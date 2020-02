Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Grenoble vs Mulhouse 5 - 4 (1-1 1-3 3-0) Le 14/02/2020 Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Mulhouse ] Victoire grenobloise dans la douleur ! Dernière ligne droite avant le début des choses sérieuses. Grenoble reçoit Mulhouse avec l’objectif d’assurer la première place de la saison régulière. Pour les Scorpions de Mulhouse, la cinquième place est déjà acquise. Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 14/02/2020 à 23:38 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Grenoble :

Mulhouse : photo: Jean-Christophe Salomé Le premier tiers n’est pas très intense. Les occasions se font rares. La première action est pour Grenoble avec un joli tic tac toe avec Fleury à la conclusion mais Papillon veille au grain (3’21).



Mulhouse va ouvrir la marque sur sa première action franche par l’intermédiaire de Besinger qui dévie un lancer après l’engagement remporté en zone offensive (0-1 6’17).



Alors que Papillon passe un début de soirée tranquille, il va céder sur un lancer initial d’Aleardi. Kearney a bien suivi et pousse le rebond au fond des filets (1-1 15’38).



Le duo Svencko/Vigners très en jambe n’est pas loin de donner l’avantage à Mulhouse avant la sirène mais Horak repousse la tentative de Vigners plein axe (19’30).



Engagements : 11/11

Tirs : 16/12 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé

Mulhouse se met à la faute par deux fois dès la reprise du second tiers. Cette double supériorité est mal négociée par les BDL et c’est même Downey qui se fait la belle et n’est pas loin de battre Horak en face à face (21’15).



Grenoble n’est décidément pas dans le coup puisque Damien Raux puis Vigners en contre vont donner l’avantage aux mulhousiens (1-2 puis 1-3 à 24’59 et 27’11).



Mulhouse est diablement efficace avec deux buts sur cinq tirs.



Les hommes d’Edo Terglav se remettent au boulot et Fleury n’est pas loin du but mais Papillon sort la jambière et repousse le palet (28’28).



Papillon se met cependant à la faute sur une mauvaise relance derrière sa cage. Le palet revient plein axe et Fleury ajuste Papillon d’un lancer plein placé (2-3 31’39).



Grenoble pense récupérer et momentum. Koudri n’est pas loin de l’égaliser avec un duel perdu devant Papillon. Sur le contre, Tommy Besinger vient battre Horak et redonne deux buts d’avance à son équipe (2-4 32’43).



Kearney réalise un super move devant Papillon. Il feinte la frappe pour passer au dernier moment à Champagne mais le portier de Mulhouse sort l’arrêt in extrémis (35’08).



Les grenoblois ne sont pas plus efficaces en double sup et repartent aux vestiaires avec deux buts de retard.



Engagements : 12/11 Grenoble

Tirs : 19/12 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé

Mulhouse se fait une frayeur avec Kevin Hecquefeuille qui reste au sol après un contact. L’international français sort avec l’aide de ses coéquipiers, le genou droit semblait être touché. Il reprendra cependant sa place, plus de peur que de mal donc (41’).



Sur une supériorité numérique, Bisaillon va ramener son équipe à un but (3-4 45’59). Et sur une nouvelle supériorité, Bisaillon va refaire la même et cette fois ci égaliser (4-4 49’12).



Yorick Treille demande alors son temps mort pour remettre son équipe dans le droit chemin. Le message ne passe pas immédiatement puisque dès la reprise, Fleury va marquer le cinquième but grenoblois, comme à la parade (5-4 49’22).



Le troisième but grenoblois en seulement sept lancers… Efficacité quand tu nous tiens.

Grenoble tient sa victoire et fait le job pour contenir les derniers assauts mulhousiens.



Engagements : 15/9 Grenoble

Tirs : 9/8 Grenoble Une victoire grenobloise dans la difficulté et pas forcément méritée. Grenoble n’a pas joué avec la bonne attitude, en équipe et avec solidarité. Il faudra que cela serve de leçon avant le début des play offs sous peine de grosses déconvenues.



Une victoire grenobloise dans la difficulté et pas forcément méritée. Grenoble n'a pas joué avec la bonne attitude, en équipe et avec solidarité. Il faudra que cela serve de leçon avant le début des play offs sous peine de grosses déconvenues.

Pour Mulhouse, malgré la défaite, ce match peut servir de référence. Avec une meilleure gestion des temps faibles, Mulhouse pouvait tout à fait repartir avec les trois points de la victoire ce soir. Papillon a fait un bon match et la paire Sevcenko Vigners a fait mal à son adversaire. De bons augures avant les play offs.







