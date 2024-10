Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Grenoble vs Anglet 3 - 0 (1-0 1-0 1-0) Le 01/10/2024 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Anglet ] Grenoble solide défensivement face à Anglet Pour ce premier match de mois d’Octobre, Grenoble recevait sur sa glace une équipe d’Anglet qui est dans une bonne dynamique et pointe dans le haut du tableau après un mois de Septembre réussi. L’équipe du nouveau coach d’Anglet Stéphane Barin reste sur quatre victoires consécutives en battant notamment les deux derniers finalistes Rouen et Bordeaux. Grenoble est donc prévenu avant la partie que ce ne sera pas un match gagné d’avance. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 02/10/2024 à 21:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de Mme Cheyroux et Ugolini Buts :

Grenoble : 13.30 Alexis Binner (ass Guillaume Leclerc et Aurelien Dair) ; 38.02 Adel Koudri (ass Sacha Treille et Kyle Hardy) ; 58.38 Jarod Hilderman

Anglet : Pénalités 10 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Anglet



Photographe Laurent Lardière 10 000eme but grenoblois marqué par A.Koudri Coach Barin décide de faire confiance pour la première fois de la saison à sa doublure dans la cage en la personne d'Isaac Charpentier.



Anglet est la première équipe à se montrer dangereuse sur la cage adverse via Esipov (5’) et Beaudoin (7’).



Le canadien grenoblois Boivin écope de la première pénalité (7’20) mais le power play d’Anglet n’arrive pas à se mettre en place et manque même de se faire contrer plusieurs fois dans sa zone défensive…



Grenoble tient une seconde pénalité de Deschamps puis de retour à cinq contre cinq parvient à ouvrir le score après un gros travail de Guillaume Leclerc puis finalement un lancer de Binner du poignet qui trouve le fond des filets (1-0 13’30).



Anglet est dominé mais tient comme sur une nouvelle tentative de Gueurif qui vient trouver une belle mitaine de Charpentier (15’50).



Une première pénalité est sifflée logiquement contre Frémond qui empêche Dair de partir en break (17’08).



Grenoble a encore deux choses d’aggraver le score d’abord par Ranger qui lance en retrait en direct de sa propre cage. Charpentier qui ne regardait plus le jeu s’en sort par miracle et un réflexe du patin pour dévier un CSC qui aurait été magnifique (19’23). Nicolas Deschamps termine ce tiers sur un lancer de peu à coté qui aurait pu donner le large à Grenoble mais on en reste à ce court avantage de 1-0 malgré une domination grenobloise.



Engagements : 16/9 Grenoble

Tirs : 11/5 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Binner ouvre le score pour les BDL Les Basques débutent le second tiers par une pénalité contre Beaudoin mais en infériorité, ils parviennent à se créer deux situations par Puffer puis Deslauriers qui trouve Pintaric sur sa route (21’32).



Grenoble repart à l’attaque et Farnier n’est pas loin de gagner son duel mais Charpentier est bien dans son match et repousse (22’10).



Anglet a plus de situations sur ce deuxième tiers et pousse en supériorité avec son top scoreur Desloriers puis avec l’ex grenoblois Quattrone (30’).



Grenoble pense doubler la marque par Dair mais un coach challenge est demandé par S.Barin et les arbitres confirment que le gardien a été dérangé dans sa zone. Le but est refusé !



Ce n’est que partie remise puisqu’avant la fin du second tiers, Koudri marque ce but du 2-0 et le 10 000éme but grenoblois toutes compétitions confondues (2-0 38’02).



Engagements : 12/9 Anglet

Tirs : 12/10 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Le top scorer basque reste muet face aux grenoblois Anglet doit faire plus offensivement pour revenir dans la partie. Puffer a une excellente occasion de contre mais il perd son face à face avec Pintaric (40’36).



Les minutes défilent sans changement de tendance. Munoz et Baron arrivent à se créer une belle chance de but mais rien n’y fait. Un nouveau power play pour Anglet suite à une pénalité contre Treille aurait pu être la chance ultime des Basques de revenir dans la partie, sans succès !



Alors que Charpentier a déserté sa cage, la sanction est immédiate avec un dernier but cage vide du défenseur Hilderman Jarod qui lance de son propre camp (3-0 58’38).



Engagements : 17/5 Grenoble

Tirs : 9/6 Grenoble



Photographe Laurent Lardière M.Pintaric s'offre un blanchissage face à Anglet Anglet aura proposé une belle résistance mais Grenoble a finalement fait la différence en étant plus efficace offensivement que son adversaire du soir. Pintaric n’aura pas été en grand danger dans la cage, signe que la défense a serré les lignes après la défaite du match précédent à Chamonix sur le score de 5-4 ap qui aura montré des limites en défense. Grenoble a fait l’effort de corriger ce qui n’allait pas et repart avec une victoire sérieuse qu’il faudra bien sur confirmer contre un adversaire de même catégorie Marseille dès ce vendredi, encore à domicile.



Pour les basques, ce match montre néanmoins qu’ils peuvent poser des problèmes aux grosses écuries même loin de leur base. Il faudra pour cela être un peu meilleur en power play et faire preuve de plus de réalisme devant la cage. La saison semble néanmoins prometteuse avec une place dans les 8 tout à fait envisageable. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







