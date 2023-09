Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Grenoble vs Chamonix 2 - 3 (1-0 1-1 1-2) Le 19/09/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Chamonix ] Une prestation d’amateurs ! Quatrième journée de Ligue Magnus ce soir avec la réception des Pionniers de Chamonix que Grenoble a battu par deux fois en amical. Les haut-savoyards se présentent sans leurs 3 attaquants Walker, And, Ville, et alignent leur second gardien. Côté grenoblois il manque toujours Fleury, suspendu, et Soberg (protocole commotion) ; Aho fait confiance à Garnier devant la cage. Une fois encore le super nouveau show tant mis en avant par le club a des couacs et ne marche pas... à l’image de l’équipe que l’on verra ce soir ! Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 20/09/2023 à 13:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3403 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Rauline assistés de MM. Zede et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 16.52 Brent Aubin (ass Nicolas Deschamps et Loïc Farnier) ; 42.21 Adel Koudri (ass Lucien Onno et Sacha Treille)

Chamonix : ; 24.58 Gabriel Chabot (ass Lauric Convert et Jean-Claude Brassard) ; 44.25 Jakub Muller (ass Matthias Terrier) ; 58.00 Valtteri Suni (ass Camil Durand et Gabriel Chabot) Pénalités 12 minutes contre Grenoble 35 minutes dont 5+20 à Persson contre Chamonix



photo: Jean-Christophe Salomé Un premier lancer d’A. Dair met Mugnier dans son match à la 2e minute, Garnier est dans le bain peu après sur un tir de la bleue de Kuukka. Le premier jeu de puissance Chamoniard n’arrive pas à entrer en zone offensive et n’offre qu’un tir au gardien. Les 10 premières minutes de jeu sont finalement reposantes pour les portiers qui ne voient pas beaucoup le palet sur eux. Celui-ci circule essentiellement entre les zones, mais les joueurs le perdent, l’oublient, se font intercepter, ou ratent leurs passes. Chamonix s’applique à remporter la plupart des engagements mais n’arrive pas à construire ensuite malgré sa bonne mobilité. La fin de tiers est plutôt grenobloise avec notamment Daneau ou A. Dair dont les tirs sont arrêtés sans rebond. Pénalisés pour obstruction, les Chamoniards repoussent dans un premier temps leurs hôtes avant que la seconde unité spéciale ne fasse mouche. Aubin, bien servi par Farnier, tir sur réception de la bleue, la mitaine de Mugnier ne peut que ralentir le palet qui retombe dans la cage [1-0 / 16’52’’]. Ce premier tiers tristounet voit Grenoble concrétiser un jeu de puissance sans que sa domination ne soit flagrante.



photo: Jean-Christophe Salomé Le show a finalement pu être proposé à la pause. Les Brûleurs De Loups entament le second vingt en supériorité numérique mais l’efficacité chamoniarde aux engagements leur permet de lancer à la cage alors que les grenoblois sont incapables d’installer leur jeu de puissance. Au complet, Daneau, plus en rythme que ses coéquipiers, trouve par 2 fois la jambière de Mugnier. On assiste à nouveau à beaucoup de maladresse de part et d’autre ce qui mène à l’égalisation. Chabot profite d’un cafouillage devant la cage pour pousser la rondelle au fond [1-1 / 24’58’’]. Les grenoblois ne sont pas concentrés et repartent à la faute. Le jeu de puissance haut-savoyard manque de vitesse et de précision et Chamonix ne peut profiter de cette situation face aux isérois pas sereins du tout. Le festival des maladresses continue, on est très loin de l’armada Grenobloise visant le titre. Mugnier réalise l’arrêt du match d’une mitaine ferme sur le lancer de Deschamps à la 35e. En fin de tiers, devant un Mugnier débordé et sans crosse, la lenteur et l’imprécision des attaquants grenoblois permet à Chamonix de conserver le score en rentrant au vestiaire.



photo: Jean-Christophe Salomé Koudri redonne l’avantage aux siens reprenant le seul rebond concédé par Mugnier [2-1 / 42’21’’]. Une nouvelle fois pénalisés, les grenoblois ne vont pas tenir longtemps. Muller de la bleue ne laisse aucune chance à Garnier [2-2 / 44’25’’]. Grenoble est loin de son niveau attendu et Chamonix commence à croire à l’exploit. Oubliées les maladresses, le jeu des Pionniers est maintenant posé et construit. Les sorties de zone sont propres et organisées et leur gardien est en confiance. Les offensives des visiteurs vont finalement être concrétisées. Chabot aspire le gardien et sert Suni qui ne se fait pas prier pour marquer en cage ouverte [2-3 / 58’]. Garnier délaisse sa cage pour permettre à Grenoble d’évoluer avec un joueur de champs supplémentaire mais ils n’y sont vraiment pas.



Chamonix empoche les 3 points de la victoire et c’est mérité face à une équipe grenobloise transparente. Après 2 tiers de maladresses de part et d’autre seul Chamonix s’est réveillé et a su proposer du hockey d’un bon niveau. Les grenoblois ont été amorphes pendant 60 minutes ; lents, en retard sur les adversaires, imprécis, on les sentait ailleurs. On peut ajouter à ce triste bilan un faible taux d’engagements remportés. Coach Aho va avoir du travail pour préparer son équipe au premier choc de la saison sur la glace d’Angers sous peine d’une sévère correction.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo