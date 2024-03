Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Grenoble vs Rouen 3 - 6 (1-1 1-2 1-3) Le 01/03/2024 Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] Grenoble trop indiscipliné contre Rouen Pour la 44éme et dernière journée de saison régulière 2023-2024, Grenoble, 3éme au classement, reçoit le leader Rouen. Le match du soir n'a aucun enjeu puisque les deux équipes ne peuvent plus changer de place au classement final même si une rencontre entre Grenoble et Rouen est rarement honorifique. Cela reste un match de gala à gagner dans ce match mais en évitant de se blesser et d'écoper d'une suspension, avant le début des choses sérieuses dans une semaine avec le début des quarts de finale. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 02/03/2024 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Metais assistés de MM. Gielly et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 12.22 Sacha Treille (ass Kyle Hardy et Jakub Stepanek) ; 22.34 Kyle Hardy (ass Maxim Lamarche et Roman Lyubimov) ; 52.16 Roman Lyubimov (ass Damien Fleury et Martin Latal)

Rouen : ; 15.52 Christophe Boivin (ass Anthony Rech et Sacha Guimond) ; 30.23 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin et Sacha Guimond) ; 38.18 Vincent Nesa (ass Dylan Yeo et Tommy Perret) ; 40.48 Loïc Lamperier (ass Francis Perron) ; 57.52 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier et Rob Flick) ; 58.35 Christophe Boivin (ass Sacha Guimond) Pénalités 19 minutes dont 5 à Pivtsakin contre Grenoble 10 minutes contre Rouen



photo: Jean-Christophe Salomé Les deux équipes se disputent le palet dans les premières minutes et s’échangent quelques bonnes mises en échec, le match ne sera donc pas si « amical » que ça. Les deux équipes veulent remporter ce dernier match de saison régulière et marquer les esprits si jamais les deux équipes devaient se retrouver plus loin dans la compétition (en finale ?).



La première action est pour Rouen avec Tomasino de près (4’30). Grenoble répond du tac au tac avec Dair.F qui passe à Munoz (6’00). Pintaric est dans un très grand soir et veille. Le gardien slovène remporte un premier face à face avec Farnier qui s’échappe en un contre un (8’).



Rouen écope de la première pénalité du match. Farnier, encore lui, prend de vitesse son défenseur qui n’a d’autres choix que de faire faute pour gêner l’attaquant grenoblois (12’35).



Sur cette supériorité, Grenoble va faire la différence avec Treille bien lancé depuis l’arrière et qui va lancer sur Pintaric. Le palet est semble t’il repoussé mais le palet s’échappe de la mitaine de Pintaric et retombe derrière la ligne de but (1-0 8’22).



Rouen est bizarrement très laxiste en défense car coup sur coup Koudri puis Treille arrivent à partir dans le dos de la défense pour s’offrir un face à face avec Pintaric. Grenoble n’arrive pas à convertir et Rouen s’en sort bien car c’est la première pénalité contre les isérois, Boivin va expédier un lancer en pleine lucarne qui ne laisse aucune chance à Stepanek (1-15’52).



Grenoble repart rapidement de l’avant et Farnier, encore lui, arrive à se projeter rapidement vers l’avant. Pintaric sort tout un arrêt en gelant le palet sous sa jambière (17’16).



Engagements : 10/10

Tirs : 9/8 Rouen

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble va très rapidement reprendre l’avantage avec Kyle Hardy qui profite d’un bon jeu de passes en zone offensive pour prendre un lancer de l’arrière. Pintaric sans doute masqué au départ du palet ne peut que constater les dégâts (2-1 22’34).



Rouen va néanmoins revenir car Grenoble se met à la faute par deux fois et offre une double supériorité numérique de 1’10. Grenoble tient mais sur la fin de la dernière pénalité va encaisser un but de Mallet sur une passe de Bedin, dans le slot (2-2 30’23).



Le défenseur russe ne va pas aider son équipe car il écope d’une pénalité de 5m pour charge incorrecte. Il met un stop à l’attaquant rouennais qui reste au sol, touché à la tête. Après avoir regardé la vidéo, les arbitres estiment que cette pénalité était dangereuse. Stépanek tient son équipe et réalise plusieurs arrêts importants. Grenoble aurait même pu marquer en infériorité avec les frères Dair mais encore une fois, Rouen va marquer sur la toute fin de pénalité avec Yeo (2-3 37’18).



Engagements : 13/11

Tirs : 18/12

photo: Jean-Christophe Salomé

Les deux équipes sont très proches en termes de niveau de jeu mais la différence se fera sur la rigueur et la discipline. Grenoble en manque et se met bien trop souvent à la faute.



Lyubimov part en prison et Lampérier profite d’un rebond laissé pour marquer le but qui donne un double avantage aux Dragons de Rouen (2-4 40’18).



Grenoble va néanmoins pousser pour revenir dans cette partie, malgré le faible intérêt comptable du match. Lyubimov va marquer un but facile sur un super décalage de Damien Fleury. La cage est grande ouverte pour le russe qui ne se fait pas prier (3-4 52’16).



A deux minutes de la fin, Vigners va mettre un terme au suspense (3-5 57’52). Edo Terglav demande un coach challenge pour un éventuel hors-jeu, sans trop y croire. Cela se termine par deux minutes de pénalité contre Grenoble et un nouveau but en supériorité numérique de Rouen par Guimond qui récupère un palet en zone offensive et ajuste Stepanek d’un lancer petit filet (3-6 58’35).



Le match se termine sur une violente charge de F.Dair qui manque de découper Cantagallo… Les esprits seront chauds en cas de retrouvaille plus loin dans la compétition.



Engagements : 14/12 Grenoble

Tirs : 11/10 Grenoble



Grenoble termine la saison régulière par une défaite contre le leader. Il aurait fallu être beaucoup plus discipliné pour espérer un meilleur résultat. Le point positif est que l’écart de niveau n’est pas énorme non plus. Avec le retour des blessés et une plus grande concentration, Grenoble peut espérer créer la surprise en play off.



Depuis le passage à la saison à 44 matchs, Grenoble enregistre cette saison son plus grand nombre de défaites, le plus petit nombre de points et le classement le plus mauvais (3éme). Clairement, la saison régulière n’a pas été bonne. La preuve, le changement de coach en cours de saison et les transferts pour espérer redresser la barre.



Pour Rouen, tous les voyants sont au vert et on ne voit pas pourquoi les play offs ne passeraient mal. L’expérience est là, Pintaric est encore à un niveau exceptionnel. Le retour de Boivin en attaquant fera du bien. Un nouveau titre est donc plus qu’envisageable pour les hommes de Fabrice Lhenry.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur