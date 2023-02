Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Grenoble vs Bordeaux 6 - 3 (0-1 3-2 3-0) Le 24/02/2023 Grenoble [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Grenoble gagne encore et fête Tartari ! Grenoble a profité du match face à Bordeaux pour rendre hommage à la carrière de Christophe Tartari. Plus de 800 Matchs avec Grenoble, 20 ans de carrière, de nombreux titres et une fidélité hors norme. Il était donc tout naturel de retirer le numéro 73 dans les hauteurs de Pole Sud et rejoindre les maillots de Pete Laliberté, Philippe Treille, Jean Le Blond, Patrick Rolland, Benoit Bachelet, Joseph Podlaha et Jeff Bonnard. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 25/02/2023 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Constantineau et Goncalves Buts :

Grenoble : ; 21.53 Adel Koudri (ass Aurelien Dair) ; 28.08 Matias Bachelet (ass Quinton Howden) ; 28.26 Sacha Treille (ass Joël Champagne et Aurelien Dair) ; 41.02 Dylan Fabre (ass Brent Aubin et Nicolas Deschamps) ; 56.27 Nicolas Deschamps (ass Kyle Hardy et Dylan Fabre) ; 59.06 Brent Aubin (ass Dylan Fabre)

Bordeaux : 12.07 Marc André Lévesque (ass Fabien Colotti et Niklas Salo) ; 22.52 Maxime Legault (ass Nikita Jevpalovs et Massimo Carozza) ; 37.12 Maxime Legault (ass Alexandre Mulle et Fabien Colotti) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Bordeaux



Après une belle cérémonie d’hommage, la rencontre débute avec quelques minutes de retard. Les joueurs ont dû mal à rentrer dans cette partie. Les dix premières minutes sont peu intéressantes. Il faut attendre une action de Fabre pour voir le nouveau gardien finlandais de Bordeaux Perhonen pour faire un super arrêt mitaine (9’02).

photo: Jean-Christophe Salomé

Bordeaux se montre ensuite dangereux par son défenseur Levesque qui prend un premier lancer sur le poteau de Stepanek (11’55). Le jeu se poursuit, Bordeaux reste en zone offensive et le même Levesque va avoir une deuxième chance. Son lancer glisse derrière Stepanek, dans une défense grenobloise encore en sommeil (0-1 12’07).



Stepanek encaisse le premier but sur le quatrième lancer.



Le premier tiers des grenoblois est poussif. Bordeaux se procure les meilleures chances comme sur une échappée de Mulle qui se présente devant Stepanek qui remporte le duel.



Engagements : 10/10

Tirs : 8/8

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble revient avec de meilleures intentions dans ce second tiers. Treille trouve la jambière de Perhonen qui est bien dans son match et fait bonne impression (21’15).



Les grenoblois vont égaliser une belle passe de Aurélien Dair devant la cage pour Abel Koudri (1-1 21’53).



Ce même Koudri écope de deux minutes de pénalité. Bordeaux va en profiter avec un but de Legault qui récupère le palet dans l’enclave, se remet dans l’axe et ajuste Stepanek (1-2 22’52).



Les Boxers ne sont pas loin de prendre un double avantage mais le lancer du finlandais Auvinen trouve le poteau (24’05).



Grenoble va finalement égaliser par Mathias Bachelet, le fils de Benoit (2-2 28’08) sur une déviation devant la cage.



Dans le feu de l’action, Grenoble va prendre l’avantage grâce à Treille, le fils de Philippe, qui profite du bon travail de Joel Champagne (3-2 28’26).



Bordeaux ne se laisse pas abattre et remet les compteurs à égalité par Alexandre Mulle en contre (3-3 37’12).



Engagements : 14/10 Bordeaux

Tirs : 14/11 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le dernier tiers sera grenoblois et Fabre, le meilleur jeune espoir, va donner l’avantage aux grenoblois sur un service de Aubin qui monte gentiment en puissance avant les play offs (4-3 41’02).



Bordeaux aurait néanmoins pu revenir encore une fois. Lemaitre touche la barre transversale sur un lancer de loin (41’45) puis Poudrier s’échappe et rate son duel (43’43).



Bordeaux tente le tout pour le tout en fin de match lors d’une supériorité numérique. Les hommes de Olivier Dimet laissent passer leur chance. Ils jouent mal le coupe et se font contrer par Deschamps qui marque en infériorité numérique (5-3 56’27).



Bordeaux sort son gardien mais le match est joué. Aubin marque un dernier but en cage vide pour terminer la soirée de la plus belle des façons (6-3 59’06).



Engagements : 17/9 Grenoble

Tirs : 12/11 Grenoble



La soirée a été réussie coté grenoblois. Une belle cérémonie pour rendre hommage à la carrière de Christophe Tartari et une belle victoire dans une patinoire pleine. Les grenoblois ont mis du temps à rentrer dans la rencontre face à une bonne équipe de Bordeaux, bien en place avec un gardien qui fait bonne impression. Mais finalement, c’est encore Grenoble qui s’impose comme très souvent cette saison. Grenoble profite de sa profondeur de banc pour faire les différences au fil des rencontres. Quand une ligne est moins performante, c’est la ligne qui suit qui fait le boulot et ainsi de suite. Il y a toujours une ligne pour faire la différente et donner la victoire à Grenoble, la 21éme à domicile et la 10 éme consécutive.

photo: Jean-Christophe Salomé







