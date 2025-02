Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Cergy-Pontoise vs Grenoble 1 - 2 (1-0 0-1 0-0 0-1) Après prolongation Le 21/02/2025 Aren’Ice de Cergy-Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Grenoble ] Le rêve des play-offs jusqu’à la dernière seconde Un dernier match sous haute tension pour Cergy. Dernière ligne droite pour les Jokers, qui comptent tout donner sur ce match pour se qualifier pour les play-offs. 10ème équipe du classement avec 49 points, en cas de résultats favorables dans les autres rencontres, Cergy à encore son destin entre les patins sur ce match. Mais ce n’est pas la seule équipe à viser la précieuse 8ème place occupée par Nice. Briançon est elle aussi à la quête de ce dernier ticket qualificatif pour la phase finale. Pour ce dernier match à domicile, Cergy affronte les leaders de la ligue Magnus et finalistes de la coupe de France « Les Brûleurs de Loups ». Face à la première défense et la première attaque du championnat, les Jokers vont avoir du boulot pour faire flancher une équipe aussi structurée. Aren’Ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Noémie Masset le 26/02/2025 à 05:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3000 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rauline assistés de MM. Cady et Maudet Buts :

Cergy-Pontoise : 10.16 Sayam Limtong (ass Tomas Pardo et Paulin Hostein)

Grenoble : ; 21.01 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Kyle Hardy) ; 60.40 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Kyle Hardy) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 4 minutes contre Grenoble



Premier tiers



À peine le coup de sifflet lancé que les Jokers montent presser avec intensité du côté de la cage adverse. A quelques minutes du début, les Brûleurs de Loups vont camper la cage des verts et c’est Damien Fleury qui en profite pour prendre un tir, très vite contré par Sebastian Ylönen.



Photographe © Bruno Gouvazé

À 4’ Cergy, s’offre une première occasion avec une relance récupérée par Louis Petit qui rate son tir en plein slot. Puis, à 10’16, Cergy profite d’une passe ratée dans le centre pour récupérer le palet et monter à deux, face à une défense totalement délaissée par les Grenoblois. Après une passe plein axe de Tomas Pardo devant le slot, Sayam Limtong termine le travail en poussant le palet dans la lucarne droite (1-0). Les jokers, avec ce léger avantage, prennent le score sur ce premier tiers et s’offrent l’espoir, si leurs concurrents directs trébuchent de leur côté, d’atteindre in-extremis les play-offs.



Un premier tiers surprenant face à une équipe grenobloise qui joue en retrait. Avec peu de pressing et une intensité modérée, les Brûleurs de Loups assurés de leur première place au classement et de leur qualification en play-off ne semblent pas vouloir prendre des risques inconsidérés sur ce match.



Deuxième tiers



Grenoble revient chargé à bloc sur ce deuxième tiers et revient au score à seulement 21’01 avec un but signé par François Beauchemin (assisté de Alexandre Mallet et de Kyle Shearer Hardy). Mallet parvient à passer la défense verte et à contourner la cage avant de faire une remise dans le bas slot à Beauchemin qui nous offre un magnifique tir entre les bottes du gardien (1-1).



Photographe © Bruno Gouvazé

Cergy tente directement de reprendre son avance avec Pardo qui prolonge sur la gauche en profondeur pour Antoine Addamo, qui voit son revers repoussé par Matija Pintaric. À 22’35, Cergy tente un tir en lucarne droite, vite dégagé par le gardien. À 24’26, Grenoble reçoit sa première pénalité pour un accrocher de Pierre Crinon. Partie remise pour les Brûleurs de Loups à 33’04 pour un cinglage de Beauchemin. Grenoble parvient encore une fois à prouver sa première place de box play et domine malgré l’infériorité numérique. À 35’16, Grenoble tente un tir, par l’intermédiaire de Fleury, sur le côté droit qui vient toucher le poteau.



Troisième tiers



Pour ce troisième tiers, Grenoble semble revenir dans la course. À 44’27, les grenoblois se retrouvent sur le banc des pénalités pour une obstruction de Jacob Andersson. À la moitié du tiers, Grenoble tente de prendre le score avec un tir de Loïc Farnier, vite stoppé par le gardien. A 50’11, Cergy prend à son tour une pénalité pour faire un faire trébucher de Aurélien Dorey.



Photographe © Bruno Gouvazé

Si Grenoble domine ce troisième tiers et construit offensivement du côté adverse, les Brûleurs de Loups semblent commettre beaucoup d’erreurs techniques A 57’40, le coach de Cergy demande un temps mort et les Jokers reprennent la fin de match avec les cages vides. En effet, à 57’50, ils tentent le tout pour le tout et prennent la décision de sortir Ylönen. Jusqu’au coup de sifflet final, les cergypontains donnent tout ce qu’ils ont pour accrocher les 3 points et ainsi espérer remonter à la 8ème place, la dernière qualificative pour les play-offs, mais ils ne parviennent pas à faire l’exploit et doivent donc jouer une prolongation. Condamnés à jouer la poule de maintien, le seul intérêt de cet overtime qui leur rapporte d’emblée déjà un point, est de tenter de l’emporter pour en glaner un second qui leur sera précieux dans la perspective du mini championnat à 4 qui va clôturer définitivement leur saison.

Prolongation



Dès la première action, Grenoble clôture le match avec un magnifique but. Kyle Hardy qui récupère le palet sur une attaque manqué de Cergy fait une passe à Beauchemin qui décale pour Boivin lequel s’élance à vive allure jusqu’à dépasser la défense verte et trouver la lucarne droite après un magnifique revers levé sur Ylönen (1-2).



Photographe © Bruno Gouvazé



Défaite amère pour Cergy. Les Jokers savaient que ce match contre les leaders du championnat allait être très compliqué, mais ils se sont cependant battus jusqu’à la dernière seconde. Grosse déception tout de même pour les verts qui ont tenu le score à distance face à Nice et Briançon lesquels, au fil de l’évolution de leurs matchs respectifs, laissaient une chance à Cergy de leur passer devant. Ils vont découvrir pour la première fois de leur histoire les playdowns de la ligue et comptent batailler pour y bien figurer. Il s’agit pour eux de bien finir cette saison si compliquée et surtout d’éviter une potentielle rétrogression en D1.



En face, Grenoble nous a prouvé encore une fois qu’ils étaient les leaders incontestés de la saison régulière. Sans forcer leur talent, les Brûleurs de Loups nous ont offert du beau jeu ce soir, mais sûrement pas à la hauteur de ce qu’ils ont l’habitude de nous montrer. Une chose est sûre, Grenoble va tout donner pour gagner la Synerglace Ligue Magnus.





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







