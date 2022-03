Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Nice vs Grenoble 4 - 1 (1-0 0-1 2-0) Le 04/03/2022 Nice [ Nice ] [ Grenoble ] Quand l’aigle s’attaque aux loups Dernière journée de la saison régulière vendredi soir, entre Nice et Grenoble. Les Aigles voulaient à tout prix se ressaisir après la terrible désillusion face à Bordeaux. Quant aux Brûleurs de Loups, l’objectif était de préparer au mieux les play-offs. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 05/03/2022 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Ernecq et Rauline assistés de MM. Margry et Creux-Beaugiraud Buts :

Nice : 18.06 Emil Bagin (ass Jérémie Penz et Lucas Bonnardel) ; 50.05 Mikael Kuronen (ass Rémi Thomas et Romain Carpentier) ; 57.46 Lucas Bonnardel (ass Jérémie Penz) ; 58.12 Lucas Bonnardel (ass Jesse Pelamo et Emil Bagin)

Grenoble : ; 29.49 Julien Baylacq Pénalités 8 minutes contre Nice 12 minutes contre Grenoble Pluie de pénalités dans le premier tiers



Nice démarre fort avec une charge de Kopta sur Raphaël Garnier, gardien démarrant du côté grenoblois. Les esprits s’échauffent déjà. Le puck est conservé des deux côtés avec des périodes de possessions assez longues. Bonnardel essaie proche de la cage mais le natif d’Angers gèle le puck. Treille est déjà pénalisé à 3’38 pour une obstruction. Nice est trop timide dans cette première supériorité où c’est Crête qui a la seule occasion.Garnier bloque le tir qui venait de l’axe. A 6’30, c’est Baylacq qui est sanctionné.

Dans ce début de rencontre, Grenoble est indiscipliné. Durant ce nouveau power-play, Crête est de nouveau trouvé à droite. Son lancer est bon mais passe au-dessus de la cage. Valtonenest cherché cette fois-ci à gauche et trouve le poteau adverse.Au milieu du tiers, Champagne se voit infliger 2’ + 2’ pour crosse haute. Grenoble résiste parfaitement.



Photographe : Patrick Giaume (archives) Fleury reçoit un coup de coude de la part de Valtonen à 11’55.Grenoble obtient sa première supériorité mais ça ne donnera rien. Le match est plus marqué par l’indiscipline que les actions et le beau jeu. Les gardiens sont peu mis en évidence. Avant la pause, l’intenable Valtonen part seul au but. Il est dans le duel face Garnier en un-contre-un. Bisaillon se sacrifie avec un retour défensif de toute beauté. Alors que les Aigles étaient relativement timides dans le jeu, ils vont ouvrir le score avant la fin de l’acte. Thomas prend le tir qui va taper la bande à gauche.Bonnardelrécupère le palet et le donne à Chabert qui est derrière la cage. Il voit Bagin qui est seul à droite et qui ajuste le gardien (18:06 ; 1-0).



Le match est enfin débloqué, le public ne demandait que ça !



A la surprise générale, les Aigles mènent face au leader du championnat qui doit régler le problème des pénalités reçues durant les vingt premières minutes.



Tirs : 5 pour Nice / 10 pour Grenoble



Grenoble revient dans le match



Le tiers démarre par une supériorité pour Grenoble durant une minute mais cela ne donnera rien. Treille sera tout de même trouvé mais pas suffisamment pour inquiéter Romancik. Valier tire sur la gauche, Romancik intervient pour arrêter le tir. Il se mettra encore en évidence sur un tir grenoblois dans la foulée. En sortant vite, il réussit une belle parade qui empêche l’égalisation. Les Isérois se montrent de plus en plus dangereux. Au niveau des contacts, à la différence de la première période, ceux-ci sont correctes et cela créer la différence. Le jeu est plus direct, fluide. Valier, de nouveau, par son patinage et sa technique essouffle les défenseurs niçois. Romancik est une nouvelle fois à la parade après une belle action adverse, initiée par la meilleure ligne offensive.



Photographe : Patrick Giaume (archives) Malgré les bonnes intentions grenobloises, Munoz se met à la faute. Rien n’est à signaler dans ce power-play hormis Bonnardel qui a dû quitter ses partenaires suite à un palet reçu dans le visage. La pression grenobloise va payer avec une égalisation au milieu du tiers. Nogachev perd le puck proche de la zone neutre, pressé par Baylacq. Le patinage puissant, dépose le russe qui ne peut le rattraper. Il s’en va battre en solitaire Romancik (29:49 ; 1-1).



Les Azuréens tentent de relever la tête après ce but encaissé. Le jeu passe essentiellement par la gauche sur Valtonen qui est très motivé sur son flanc et qui montre la voie à ses coéquipiers. Garnier est décisif sur un tir lointain de Crête puis dans sa zone sur Heizer. Ono est seul à droite. Il essaie et sur le rebond, Champagne tombe sur Romancik qui est vif après un premier arrêt sur le tir précédent.

Nice a une belle occasion de marquer le second but. Un jeu un triangle est pratiqué, ce qui offre un intéressant« 3 vs 1 ». Cependant, malgré la belle action construite, Nogachev ne parvient pas à tromper le portier français. Sur le banc, Sutor est déçu.



Grenoble est revenu dans la partie, mais Nice ne cède pas et est plutôt solide défensivement. Concernant l’attaque, Nice reste malgré tout dangereux sur le peu d’occasions en sa faveur.



Tirs : 7 pour Nice / 8 pour Grenoble



Nice conclu sur une bonne note



C’est parti donc, pour les vingt dernières minutes de la saison régulière. Que ce soit pour Nice ou Grenoble, même si les enjeux sont différents, il est important de bien finir. La victoire est donc dans la tête des joueurs. Les cinq premières minutes sont ternes, le rythme n’est pas élevé. Avec les play-offs qui se profile pour Grenoble, il est certain que les joueurs sont en mode « économie d’énergie » pour notamment, éviter le risque de blessure. Grenoble est pénalisé encore une fois, par Lamarche à 46’48. Cependant, Nice ne parvient toujours pas à scorer alors que le nombre de power-play est assez conséquent. On peut dire aussi que les Isérois défendent bien. Mais si Nice ne marque pas en supériorité, c’est en nombre égal que la différence va se faire. Un engagement est gagné par Grenoble dans sa zone défensive. Bisaillon transmet le puck à son compère, Shearer. Pressé par Carpentier derrière la cage, le niçois gagne la rondelle et transmet pour Kuronen qui inscrit le second but (50:05 ; 2-1).



Photographe : Patrick Giaume (archives) A dix minutes du terme, c’est le moment idéal pour reprendre l’avantage. D’autant plus que les sudistes ont marqué sur leur première grosse occasion. Juste après, Proux ira dans la prison. Cette fois-ci, le power-play grenoblois ne sera guère dangereux. Proux voit un angle de tir alors qu’il est loin de la cage. Garnier dévie la rondelle de la lucarne. Nice étouffe Grenoble en fin de rencontre. Les décalages sont précis et le jeu de conservation sont maîtrisés. A trois minutes de terme, Fleury, discret jusqu’à là, se voit servir en profondeur par un coéquipier. Romancik remporte avec brio son duel face à l’expérimenté grenoblois. C’est alors que Aho décide de sortir son gardien pour avoir un joueur supplémentaire. Bonnardel, qui est revenu soigné, va alors marquer dans le but vide (57:46 ; 3-1).



Nice inflige à Grenoble, sa quatrième défaite de la saison.



Tirs : 9 pour Nice / 5 pour Grenoble



Photographe : Patrick Giaume (archives)

Victoire de Nice à domicile face au leader du championnat. L’ambiance était à la fête mais les regrets refont vite surface. Les play-offs n’étant pas atteint, c’est bel et bien en poule de maintien qu’on reverra les Aigles sur la glace. Bonne chance aux Brûleurs de Loups pour ses play-offs !

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







