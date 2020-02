Lardière Laurent archives

Il ne faut que 6’’ à Kearney pour dévier un lancer de Champagne en pleine lucarne. Cependant Kearney et Koudry sont signalés hors jeu, le but est fort justement refusé. Le ton est donné, les deux équipes repartent de plus belle sachant à quoi s’attendre. Sur son premier jeu de puissance Rouen bien installé permet à Lehtonen de Lancer à la cage, Lampérier dévie le palet et trompe Horak (0-1 / 3’41’’). But validé après arbitrage vidéo.



Les Brûleurs De Loups repartent à l’assaut, poussent les rouennais à la faute, obtiennent une pénalité puis une deuxième. Mais le double jeu de puissance est gâché par Aleardi puni de 2’ pour incorrection envers les officiels. De nouveau à 5 vs 5, les Dragons dans leur zone relancent sur Baazzi qui n’en demandait pas tant pour servir Sauve dont le lancer fait mouche (1-1 / 9’56’’).



Un nouveau jeu de puissance grenoblois permet d’apprécier les qualités défensives de Dusseau ainsi que les parades de Pintaric. Rouen repart de plus belle, Deschamps abandonne le palet embarque le défenseur faisant place à Lehtonen pour le lancer qui surprend Horak (1-2 / 14’17’’). Une des plus belles phases de ce premier tiers que les arbitres ont du une fois de plus valider à la vidéo.



L’indiscipline rouennaise aide bien les grenoblois qui se retrouvent encore en supériorité. Cette fois, un bon jeu en triangle initié par Koudri permet à Kearney d’offrir le palet d’égalisation à Aleardi (2-2 / 15’24’’). Rouen dépassé par la pression de la meute est à nouveau pénalisé mais tient bon jusque la sirène. Malgré une nette domination grenobloise les équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité, montrant la meilleure efficacité des Dragons.



Engagements : 18/10 Grenoble

Tirs : 13/7 Grenoble

Lardière Laurent archives

Grenoble repart à nouveau sur un bon rythme offensif, mais c’est une fois de plus Rouen qui se montre dangereux par Guttig (22’) puis Dusseau (23’). Finalement Deschamps trouve la faille et donne l’avantage aux Dragons (2-3 / 24’12’’). L’indiscipline rouennaise n’a pas diminué et les pénalités se succèdent (25’, 30’, 36’).



Pintaric veille au grain et dégoute les attaquants isérois en manque d’efficacité dans ces phases de jeu.



En fin de tiers Guttig n’est pas loin d’offrir un double avantage aux siens mais Horak sauve du bout du patin. Une dernière faute rouennaise permet aux locaux de finir le tiers sur un jeu de puissance qui ne donne rien. Que d’occasions ratées pour les Brûleurs de Loups qui voient Rouen prendre l’avantage au score à contre courant.



Engagements : 13/9 Rouen

Tirs : 10/6 Grenoble

Lardière Laurent archives

Horak a bien failli se faire surprendre alors que Rouen évoluait encore en infériorité. Grenoble est perturbé dans son organisation par des rouennais très vite sur le palet. Le trio Fleury-Treille-Vallier s’offre un contre mais sans le succès escompté par une patinoire en feu.



Dans la minute suivante, Aleardi se fraye un chemin entre les défenseurs et trompe Pintaric d’un joli geste (3-3 /’ 46’45’’) la patinoire peut exulter.



Maia s’échappe pour défier Horak, ce dernier capte le palet d’une magnifique mitaine. Caron en 2 vs 1 avec Deschamps rate le cadre. Les contres du trio international Fleury-Treille-Vallier n’ont pas plus de réussite (52’ puis 55’) Pintaric a la mitaine bien ferme. Guttig croyait offrir la victoire aux siens sur son lancer en cage ouverte mais voit la mitaine d’Horak se refermer sur le palet (56’).



Un jeu de puissance généreusement offert aux rouennais par les zébrés ne profite pas aux visiteurs dont les tirs passent à coté. Fleury voit son contre en 3 vs 1 stoppé illégalement par Guttig à 22’’ de la sirène ce qu’on peut caractériser de faute ’’utile’’. Pintaric offre la prolongation en captant le dernier lancer de Sauve.



Engagements : 12/9 Rouen

Tirs : 9/6 Grenoble

Il reste 1’38’’ de jeu de puissance aux grenoblois mais Pintaric a encore la mitaine ferme face aux lancers d’Aleardi, Fleury ou encore Champagne. Le jeu se poursuit à 4 vs 4 Horak sauve face à Thinel puis à Deschamps à 3 vs3. Les zébrés offrent une supériorité aux rouennais pour 39 dernières secondes alors qu’il nous semblait que la faute était de Pintaric. Mais le score en reste là, place aux tirs au but.



Engagements : 5/1 Grenoble

Tirs : 5/2 Grenoble

Dans cette séance de fusillade Pintaric dégoutera Aleardi, Treille, Sauve et Fleury en arrêtant leur tir. Hardy malgré un joli geste lance à coté. Les Rouennais ne sont pas en réussite non plus mais le vétéran Thinel est le plus malin et trompe Horak offrant la victoire aux Dragons.



Horak reçoit le trophée des Irréductibles récompensant le meilleur joueur de la saison pour le public. Lehtonen et Aleardi sont élus joueurs du match.

En route pour les play-offs donc pour ces deux équipes qui maintenant ne pourront se retrouver qu’en finale et ce pour la troisième fois consécutive. Le match de ce soir, de très bon niveau, a servi à faire les derniers ajustements avec notamment quelques essais de trio offensifs coté grenoblois, des tests en infériorité et en supériorité, une prolongation avec également des jeux de puissance pour finir par une séance de tirs au but. Il y en a donc eu pour tous les goûts.

Grenoble remporte donc le trophée Jacques Lacarrière en terminant premier de la saison régulière. Aleardi s’octroie le trophée Charles Ramsay de meilleur pointeur avec 63 points, prenant la relève de Leclerc qui l’avait obtenu avec 61 points (malgré 4 matches de plus). Hardy est le meilleur défenseur de la ligue dans ce même classement mais s’empare de la première place sur le classement +/- des présences.