Grenoble s'extirpe du piège des Scorpions. Les Brûleurs de Loups accueillent pour leur premier match de Ligue Magnus à Pôle Sud les Scorpions de Mulhouse encore invaincus après leurs 3 premiers matches. On notera encore les absences de Crinon, Onno et Flavian Dair ainsi que celle de Poukkula ce qui donne l'occasion aux jeunes Grossetete et Fertin de monter sur la glace. Mulhouse se présente sans son capitaine Perrenoud ni son défenseur canadien Pharaon. Les locaux essayeront de bien démarrer à domicile alors que les alsaciens veulent continuer sur leur lancée, le match risque d'être serré. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 21/09/2022 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3048 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Fabre assistés de MM. Constantineau et Thorrignac Buts :

Grenoble : ; 28.46 Chad Nehring (ass Adel Koudri et Brent Aubin) ; 33.39 Jere Rouhiainen ; 59.17 Sacha Treille (ass Joël Champagne et Aurelien Dair) ; 59.42 Brent Aubin (ass Chad Nehring et Bobby Raymond)

Mulhouse : 22.59 Luc Orysiuk (ass Emils Gegeris et Konstantin Makarov) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Mulhouse



Les deux équipes peinent à se lancer avec un jeu haché par de nombreuses interruptions. Après 5’ seul Hardy aura su lancer à la cage mettant tout de suite Papillon en confiance. Stepanek aura du attendre à peine plus longtemps pour se mettre en jambe sur une première supériorité des visiteurs bien contenue par des grenoblois plus rapides sur le porteur du palet. Dair suivi de Fleury cadrent à mi tiers sans difficulté pour le gardien. Puis c’est au tour de Germond et Makarov de mettre à contribution Stepanek. La première supériorité numérique des isérois ne donnera rien, mis à part 2 contres Mulhousiens stoppés par le gardien qui veille. On notera encore les tentatives de Treille ou encore de Rychagov qui échouent sur des gardiens solides. Une pénalité contre Mulhouse à 20’’ de la sirène ne laisse pas le temps aux Grenoblois de s’installer. Ce premier tiers fût assez mou, les protagonistes ont eu du mal à se mettre en jambe et développer leur jeu face à des gardiens qui tiennent bien leur rôle.

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble peine à installer son jeu de puissance de début de second tiers et Papillon maîtrise les quelques tentatives. Orysiuk récupère le palet oublié par Pascal et ajuste Stepanek sur leur première action [0-1 / 22’59’’]. Mulhouse assure l’essentiel du jeu en faisant bien circuler le palet alors que les Grenoblois, plus rapides en patinage, jouent quelques contres. C’est ainsi que Nehring se retrouve seul face au gardien et ne lui laisse aucune chance [1-1 / 28’46’’]. Le duo russe Rychagov-Makarov offre de belles occasions à Stepanek de s’illustrer. Alors qu’ils sont en supériorité, les Mulhousiens ratent leur relance, Rouhiainen intercepte à la bleue et d’un lancer pouvant sembler anodin dépose le palet dans la lucarne de Papillon un peu lent sur l’action [2-1 / 33’39’’]. A nouveau en supériorité, les Scorpions se font contrer par Treille mais cette fois Papillon sort le palet de la jambière. Mulhouse a clairement laissé passer sa chance de prendre les devants avec ses jeux de puissance très mal gérés.

photo: Jean-Christophe Salomé

De retour des vestiaires les joueurs rivalisent de maladresse, seuls les gardiens tiennent leur rang. Nouvelle supériorité numérique pour Mulhouse, pourtant bien installée en zone offensive, mais les joueurs ne trouvent pas la faille. Vers la mi-tiers Koudri s’amuse dans la défense des Scorpions, sert Aubin bien décalé qui n’a plus qu’à scorer mais Papillon déploie ses ailes et dévie le palet du bouclier pour ce qui sera la plus belle action du match. Le momentum est grenoblois les rouges et bleus ont clairement le dessus sur les visiteurs mais Papillon est solide et ne laisse rien passer. En fin de tiers Grenoble ajoute 2 palets en cage vide par Treille [3-1 / 59’17’’] puis Aubin en infériorité [4-1 / 59’42’’]



Les BDL assurent l’essentiel avec les 3 points de la victoire mais ont eu beaucoup de mal à imposer leur jeu face à des Scorpions qui savent faire circuler le palet mais qui manquent un peu de vitesse face aux gros patineurs que sont les grenoblois. Papillon, logiquement élu joueur du match, permet aux siens d’y croire jusqu’à la sirène mais leur inefficacité en supériorité numérique (0/5) aura coûté le match aux alsaciens. Grenoble va enchaîner les matches avec un déplacement à Cergy (2 victoires en 2 matches) ce vendredi (retransmis sur Sport En France) puis la réception d’Amiens dimanche et d’Anglet, la lanterne rouge, mardi.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







