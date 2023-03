Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Grenoble vs Mulhouse 2 - 1 (2-1 0-0 0-0) Le 03/03/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Mulhouse ] Les BDL invaincus à domicile Ce soir a lieu la dernière journée de la saison régulière qui va déterminer l’adversaire des grenoblois puisque Mulhouse, Amiens et Chamonix sont en lutte pour les places 7 à 9 encore incertaines. Mulhouse, équipe au complet, vient donc à pôle sud avec un objectif de victoire pour lui assurer la 7e place. Grenoble doit se passer de Jalasvaara, Lamarche et Treille (suspendu) mais retrouve Fleury. On devrait également assister à un beau duel de gardiens avec Papillon, meilleur gardien du championnat (92,8 % d’arrêts) face à Stepanek, gardien encaissant le moins de but par match (2,1). Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 04/03/2023 à 10:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Scolari assistés de MM. Barthe et Margry Buts :

Grenoble : 03.51 Joël Champagne (ass Brent Aubin) ; 14.52 Damien Fleury (ass Markus Poukkula et Nicolas Deschamps)

Mulhouse : ; 15.45 Andrei Rychagov (ass Luc Orysiuk) Pénalités 7 minutes dont 5 à Pascal contre Grenoble 19 minutes dont 5 à Ten Braak contre Mulhouse Fabre fait parler sa vitesse dès la 2e minute mais est un peu juste face au gardien qui dévie. De l’autre côté Esipov constate à son tour que Stepanek est bien présent. Mais il ne faut pas longtemps à Champagne pour ouvrir le score, bien présent au rebond laissé par Papillon sur le lancer d’Aubin [1-0/3’51’’]. Après quelques timides incursions mulhousiennes en zone offensive, Fleury et Deschamps sèment la pagaille dans la défense des scorpions mais Poukkula rate la finition. Le premier jeu de puissance est sifflé après 12’ de jeu. Grenoble fait bien circuler le palet mais Aubin ou encore Dechamps puis Howden ne trouvent pas la faille. Mulhouse se projette bien à l’avant mais les isérois sont plus rapides et agressifs sur le porteur du palet. A ce petit jeu Fleury est le plus malin et récupère la rondelle pour nettoyer la lucarne de Papillon à bout portant [2-0 14’52’’]. Raymond, en général irréprochable dans son rôle de défenseur, perd le palet devant Stepanek qui est surpris de voir Rychagov le lui pousser entre les jambes [2-1/15’45’’]. Le jeu repart de plus bel, le trio Aubin-Champagne-F. Dair n’est pas loin de redonner le double avantage aux siens tout comme Crinon sur un gros lancer bien maîtrisé par Papillon. A une minute de la sirène, Pascal et Ten Braak se livrent un combat de boxe engagés et sont pénalisés chacun de 5’ ce qui n’est pas une grande perte pour les deux équipes.



Engagements : 8/7 Grenoble

Tirs : 16/9 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé



Mulhouse rentre bien dans ce second vingt où Rychagov voit son tir d’égalisation bloqué par Stepanek. Alors qu’une charge contre un mulhousien n’est pas sifflée, une similaire l’est sur un grenoblois. Les rouges et bleus vont pouvoir évoluer en supériorité numérique. Les fautes s’accumulent contre Mulhouse, ceux-ci doivent évoluer 3’16’’ en double infériorité. Mais les grenoblois sont incapables de trouver la faille dans cette configuration extrêmement favorable, le triangle défensif est bien en place et Papillon fait le reste. En simple infériorité, Welsh part en contre et est fauché par Deschamps, penalty indiscutable que ne pourra transformer Rychagov qui se fait subtilisé magistralement la rondelle par Stepanek. Le retour au complet ne dure que 20 secondes, Grenoble est à son tour pénalisé. Mulhouse s’offre des occasions par Gegeris, Welsh et Orysiuk qui constatent que Stepanek est le seul grenoblois au niveau dans cette période. Mulhouse élève son niveau collectif et Rousseau, Mugnier puis Orysiuk donnent encore du fil à retordre au portier tchèque. Les grenoblois passent à côté de ce tiers et ont clairement gâcher l’occasion de plier le match lors des longues minutes de supériorité dont l’improductivité a de quoi inquiéter.



Engagements : 13/6 Grenoble

Tirs : 12/11 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé



Le retour des vestiaires permet aux locaux de montrer de meilleures intentions avec un lancer de Fleury dont le rebond ne profite pas à Deschamps. Grenoble remet de la vitesse dans son jeu mais les passes ont du mal à s’enchaîner avec trop d’approximation. Un nouveau jeu de puissance est accordé à Grenoble qui n’y arrive toujours pas dans cette configuation. Pire même ! Howden de la bleue n’arrive pas à contrôler le palet que Mugnier embarque jusqu’à Stepanek...et lance à côté. Grenoble perd peu à peu sa coordination et laisse Mulhouse revenir dans le jeu alors que le palet fait tinter le poteau de Stepanek. Une nouvelle pénalité contre les Scorpions est la bienvenue pour des grenoblois en manque d’inspiration mais les unités spéciales n’y arrivent toujours pas. Fleury tir sur réception et fait à son tour sonner la barre. A 2’ du terme Fabre fait parler sa vitesse, aspire le défenseur et sert parfaitement Howden décalé qui loupe le palet devant une cage ouverte. Mulhouse sort son gardien à 25’’ et s’installe en zone offensive. Stepanek fait l’arrêt qu’il faut sur le tir de Gegeris, permettant aux BDL d’empocher la 22e victoire à domicile. Un cinglage de Stepanek à la sirène viendra cependant entacher sa bonne prestation du soir.



Engagements : 9/6 Grenoble

Tirs : 9/7 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé



Les grenoblois restent donc invaincus à domicile, exploit jamais réalisé depuis le passage à 44 matches (Rouen avait remporté le titre sans aucune défaite de la saison mais c’était en 2006). Cependant l’équipe ne rassure pas d’autant plus qu’ils affronteront leurs adversaires du soir au premier tour des play-off. L’attaque d’une part ne s’est pas montrée efficace surtout en supériorité numérique (avec notamment 3’16’’ en double supériorité improductive), et qui n’avait déjà pas marqué face à Angers au match précédent. On notera l’inefficacité d’Howden, qui ne convainc pas en 16 matches avec 1 seul but et 7 assistances, comme Poukkula qui n’est pas à son niveau de l’an passé. La défense reste solide avec Stepanek qui peut faire la différence et ce malgré certains écarts à corriger. Les BDL sont aussi irréguliers dans leur jeu et ont encore montré ce soir une baisse de régime et de maîtrise dans le deuxième tiers. Mulhouse leur a posé de gros problème ce soir et aurait pu l’emporter avec plus de réussite. Méfiance donc face aux Scorpions la semaine prochaine, la route de la demi finale pourrait s’avérer beaucoup plus incertaine que prévue. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo