Les dernières prestations grenobloises à domicile ayant été peut convaincantes, Grenoble doit à son public un tout autre spectacle face, à nouveau, à une équipe en lutte pour la qualification aux play-offs. Chamonix reste sur une série de 5 défaites d'un but, mais avait battu leurs hôtes il y a tout juste un mois. Dans une patinoire encore pleine (3924 spectateurs), les Brûleurs De Loups entrent sous la haie d'honneur des Jeunes Sapeurs Pompiers de l'Isère invités pour l'occasion. Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 01/02/2020 à 10:19 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3924 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Barbez assistés de MM. Barthe et Margry Buts :

Grenoble : 06.47 Alex Aleardi (ass Denny Kearney et Sébastien Bisaillon) ; 09.33 Peter Valier (ass Sacha Treille et Damien Fleury) ; 14.14 Joël Champagne (ass Kyle Hardy et Sébastien Bisaillon) ; 20.16 Damien Fleury (ass Patrick McEachen et Kyle Hardy) ; 28.02 Denny Kearney (ass Joël Champagne et Alex Aleardi) ; 32.43 Joël Champagne (ass Alex Aleardi et Sébastien Bisaillon) ; 38.34 Peter Valier (ass Damien Fleury) ; 53.51 Adel Koudri (ass Aurelien Dair et Sébastien Bisaillon) ; 59.53 Vincent Kara (ass Christophe Tartari et Yann Sauve)

Chamonix : ; 07.30 Malo Ville (ass Samuel Salonen et Joonas Sammalmaa) ; 12.51 Samuel Salonen (ass Joonas Sammalmaa et David Satmark) ; 49.42 Adrien Gléveau (ass Mathieu Briand) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 14 minutes contre Chamonix Lardière Laurent archives Quelques traversées de patinoire en début de tiers pour les deux équipes qui ne proposent pas grand chose d’intéressant face aux gardiens même si Horak voit le palet de très prêt…sur son casque. Le jeu manque tristement de vitesse et de construction. Aleardi s’échappe seul en contre pour finalement tromper Sabol sur la première action grenobloise (1-0 / 6’47’’). Chamonix réagit sur un lancer anodin de Ville qu’Horak dévie de la crosse dans sa cage (1-1 / 7’30’’).



Le seul jeu de puissance de ce tiers est à l’actif des locaux avec une bonne présence de la première ligne dont le lancer d’Aleardi trouve la mitaine du gardien. Après avoir failli se faire prendre en contre, Treille remonte le palet pour servir Valier, parfaitement décalé (2-1 / 9’33’’). Belle efficacité d’ailleurs du jeu de puissance grenoblois ce soir avec 3 sur 7.



Horak sauve un 2 vs 0 emmené par Baravaglio et Gleveau (11’). Alors que Grenoble est installé en zone offensive, Salonen intercepte et s’en va seul tromper Horak (2-2 / 12’51’’). Les défenses sont clairement lentes ce soir ! Champagne lance sur la jambière de Sabol et a le temps de reprendre lui-même le rebond (3-2 / 14’14’’).



La fin du tiers peu passionnant malgré les 5 buts est ponctué de 3 blocs d’affilé d’Horak, sans défense une fois de plus et de quelques fautes évidentes de chaque coté non sanctionnées.



Engagements : 12/11 Grenoble

Tirs : 12/11 Grenoble Lardière Laurent archives Les chamoniards reviennent des vestiaires avec de belles intentions dont ce 3 vs 1 emmené par Lagarde qui trouve la botte d’Horak ou encore les 2 lancers de Leroux sauvés par le gardien. En continuant de presser ils obtiennent un jeu de puissance mais ne peuvent marquer.



Grenoble se réveille enfin, met de la vitesse dans son jeu et retrouve ses automatismes. Fleury, suite à un bel échange entre Hardy et McEachen n’a plus qu’à pousser au fond (4-2 / 26’16’’). Kearney tente sa chance et fait mouche (5-2 / 28’02’’).



Sur un double jeu de puissance Aleardi fait le spectacle, lance et le palet dévié par Champagne fini au fond (6-2 / 32’43’’). Chamonix à bout de souffle bénéficie d’un jeu de puissance puis de 20’’ en double supériorité mais n’en profite pas.



Sabol sort une splendide parade face à Sauve qui revenait de sa pénalité. Mais il ne peut rien sur le contre de Valier qui score en infériorité numérique (7-2 / 38’34’’).



Grenoble a fait craquer Chamonix dans ce tiers dont les 5 premières minutes étaient à l’actif des Chamois qui n’ont pas su en profiter.



Engagements : 11/9 Chamonix

Tirs : 14/9 Grenoble Lardière Laurent archives Chamonix fait rentrer son jeune gardien de 18 ans Tristan Mongellaz pour son premier match de Magnus et commence le tiers en infériorité pour être arrivé en retard. Aleardi très en vue ce soir est le premier à tester ses réflexes mais il ne cède pas sur ce jeu de puissance. Chamonix à son tour en supériorité n’y arrive pas et laisse même son gardien sauver un contre. Ce dernier a de quoi faire également sur le jeu de puissance grenoblois qui suit.



Un lancer anodin de la bleue de Gleveau surprend Horak semble t’il masqué (7-3 / 49’42’’). Dair, en contre, nous gratifie d’un joli passement de jambe attire le gardien, centre sur Koudri qui pousse au fond (8-3 / 53’51’’).



Les Chamois ne baissent pas les bras, Horak doit s’imposer face à Eriksson (55’). Après un choc, Horak tarde à se relever mais cela n’entame pas ses capacités puisqu’il sauve une fois de plus face à Lagarde (58’). A 0'17 de la sirène les chamoniards se font pénaliser alors que des fautes plus flagrantes avaient été oubliées lors de ce match. Kara bien décalé trompe à nouveau le portier (9-3 / 59’53’’).



Engagements : 16/9 Grenoble

Tirs : 12/9 Grenoble Nous avons assisté à un match à trois vitesses dans lequel le public aura pu apprécier, une fois encore, une pluie de but et de jolis gestes techniques, notamment de la part d’Aleardi fort justement élu homme du match. Après un premier tiers sans beaucoup de vitesse et des défenses aux abonnés absents, les locaux ont accéléré pour asphyxier les chamois dans le second vingt avant de gérer le dernier tiers.



Chamonix possède de bon joueurs offensifs tels Salonen (39 points en 27 matches), élu homme du match ce soir, Lagarde, Ville ou encore Sammalmaa même si on l’a peu vu ce soir. Mais leur jeu de puissance n’est pas assez efficace (0/4 ce soir). A la décharge des Chamois sur ce match, ils n’avaient que 4 défenseurs ce soir ce qui ne suffit pas pour arrêter l’armada grenobloise.



A trois journées de la fin de la saison régulière, Grenoble semble bien installé à sa première place mais ne doit pas négliger les dernières rencontres car le duo Angers-Rouen n'est qu'à 7 points. Malgré la défaite Chamonix devrait se qualifier mais n'a pas le droit à l'erreur de peur de voir Anglet et Gap passer devant.







