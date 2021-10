Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Amiens vs Briançon 3 - 1 (0-1 3-0 0-0) Le 08/10/2021 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Briançon ] Amiens sérieux et appliqué Amiens a battu Briançon 3-1 au terme d’un match de gros travailleurs. De la rigueur sans folie au programme de cette rencontre. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 09/10/2021 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Bliek et Bourreau assistés de MM. Laboulais et Douchy Buts :

Amiens : ; 24.04 Jérémie Romand (ass Elgin Pearce et Klemen Pretnar) ; 26.53 Tomas Simonsen ; 35.18 Stanislav Lopachuk (ass Tomas Simonsen et Klemen Pretnar)

Briançon : 07.41 Rudolf Huna (ass Charles Schmitt et Robin Colomban) Pénalités 6 minutes contre Amiens 8 minutes contre Briançon Amiens a enregistré ce vendredi 8 octobre un quatrième succès consécutif, lors du temps réglementaire celui-là. Faute d’être flamboyants, les Gothiques ont livré un match sérieux et appliqué et face à une équipe de Briançon, travailleuse, ils ont pu tester la solidité de leur défense, faute de réussir à tuer rapidement le match.



Car, c’est en passe de devenir une habitude au Coliseum cette saison : l’équipe qui domine le début du match…encaisse un but. Ce fut encore le cas pour cette confrontation entre Amiens et Briançon. Confrontation que les Gothiques attaquèrent pied au plancher pour porter le danger sur le but gardé par Olivier Richard, mais sans succès. Les Diables rouges, qui faisaient le gros dos en attendant que l’orage passe, déclenchèrent leur premier tir après six minutes de jeu. Pourtant c’est eux qui allaient ouvrir le score, Rudolf Huna envoyant dans le but grand ouvert un palet que Henri-Corentin Buysse venait de repousser après une première tentative de Charles Schmitt. (7mn41)



Cette réussite refroidit un peu les ardeurs picardes, le jeu s’équilibrant dans les minutes qui suivirent. Et si en fin de tiers, les Gothiques reprirent leur siège du but briançonnais, ce fut toujours sans succès.

Ce succès allait arriver dans la deuxième période. Nicolas Ruel parti en prison, les Gothiques convertissaient en but leur première supériorité numérique, Jérémie Romand prenant opportunément le rebond d’une tentative d’Elgin Pearce (24mn03). Les Amiénois durant ce tiers devaient faire preuve d’une redoutable efficacité en powerplay, ce qui n’est pourtant pas spécialement dans les habitudes de la maison. Une deuxième prison briançonnaise provoquait le même résultat, Tomas Simonsen, en passe, à 18 ans, de devenir le serial buteur amiénois, reprenant victorieusement une passe de Klemen Pretnar. (26mn53)



A 2-1 les Diables rouges sonnèrent la révolte et se montrèrent à leur tour pressants sur le but adverse. Ils pensèrent même avoir égalisé mais leur but fut annulé pour un surnombre. Surnombre qui eu aussi pour effet d’offrir une troisième supériorité à Amiens et donc un troisième but. Avec les mêmes à la baguette : passe de Klemen Pretnar pour Tomas Simonsen dont le tir cette fois fut repoussé par Olivier Richard…dans la crosse de Stanislav Lopachuk, qui ne se fit pas prier pour donner un peu plus d’air aux Gothiques.(35mn18).

A 3-1 à l’appel du troisième tiers, les jeux étaient loin d’être faits et les Amiénois ne prirent pas de risques excessifs et entre deux équipes dures au mal les débats s’en trouvèrent plutôt cadenassés.

Histoire de pimenter la fin de match, les Gothiques prenaient certes deux pénalités coup sur coup (à 3 minutes du terme de la rencontre) mais même à 5 contre 3 pendant un peu plus d’une minute, les Briançonnais ne réussirent pas à réduire le score. Amiens préservait son succès, plutôt rassurant alors que l’échéance européenne s’approche à grands pas.

