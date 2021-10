Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Grenoble vs Nice 7 - 1 (1-1 1-0 5-0) Le 05/10/2021 Grenoble [ Grenoble ] [ Nice ] Grenoble torpille Nice ! Les Grenoblois, après une première défaite sur la glace d’Angers, se devaient de réagir à domicile face aux Aigles de Nice. Dans une enceinte Pole Sud pleine comme jamais depuis le Covid, avec la présence de différentes promos d’étudiants, Grenoble s’est rassuré et à offert du beau spectacle ! Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 06/10/2021 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3831 spectateurs Buts :

Grenoble : ; 19:23 Markus Poukkula (ass Nicolas Deschamps et Damien Fleury) ; 21:19 Sacha Treille (ass Kyle Hardy et Aurelien Dair) ; 41:21 Dylan Fabre (ass Sébastien Bisaillon et Malo Ville) ; 44:45 Joël Champagne (ass Jere Rouhiainen et Sacha Treille) ; 47:28 Adel Koudri (ass Dylan Fabre et Peter Valier) ; 58:04 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy) ; 59:15 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Sébastien Bisaillon)

Nice : 10:51 Lucas Bonnardel (ass Loïc Chabert et Radomir Heizer) Pénalités 12 minutes (6x2) contre Grenoble 30 minutes (10x2 + 10) contre Nice



Photographe Lardière Laurent Grenoble puissance 7 Grenoble peine à rentrer dans ce début de partie. Nice, qui a battu Rouen lors de la seconde journée de LM, n’est pas un adversaire qui vient à Pole Sud en victime et tente de faire du jeu. Une première pénalité pour surnombre contre Grenoble permet aux joueurs de Mr Sutor d’imposer une forte présence devant la cage de Stepanek.



Nice peut compter sur son portier Bonvalot, ex-grenoblois, pour repousser les premières tentatives grenobloises. Sur l’une d’elle, Bonvalot retombe mal et semble se déboiter l’épaule. Il sortira un court instant pour « remettre » tout cela en place et revenir dans la cage. Bernat, le second portier slovaque, prend place pour quinze secondes de jeu effectif, sans n’avoir rien à faire durant ce laps de temps (7’37).



Bonvalot, de retour dans la cage, n’est pas loin d’encaisser un premier but. Le tir de Champagne, suite à une mauvaise relance de la part de la défense niçoise, touche le poteau (9’).



Nicolas Deschamps écope d’une pénalité en zone offensive (9’41). Nice profite de son second power play pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Lucas Bonnardel qui ne rate pas la cage ouverte au second poteau sur une passe de Loic Chabert (0-1 10’51).



Nice profite de sa bonne entame de match pour prendre les devants. Grenoble reste très peu dangereux sur ce premier tiers. Les shoots n’arrivent que rarement à la cage de Bonvalot. Grenoble reviendra au score à la toute fin du premier tiers suite à un beau travail de Damien Fleury sur une passe de Deschamps (1-1 19’23).



Photographe Lardière Laurent A.Bonvalot , le gardien de Nice Le second tiers est tout autre. Grenoble domine de la tête et des épaules ce tiers. Bonvalot a été remplacé au début de la reprise par Bernat, sans doute pas totalement remis de sa blessure au haut du corps lors du premier tiers. Le nouveau gardien niçois n’a pas le temps de se (ré)chauffer qu’il encaisse déjà un but par Sacha Treille. L’international français joue de son gabarit pour s’imposer dans l’enclave et battre de près Bernat (2-1 21’19).



Les pénalités s’enchainent dans ce second tiers mais sans qu’aucune des deux équipes ne trouvent la faille. Treille fait lever la foule mais le palet est bien dans la mitaine de Bernat et n’a pas franchi la ligne de but (31’57).



Stepanek n’a pas beaucoup de travail et seul un tir de Heizer le réveil un peu (36’26).



La domination grenobloise ne paye pas plus et Grenoble repart avec un seul but d’avance.



Photographe Laurent Lardière Aho n'est pas content de l'arbitrage Le dernier tiers confirme au score les impressions laissées jusqu’à présent. Grenoble va dérouler et aggraver la marque. Dylan Fabre confirme son bon début de saison. Il lance rapidement à la cage et trouve le chemin du but (3-1 41’21).



Le quatrième but clos définitivement tout suspens. Joel Champagne lance dans le haut du filet et trompe Bernat, un peu abandonné par sa défense (4-1 44’45).



Le verrou a sauté et Grenoble enchaine. Fabre, encore lui, trouve une belle passe vers Koudri qui ne fait pas prier pour aggraver logiquement le score (5-1 47’28).



Nice n’y est plus et le score prend des allures de correction dans les derniers instants. Par deux fois, Deschamps sert Fleury qui marque le 6éme et 7éme but (58’04 6-1 et 59’15 7-1).



Photographe Laurent Lardière Stepanek fait le job dans la cage grenobloise Après un premier tiers moyen, Grenoble a su prendre le dessus sur son adversaire du soir. Le duo Deschamps Fleury se trouvent déja parfaitement. Fabre et Champagne sont aussi en pleine forme. Les deux vétérans à l'arrière Bisaillon et Hardy sont encore au four et au moulin. Avec Stepanek derrière, Grenoble a des armes pour viser haut. Mais il faudra aussi que Poukkula hausse son niveau de jeu. Le finlandais est en retrait et ne fait pas les différences attendues en attaque. Son jeu n’est pas physique. Il doit alors apporter des solutions grâce à sa technique et sa vision du jeu. Le défenseur Jalasvaara, absent sur cette rencontre, devra aussi montrer plus.



Nice aurait pu faire un peu mieux. Il aurait fallu pour cela jouer plus que vingt minutes avec la même intensité ou se reprendre dans le dernier tiers quand le score n’était encore que de 2-1. Nice a malgré tout des armes pour accrocher le top 8. Il faudra pour cela bien négocier les matchs contre ses adversaires directs.

