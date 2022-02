Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Grenoble vs Rouen 2 - 0 (1-0 0-0 1-0) Le 25/02/2022 Grenoble Polesud [ Grenoble ] [ Rouen ] Grenoble s'assure la première place de la saison régulière Grenoble s’assure la première place du championnat en battant Rouen. Grenoble Polesud, Hockey Hebdo D.Magnat le 27/02/2022 à 21:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Ugolini et Constantineau Buts :

Grenoble : 01.13 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Jere Rouhiainen) ; 59.56 Julien Munoz (ass Kyle Hardy)

Rouen : Pénalités 4 minutes contre Grenoble 14 minutes dont 10 à Tessier contre Rouen



Photographe Lardière Laurent coaching de J.Aho J.Stepanek toujours en délicatesse avec un dos quelque peu fatigué, c’est Garnier qui allait aller devant le filet grenoblois pour faire face à Vigners,Caron et consorts .

Côté effectif grenoblois Stepanek, Jalasvaara, Poukkula, les frères Dair, Tartari, Fabre, et Ville. Les jeunes espoirs grenoblois , Navarro, Bachelet et Siraudin venaient renforcer .



Photographe Lardière Laurent D.Fleury ouvre le score Les locaux ouvraient rapidement le score par les tops scoreurs du championnat , D.Fleury servi par son compère N.Deschamps battait M.Pintaric. 1-0 ( 1'13 assist Deschamps, Rouhiainen)

Le portier slovène devait multiplier les arrêts devant Bachelet, Fleury , Deschamps pour éviter un naufrage dès le premier vingt.





Photographe Laurent Lardière Pintaric au four et au moulin Subissant les attaques grenobloises tout au long de la rencontre , la défense des visiteurs n’a du son salut qu’au talent de son portier slovène évitant une défaite plus sévère.

Coté BDL , Garnier s'en sortait avec une soirée plutot efficace grace à toute l’équipe grenobloise qui a su jouer pour lui faciliter la tache et lui offrir un blanchissage en assurant défensivement .



De son coté , M.Pintaric faisait le job devait son filet permettant à ses partenaires de conserver une chance de revenir au score avant la fin du temps réglementaire. Trop brouillonne et manquant de réalisme, l'equipe rouannaise butait sur la tactique de J.Aho.





Photographe Laurent Lardière les BDL remportent le match face à Rouen L’apport du joueur supplémentaire en fin de rencontre ni changeait rien et J.Munoz très remuant ce soir marquait le deuxième but isérois dans une cage vide , 2-0 ( 59’56).







Courant après le score tout au long du match , les Dragons rouennais n’ont pas réussi à se procurer de réelles occasions de revenir au tableau d’affichage.

Garnier a su rester impeccable devant les attaquants adverses.

Grenoble s’assure donc l’avantage de recevoir jusqu’à la finale , un plus pour l’organisation grenobloise qui va pouvoir jouer devant son public de Pole sud.











