s’ouvrir la cage et ajuste d’un tir précis (1-0 8’23).



Cergy peine à se montrer dangereux. Il voit attendre les cinq dernières minutes du premier tiers pour voir les premières situations intéressantes devant la cage de Stepanek. Torrel est le premier à prendre un lancer (14’07). Cergy va égaliser en s’y reprenant par trois fois pour battre Stepanek par Rinaldi (1-1 15’41).



Cergy est récompensé pour sa bonne efficace défensive, des relances propres vers l’avant.



Engagements : 14/7 Cergy

Tirs : 10/8 Cergy



Le second tiers est difficile pour Grenoble qui n’arrive pas à se créer des occasions dangereuses.



Grenoble va sombrer en fin de période avec un lancer Miller que Stepanek semble bloquer sous ses jambières mais le portier Tchèque relache le palet et l’attaquant de Cergy n’a plus qu’à pousser le palet derrière la ligne de but. Un but qui est pour le gardien grenoblois… (1-2 36’18).



Cergy passe devant au score et c’est mérité vu la faiblesse du jeu grenoblois. Grenoble semble toucher par ce but car trente secondes plus tard, Cergy va aggraver la marque avec Théo Guerif qui est bien lancé de l’arrière par Kauppila. Le jeune attaquant français résiste au retour du défenseur grenoblois et prend un tir du poignet qui fait mouche (1-3 36’56).



Engagements : 11/10 Cergy

Tirs : 11/6 Cergy



Cergy a l’occasion de tuer ce match avec un tir de pénalité offert à Guerif suite à une faute de Onno alors que l’attaquant francilien partait à la cage (41’34). Guerif s’élance pour ce pénalty, prend de la vitesse mais se précipite un peu dans son lancer et lance à coté de la cage de Stepanek.



Laurent Lardiere archives Kyle Hardy : homme du match coté grenoblois



Les hommes de Paredes auraient sans doute pu tuer cette rencontre mais Grenoble est toujours en vie et repart à l’attaque. Un premier surnombre de Cergy est sifflé, suivi d’une pénalité contre Richard pour avoir fait bougé sa cage alors que cette cage n’est pas bien en place depuis le début de la rencontre et que les deux gardiens ont fait bouger cette cage involontairement dans cette rencontre…



La sanction est rapide avec Hardy qui allume une première fois (2-3 46’05). Le même Kyle Hardy, avec un peu plus de chance, reprend un palet de l’arrière. Le palet touche la transversale intérieure et rentre dans la cage du malheureux Richard qui n’a rien vu avec le trafic devant sa cage (3-3 46’41).



Grenoble n’est pas loin de repasser devant avec le jeune Hugo Nogaretto qui part en duel mais Richard gagne son face à face (47’28).



La fin de tiers voit Grenoble partir à la faute par Munoz puis Treille. Cergy souffle un peu et essaye d’en profiter. Les power play ne sont pas forcément bien joué. Pire, Richard en voulant relancer vite vers l’avant pour jouer au maximum ce dernier power play redonne le palet à Grenoble. Deschamps remonte la glace et sert Fabre qui termine le travail en infériorité (4-3 57’01).



Cergy a laissé passer sa chance et perd au moins un point bêtement sur la glace de Pole Sud.



Engagements : 13/10 Grenoble

Tirs : 15/6 Grenoble



Grenoble s'en sort encore une fois avec la victoire à Pole Sud, la 20éme consécutive… Mais c'est sans doute la victoire la moins rassurante car le niveau de jeu affiché, notamment dans le second tiers, a été très mauvais. Cergy, sans être exceptionnel, a réussi à prendre les devants et sans cette double supériorité dans le second tiers ou avec un peu plus de réussite en power play, Cergy aurait pu repartir avec la victoire sans que cela ne voit du vol. Grenoble avait certes quelques absents mais cette équipe a de la profondeur et doit répondre présents dans ce genre de situations. Les coéquipiers de Joel Champagne ont donc encore un peu de travail pour arriver en forme pour le début des play offs et éviter ce genre de scénario catastrophe.







