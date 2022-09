Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Grenoble vs Anglet 7 - 1 (3-0 3-0 1-1) Le 27/09/2022 Patinoire polesud de Grenoble [ Grenoble ] [ Anglet ] Grenoble sans forcer Grenoble, co-leader avec Gap, reçoit la lanterne rouge Anglet, une équipe composée à 80 % de joueurs français et qui n’a toujours pas gagné un match. Cela semble encore impossible face à l’armada grenobloise ! Les 4000 spectateurs, dont la moitié d ‘étudiants mettant l’ambiance pour cette soirée qui leur est dédiée, devraient à nouveau assister à un festival de buts. On notera les absences de Crinon, Onno, Deschamps, Aurélien Dair Grossetete et Fertin et la présence sur la glace De Nogaretto, pour son premier match de Ligue Magnus, Bachelet ainsi que les retours de Flavian Dair, Pascal et Stepanek. Patinoire polesud de Grenoble, Hockey Hebdo le 28/09/2022 à 08:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Scolari assistés de Mme Cheyroux et de M. Margry Buts :

Grenoble : 02.22 Joël Champagne (ass Dylan Fabre et Sacha Treille) ; 05.54 Chad Nehring (ass Flavian Dair et Joël Champagne) ; 11.42 Markus Poukkula (ass Chad Nehring et Bobby Raymond) ; 27.08 Alexandre Pascal (ass Bobby Raymond et Markus Poukkula) ; 28.08 Damien Fleury (ass Sacha Treille et Joël Champagne) ; 31.39 Bobby Raymond (ass Brent Aubin et Damien Fleury) ; 48.21 Damien Fleury (ass Sacha Treille et Kyle Hardy)

Anglet : ; 41.29 Thomas Decock (ass Charles Schmitt et Anton Vasilyev) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 14 minutes contre Anglet



Photographe Lardière Laurent Les grenoblois s'imposent face à Anglet Après un show feu-lumières très décevant ce soir , les Brûleurs De Loups se ruent comme des morts de faim à l’assaut du jeune Loubier (19 ans) aligné dans la cage Angloye menant à une première pénalité. Ainsi sur un beau mouvement initié par Fabre, Treille offre la cage ouverte à Champagne [1-0 / 2’22’’]. Poukkula reçoit sur l’engagement la crosse au visage et les locaux repartent en jeu de puissance pour 4 minutes. Après une belle résistance des basques, Champagne au service permet à Nehring de dévier délicatement la rondelle entre les jambières du gardien [2-0 / 5’54’’]. Anglet peine à entrer en zone offensive, alors Dame-Malka prend un premier lancer derrière la bleu que Stepanek maîtrise après 8’ de jeu. Poukkula une fois de plus déborde la défense, centre, le pauvre gardien tente l’interception et dévie dans son but [3-0 / 11’42’’]. A ce moment on se demande comment ne pas assister à une avalanche de buts tant les visiteurs sont dépassés par le jeu et la vitesse des grenoblois. Après une faute d’Hardy non sifflée, Grenoble pousse et récupère une pénalité. Leur jeu de puissance est intense, Loubier s’emploie et montre de belles choses pour conserver le score sur cette phase de jeu qui n’ira pas au bout sur une faute offensive de Dair. Après 11’’ à 4 vs 4, Anglet, de nouveau à 5, installe son jeu de puissance et visite enfin la zone grenobloise pour constater que Stepanek ne s’est pas endormi. Le tiers touche à sa fin avec la même intensité offensive des isérois, le score n’évolue pas grâce à la belle prestation du jeune portier.



Photographe Lardière Laurent Loubier a fait fasse à une cinquantaine de lancers grenoblois La pause a fait du bien aux Angloys qui se montrent plus offensifs et se rapprochent de Stepanek bien en place. Phase de courte durée puisque Grenoble reprend les commandes par de belles sorties de zone et un jeu rapide et propre menant encore Anglet à la faute. Pendant cette supériorité numérique le palet franchit la ligne lors d’un cafouillage, cependant, après concertation entre les arbitres, le but est logiquement refusé pour obstruction de Munoz sur le gardien qui rejoint le banc des pénalités. A 4 contre 4 Nikulin n’était pas loin de tromper Stepanek, alors qu’Hardy a fait résonner l’équerre. Grenoble va ensuite plier le match en 4 minutes par Pascal d’un lancer puissant de la bleue [4-0 / 27’08’’]. Fleury se joue de son vis-à-vis pour servir Treille qui dribble le gardien et marque en douceur [5-0 / 28’07’’]. Enfin, sur une nouvelle supériorité, Dair, d’une magnifique reprise, aggrave le score [6-0 / 31’39’’]. Entre temps Tarantino aurait presque pu réduire la marque mais Stepanek était là. Ce tiers aura encore été outrageusement dominé par les Brûleurs De Loups qui n’ont laissé que des miettes qu’Anglet a pourtant bien exploitées mais le dernier rempart tchèque tenait bien la porte fermée.



Photographe Laurent Lardière R.Lamboley et Hardy se neutralise devant Pintatric vigilant Anglet revient en jambe pour ce dernier vingt et permet à son capitaine, Decock, de débloquer le compteur [6-1 / 41’29’’]. Ils arrivent mieux à s’installer et multiplient les occasions face à des grenoblois qui ont clairement ralenti. Malgré tout le duo Treille-Fleury est irrésistible ce soir et ce dernier trompe Loubier dans un angle très fermé [7-1 / 46’21’’]. Dans un rythme moindre, Anglet arrive à poser son jeu, récupère même une pénalité [47’44’’] puis une autre [55’02’’] mais n’arrive pas à tromper la vigilance de Stepanek. Grenoble n’aura pas fait mieux lors de sa supériorité [50’16’’]. Loubier aura fait, dans ce tiers, quelques parades remarquables pour empêcher son équipe de prendre une valise, ce jeune est prometteur.



Grenoble a maîtrisé le match de bout en bout face aux Angloys dont le niveau et la vitesse de jeu ne devraient pas leur permettre d'atteindre les play-off. Le déplacement à Gap de vendredi pour le duel au sommet sera tout autre. Grenoble pourra ainsi se préparer à la réception du Frolunda Göteborg mardi prochain, une, si ce n'est la meilleure équipe européenne, pour le dernier match de CHL à domicile avant de se rendre en Suède le 11 octobre pour clore l'aventure.







