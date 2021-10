Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Chamonix vs Briançon 4 - 5 (1-0 1-4 2-0 0-1) Après prolongation Le 05/10/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Briançon ] Galerie photo : Chamonix - Briançon Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Maxime Richier le 07/10/2021 à 12:22 Tweeter FICHE TECHNIQUE



620 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Scolari assistés de MM. Zede et Thorrignac . Buts :

Chamonix : 14:06 Samuel Salonen ; 21:33 Clément Masson (ass Christian Silfver et Loïc Coulaud) ; 41:49 Vincent Kara (ass Samuel Salonen et Lauric Convert) ; 47:22 Phil Marinaccio (ass Emil Bejmo et Jarkko Harjula)

Briançon : ; 20:28 Benjamin Berard (ass Charles Schmitt et Rudolf Huna) ; 29:55 Filip Hudak (ass Filip Vasko) ; 34:40 Robin Colomban (ass Benjamin Berard et Rudolf Huna) ; 39:51 Radovan Cutt (ass Benjamin Berard) ; 62:30 Charles Schmitt (ass Rudolf Huna et Robin Colomban) Pénalités 16 minutes contre Chamonix 2 minutes contre Briançon



Maxime Richier Retrouvez la galerie photo de ​notre photographe Maxime Richier durant la rencontre opposant Chamonix à Briançon, le mardi 5 octobre dernier à Richard Bozon !



Score final de la rencontre : Chamonix 4 - 5 Briançon (PRL)



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo