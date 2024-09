Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Grenoble vs Gap 7 - 0 (3-0 4-0 0-0) Le 24/09/2024 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Gap ] Grenoble enfonce Gap Quatrième journée de Ligue Magnus, mais seulement le 3e match des BDL qui n’ont pu jouer vendredi dernier à Briançon. Les locaux restent donc sur une entame difficile à domicile avec une piètre victoire en prolongation face à Nice. Ils doivent faire mieux ce soir face à Gap qui compte déjà 3 défaites en autant de rencontres et voudrait sûrement faire un coup à Pôle Sud. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 25/09/2024 à 18:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3854 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de MM. Biot et Ugolini Buts :

Grenoble : 06.30 Jarod Hilderman (ass Théo Gueurif et Sacha Treille) ; 11.58 Matias Bachelet (ass Loïc Farnier et Kyle Hardy) ; 18.49 Sacha Treille (ass Théo Gueurif et Jordon Southorn) ; 23.09 Valentin Grossetete (ass Matias Bachelet et Jordon Southorn) ; 26.34 Damien Fleury (ass Samuel Regis et Guillaume Leclerc) ; 37.54 Alexis Binner (ass Adel Koudri et Sacha Treille) ; 39.44 Kyle Hardy (ass Damien Fleury et Sacha Treille)

Gap : Pénalités 4 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Gap



Photographe Laurent Lardière Les BDL s'imposent sans trembler Les grenoblois enchaînent les assauts dès le début de la rencontre par Deschamps puis Bachelet proches de tromper Karjalainen pas très serein. Stepanek de son coté ne laisse pas de rebond sur le tir de Bouvet. Grenoble continue d’installer son jeu proprement avec une belle entrée de zone de Treille qui remet à la bleue avant de se positionner devant le gardien. Hilderman contrôle, lance et ouvre le score [1-0 / 7e].



Gap part ensuite à la faute offrant un premier jeu de puissance à Grenoble. Les joueurs sont installés, le palet circule vite et bien déroutant Gap mais les tirs ne sont pas efficaces. A égalité numérique Grenoble garde la possession du palet déroule son jeu rapide et précis. Farnier entre parfaitement en zone lance sur le gardien qui laisse un rebond repris par Bachelet qui avait suivi [2-0 / 12e].



Deux minutes plus tard Gap s’installe temporairement en zone offensive Fine voit son tir dévié par Stepanek. Grenoble en légère baisse de régime permet à Gap de conserver le palet et trouver l’équerre (confirmé par la vidéo). La fin de tiers est à nouveau grenobloise, Treille prend cette fois un tir et transperce Karjalainen [3-0 / 19e].



A 7 secondes de la sirène les rapaces se retrouvent encore en infériorité numérique confirmant ainsi leur incapacité à résister aux Grenoblois qui les dominent dans tous les domaines.



Tirs : 9/4 Grenoble



Photographe Laurent Lardière L'attaque grenobloise perforante face à Gap Les BDL débutent donc le tiers en supériorité mais ont plus de mal à l’installer et ne prennent pas de tir. Sherbinin à sa sortie de prison récupère le palet seul devant Stepanek mais lance à coté. Grossetete à l’affût devant le gardien récupère le palet relâché par ce dernier sur le gros lancer de Southorn et s’y reprend à 2 fois avant d’arriver à le pousser au fond [4-0 / 24e].



Gap prend l’eau mais ne se décourage pas et prend plus de lancers en 3 minutes que sur le premier tiers. Marva, Thillet, Colombin ou encore Faure échouent à leur tour sur le portier isérois intraitable. Malheureusement leur momentum est annihilé par Fleury entre les jambes du gardien [5-0 / 27e].



Les grenoblois enchaînent 2 fautes offensives offrant 4 minutes de supériorité numérique à Gap qui s’installe tant bien que mal mais peine à mettre en difficulté la défense locale. Suite au raté de cage ouverte de Treille, Binner récupère et ajuste le gardien au dessus de l’épaule [6-0 / 38e].



Suite à un mauvais changement de ligne Gap est pénalisé pour surnombre à 20’’ de la sirène. Il ne faut que 4’’ à Hardy pour nettoyer la lucarne de Karjalainen [7-0 / 40e].



Gap n’aura pas démérité dans ce tiers lançant à la cage plus souvent que Grenoble. La muraille Stepanek les a refroidi tout comme la précision chirurgicale des attaquants grenoblois.



Tirs : 13/11 Gap



Photographe Laurent Lardière Le portier gapençaise est à la peine face aux assauts grenoblois Gilbert prend place devant la cage Gapençaise pour ce dernier acte et bloque bien le lancer de Southorn avant d’enchaîner plusieurs arrêts. L’offensive grenobloise pousse une fois de plus les visiteurs à la faute enchaînant à leur tour 2 prisons de suite. Gilbert est mis à l’épreuve mais est bien dans son match et ne laisse rien passer.

A la 50e Gap pense avoir réussi à tromper Stepanek qui laisse échapper le palet derrière lui, ce dernier touche le poteau puis est repris par Fertin sur la ligne avant un joueur adverse conservant la cage locale inviolée. Ce dernier tiers nous aura offert un joli duel de gardiens.



Tirs : 16/9 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Victoire facile des BDL face à Gap Les Brûleurs De Loups ont contrôlé le jeu avec beaucoup de mouvement, de passes et d’actions bien construites ne laissant que très peu d’occasion aux Rapaces de s’exprimer.

Les Gapençais ont bien essayé de se révolter au second tiers mais Stepanek était infranchissable ce soir et mérite son blanchissage.

La différence de niveau était flagrante ce soir. Gap va devoir travailler dur pour accrocher ses premiers points d’autant plus qu’ils vont continuer de rencontrer les équipes du haut du tableau. Les Grenoblois tournent bien et doivent continuer à Chamonix avant de recevoir 2 fois : d’abord Anglet (5e) qui fait un bon début de saison puis Marseille (4e).



