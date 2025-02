Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Grenoble vs Rouen 9 - 0 (1-0 4-0 4-0) Le 14/02/2025 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] 9-0 ! Pour le dernier match de saison régulière sur la glace de Pole Sud, Grenoble qui est assuré de terminer premier et remporte ainsi le trophée honorifique Jacques Lacarrière, recevait son ennemi juré Rouen actuellement à la lutte pour la 3éme place face à Bordeaux. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 14/02/2025 à 23:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Goncalves assistés de MM. Margry et Zede Buts :

Grenoble : 00.32 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Christophe Boivin) ; 24.04 Adel Koudri (ass Damien Fleury et Jacob Anderson) ; 38.48 Aurelien Dair (ass Kyle Hardy et Matias Bachelet) ; 39.40 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Christophe Boivin) ; 39.54 Loïc Farnier (ass Théo Gueurif et Jacob Anderson) ; 46.26 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 52.51 Pierre Crinon (ass Adel Koudri et Jordon Southorn) ; 53.15 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Adel Koudri) ; 55.44 Aurelien Dair (ass Damien Fleury et Jordon Southorn)

Rouen : Pénalités 29 minutes dont 5+20 à Hilderman contre Grenoble 6 minutes contre Rouen

A moins de 48h de la Coupe de France à Paris-Bercy, l’objectif de Grenoble était de bien figurer dans un match sans véritable enjeu. Tout le contraire de Rouen pour qui tous les points sont importants pour espérer finir 3éme ce qui leur éviterait de jouer Grenoble dans une probable demi finale… Le président de Grenoble préférerait lui jouer « Rouen en demi finale, une équipe avec un gardien faible et une attaque efficace à l’inverse de Bordeaux » dixit l’interview donné au Dauphiné Libéré du 13 Février…

photo : Jean-Christophe Salomé

Rouen est le premier à lancer à la cage dans cette partie dès la dixième seconde par Lindelof (0’10) mais sur le contre suivant, Beauchemin bien lancé par Mallet part en duel et glisse le palet entre les jambes de Lackovic (1-0 0’28). Une ouverture du score rapide qui devient une habitude chez les BDL cette saison à Pole Sud…



Grenoble n’est pas loin du KO d’entrée avec Koudri qui lance du revers, le rebond est pour Fleury mais le défenseur rouennais gène son adversaire à la limite de la légalité… (1’20).



Une mauvaise charge de Hilderman en zone neutre sur Glad qui reste en sol (touché au genou à priori) est sanctionné de 5+20. Le power play de Rouen aura du mal à s’installer, avec plusieurs erreurs de passes. Grenoble s’en sort bien durant cette infériorité.



Une perte de palet à la bleue en zone offensive de Deschamps offre à Tommy Perret un contre qui se transforme en duel. Stepanek, préféré à Pintaric avant la finale de dimanche, remporte son duel (10’15).



Une dernière pénalité sur le gong contre Rouen termine ce premier tiers dominé d’une courte tête par Grenoble (20').



Engagements : 10/6 Grenoble

Tirs : 10/8 Rouen

photo : Jean-Christophe Salomé

Le second tiers débute par une bonne tentative de Naud qui trouve le poteau de Stepanek (23’).



Grenoble est plus en réussite car c’est la tentative suivante, Koudri est bien servi par Fleury est marque le second but de son équipe (2-0 24’04).



A mi match, le match est un temps interrompu car le palet sort de la zone de jeu et touche une spectatrice au visage… On ne rappellera jamais assez de regarder le jeu et le palet surtout dans certaines zones de la patinoire non protégé d’un filet !



Le second tiers se déroule sans grosse action, on commence même à s’ennuyer dans ce match. Les BDL vont mettre la seconde en fin de tiers avec un troisième but en power play inscrit par Dair après un échange de plusieurs passes avec Hardy. Le slap de Dair fait mouche (3-0 38’48).



Ce but semble faire mal aux Dragons car de suite, Mallet inscrit un 4éme but avec un lancer dans le haut du filet (4-0 39’40).



Et à cinq secondes du terme, Farnier profite d’un deux contre un pour tuer le suspense (5-0 39’55). La messe est dite !



Engagements : 13/12 Rouen

Tirs : 16/9 Grenoble

photo : Jean-Christophe Salomé Trophée Jean Ferrand pour le vainqueur de la saison régulière

Rouen a coulé en l’espace de deux minutes. Le match est plié et Fabrice Lhenry décide de changer son gardien. Gaetan Richard entre en jeu. Il fera échec à Kyle Hardy sur un slap puissant (42’39). Boivin trouvera ensuite un poteau sortant (45’45) peu de temps après. Ce même Boivin sera plus en réussite en glissant le palet entre les jambières de Richard, un peu faible sur ce but (6-0 46’26).



Rouen reste sans réaction, sans intensité...



L’addition se corse avec Crinon qui y va de son premier but cette saison (7-0 52’51).



Ce n’est pas fini avec un but de Mallet qui reprend un service de Beauchemin (8-0 53’15).



Une vilaine de charge de Treille laisse Hervé au sol. S’en suit, un brassage classique dans ce genre de situation. Les arbitres ne prennent pas le temps de regarder la vidéo et heureusement pour le capitaine grenoblois…



Un dernier but vient courroner cette belle soirée grenobloise avec Fleury qui remet au centre à Dair pour un doublé (9-0 55’44).



On s’arretera là. Le dixième but réclamé par le public ne viendra pas… Reste que cette défaite va laisser des traces à Rouen, qui connait déjà une saison compliquée. Si les play offs ne sont pas exceptionnels, on prévoit déjà une liste importante dans la colonne des départs à l’intersaison !



Engagements : 12/9 Rouen

Tirs : 8:3 Grenoble



Victoire nette et sans appel pour Grenoble dans un match où tout à fonctionné (à l’exception de la pénalité de Hilderman et de deux surnombres assez flagrant) mais le power play rouennais était très faible ce soir pour en profiter. Un score pareil entre les deux équipes dominantes de ces dernières années est une chose très rare voire inédite ? Grenoble doit en profiter et savourer car cela ne se reproduira peut-être pas de sitôt. Il faudra néanmoins vite oublier ce festival pour se concentrer sur un match bien plus important et qui sera à coup sur bien plus difficile avec Angers en Finale de Coupe de France à Paris Bercy !



Pour Rouen, cette défaite est une humiliation ! Elle ne sera utile que si les joueurs et le staff en tirent les leçons pour avancer et tout donner dans les play offs qui arrivent dans deux semaines. En jouant de cette façon, même le quart de finale sera une dure montagne à gravir pour les Dragons…

photo : Jean-Christophe Salomé © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo