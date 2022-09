Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 5ème journée : Chamonix vs Briançon 3 - 2 (2-0 0-1 0-1 1-0) Après prolongation Le 23/09/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Briançon ] Les Pionniers l’emportent aux forceps ! Deuxième match de la semaine à Richard Bozon, ce vendredi, les Pionniers de Chamonix accueillaient les Diables Rouges de Briançon. Après leur défaite combative face à Angers, les Chamoniards ont à cœur de bien faire face à un concurrent plus direct au classement, qui est toujours à la recherche de sa première victoire en championnat. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 24/09/2022 à 15:24 Tweeter FICHE TECHNIQUE



696 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Ernecq assistés de MM Ugolini et Thorrignac Buts :

Chamonix : 02.04 Matt Tugnutt (ass Jakub Muller et Mikko Kuukka) ; 13.19 Joonas Alanne (ass Mikko Kuukka et Evgueni Nikiforov) ; 63.46 Joonas Alanne (ass Antti Virtanen)

Briançon : ; 27.22 Quentin Fauchon (ass Eric Leger et Rudolf Huna) ; 51.22 Thomas Raby (ass Martin Krasnican et Quentin Fauchon) Pénalités 10 minutes contre Chamonix 12 minutes contre Briançon



Avance chamoniarde logique



La mise en jambe est rude pour les Briançonnais qui étaient davantage à l’attaque et qui se font surprendre sur la première occasion des Pionniers, Tugnutt ouvre le score, 1-0 à 2’04.



Leger tente une réponse instantanée par un tir lointain pour égaliser, mais Sabol est sur la trajectoire.

La bataille est âpre en zone neutre où les deux formations se disputent le palet, les occasions se font alors rares.

Briançon se crée des opportunités en powerplay, mais finalement sans danger pour les locaux. Au retour à 5, Nikiforov part seul à la cage, son tir est stoppé par Broz.

Le portier se fait inonder de tir de part et d’autre, avant l’assaut final d’Alanne qui fait le break à bout portant, 2-0 à 13’19.



Maxime Richier

Les Pionniers combinent bien devant la cage pendant que Briançon est dépassé par la rapidité du jeu imposé et mènent logiquement de 2 buts à la pause.





Une pénalité et ça repart !



Enorme occasion pour Clément Masson qui manque de glisser le palet sous Broz, ce dernier s’y prend à 3 reprises pour stopper l’action.

Au tour de Baravaglio de s’employer en attaque, lancé en profondeur il se heurte à nouveau au portier.

Les occasions chamoniardes défilent, la défense des Diables Rouges est complètement dépassée et les parades de Broz ne tiennent qu’à un fil.

Alors que le jeu était cordial, les pénalités s’enchainent et dans la confusion générale, Fauchon réduit l’écart alors que sur l’action du but, le public chamoniard réclamait une faute sur Muller qui, sortira de la glace le visage en sang, 2-1 à 27’22 [5-4].



Maxime Richier

Les visiteurs profitent du chaos pour mettre la main sur le jeu. Leger encore, s’offre une belle opportunité d’égalisation, Sabol est plus solide. Terrier rétorque, mais échoue également.

La fin de la période est brouillonne, avec encore de nombreuses pénalités et des échauffourées.





Briançon refait son retard



L’ultime tiers est plus équilibré, mais les occasions de Briançon sont davantage tranchantes, Sabol est obligé de s’employer à plusieurs reprises, à l’image d’un beau tir de Krasnican.

Silfver envoie le palet dans la mitaine de Broz, et les Pionniers poursuivent l’offensive pendant plusieurs minutes, tel un powerplay ! Le score reste pour autant inchangé.

Maxime Richier

L’offensive change de camp. Les deux formations ont leurs moments forts dans cette période !

Alors que Sabol repousse deux frappes, la 3e de Raby est la bonne, Briançon égalise, 2-2 à 51’22.



Les Pionniers mettent toutes les chances de leur côté en repartant vers l’avant. Pourtant Huna aurait pu leur jouer un mauvais tour, Sabol stoppe le palet sur la ligne. Les automatismes chamoniards du 1er tiers ne sont pas retrouvés et le dernier jeu de puissance en leur faveur ne changera rien.





Prolongation



Ville est le 1er à se mettre en valeur par un tir, puis un rebond mais, Broz est plus fort. Les locaux conservent le palet mais la finition n’est toujours pas au rendez-vous !

Il faudra patienter jusqu’à la dernière minute pour que les Chamoniards fassent la différence. Virtanen remonte toute la glace, entre en zone, et patiente pour transmettre le palet à Alanne, qui fait lever le public de Richard Bozon, 3-2 à 63’46.



Maxime Richier



Les acteurs ont tenu en haleine le public chamoniard jusqu’au bout de la nuit, alors que les Pionniers semblaient bien engagés dans la partie !

Les temps forts chamoniards n’ont pas su être concrétisés à temps, les joueurs n’ont pas réussi à se mettre à l’abri de la remontée briançonnaise.

Les Diables Rouges ont patienté pour faire leur retard et chiper un point dans ce match disputé.

Prochaines rencontres à suivre mardi, les Pionniers se déplaceront à Amiens, tandis que Briançon recevra Angers mercredi.









© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur