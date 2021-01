Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Grenoble vs Cergy-Pontoise 4 - 3 (2-0 1-2 1-1) Le 08/01/2021 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Une courte tête d'avance face au promu Cergy Alors que les spectateurs ne sont toujours pas de retour dans les patinoires françaises, les matchs reprennent un rythme quasi « normal » pour les quinze prochains jours avec dix-huit rencontres de Ligue Magnus au programme. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 08/01/2021 à 23:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Rauline et Barbez assistés de MM. Barcelo et Ugolini Buts :

Grenoble : 05.42 Julien Munoz (ass Adel Koudri et Christophe Tartari) ; 18.23 Alex Aleardi (ass Denny Kearney et Kyle Hardy) ; 34.09 Peter Valier (ass Sébastien Bisaillon et Kyle Hardy) ; 45.22 Julien Munoz (ass Denny Kearney et Sébastien Rohat)

Cergy-Pontoise : ; 22.43 Max Kalter (ass Timothée Franck et Philippe Bureau Blais) ; 24.40 Alexandre Lubin (ass Jesse Pelamo et Joonas Sammalmaa) ; 46.39 Paul Schmitt (ass Timothée Franck et Jérémie Penz) Pénalités 18 minutes dont 10 à Aléardi contre Grenoble 4 minutes contre Cergy-Pontoise



Photographe Laurent Lardière J.Munoz marque son deuxieme but face à Ylonen Grenoble, qui a pu se tester en amical mardi dernier contre Chamonix (victoire 8 à 2), retrouve le championnat avec la venue à Pole Sud du promu Cergy-Pontoise. Les joueurs de l’Ile de France retrouvent enfin la compétition. Leur dernier match officiel remontant à… fin octobre 2020.



Les cinq premières minutes voient les deux équipes faire jeu égal. Julien Munoz, de retour à Grenoble après un an à Mulhouse, trouve le chemin des filets avec la complicité de Koudri et Tartari (1-0 5’42).



Les occasions restent peu nombreuses dans ce premier tiers. Cergy est bien en place et il faut attendre presque quinze minutes pour voir Abramov venir tester les capacités d’Horak (14’39). Une première pénalité contre Tartari permet à Cergy de se montrer un peu plus dangereux mais c’est finalement Grenoble qui va doubler la mise sur un contre éclair avec une passe de Kearney pour Aleardi qui envoie le palet dans le haut du filet d’Ylonen, imparable (2-0 18’33).



Le score est bien payé pour Grenoble. Cergy pense revenir au score mais Horak est dans son match et repousse un premier lancer de loin puis le rebond qui va avec (19’16).



Photographe Laurent Lardière A.Lubin égalise pur les Jokers Cergy revient sur la glace avec la bonne attitude et profite des pénalités contre Hardy puis Aleardi pour revenir au score avec deux power play qui tournent bien. Hordelalay signe son retour à Pole Sud (2-1 22’43) puis Lumbin égalise (2-2 24’40).



Tout est à refaire pour les BDL. Les hommes d’Edo Terglav repartent à l’attaque. Sauvé (25’46), Treille (28’28) puis Fabre (28’57) prennent leur chance mais trouve Ylonen sur leur chemin.



Il faudra, comme souvent, une pénalité pour faire la différence. Bisaillon slap et Valier est au rebond pour le troisième but grenoblois (3-2 34’09).



Photographe JC Salomé Grenoble lors du début du troisième tiers fait le break avec Munoz qui inscrit presque le meme but qu’Aleardi avec un service de Kearney et un lancer haut du filet qui ne laisse que peu de chance à Ylonen (4-2 45’28).



Mais les isérois aiment se faire peur et laissent Cergy revenir à un petit but. Paul Schmitt trouve la faille sur un lancer qui surprend Horak (4-3 46’39).



Cergy a l’occasion de revenir sur une nouvelle supériorité (49’21) mais cela ne suffira pas. Pas plus que le temps mort habituel sorti de la sortie du gardien pour jouer à six joueurs de champ.



Photographe JC Salomé Grenoble remporte une courte victoire face à un promu bien en place mais peut-être un poil limité offensivement pour battre un favori pour le titre, sur sa glace. Quoi qu’il en soit, c’était un match de bon niveau alors que le manque de rythme peut se faire sentir après deux mois sans rencontre.



A noter coté grenoblois, les bonnes performances de Valier, Kearney et Munoz pour ne citer que les plus en vue. Pour les moins en vue, notons peut-etre Fleury, Treille et Champagne qui doivent faire mieux sur les prochains matchs.



Pour Cergy, Ylonen a fait une bonne partie avec un groupe homogène qui a donné sans doute pas loin de son meilleur. Notons les bonnes performances de Kestila, Hordelalay et Schmitt tandis que l’on aimerait voir plus Da Costa, Sammalmaa et Difflley. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo