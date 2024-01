Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Amiens vs Grenoble 4 - 3 (2-0 1-1 0-2 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 19/01/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Grenoble ] Victoire aux TaB d'Amiens face à Grenoble Retour sur la rencontre du vendredi 19 janvier 2024 de la 7ème journée "retard" du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Amiens, à domicile, s'imposer aux tirs au but face à Grenoble. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 21/01/2024 à 08:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2945 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Peyre assistés de MM. Laboulais et Simon Buts :

Amiens : 01.54 Justin Bergeron (ass Mathieu Boucher et Janis Svanenbergs) ; 03.38 Mathieu Boucher (ass Zachary Lavigne et Justin Bergeron) ; 21.11 Zachary Lavigne (ass Justin Bergeron et Tomas Simonsen) ; 65.00 Tomas Simonsen

Grenoble : ; 23.17 Aurelien Dair (ass Sacha Treille et Jere Rouhiainen) ; 43.57 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Roman Lyubimov) ; 55.18 Charles Schmitt (ass Roman Lyubimov) Pénalités 8 minutes contre Amiens 16 minutes contre Grenoble





Cette double supériorité permet à Justin Bergeron d'ouvrir le score, assisté de Mathieu Boucher et Janis Svanenbergs (1-0/1'52).



Photographe : © Nicolas Leleu

Les Gothiques ne s'arrêtent pas en si bon chemin puisque juste après la fin de la deuxième pénalité grenobloise, Mathieu Boucher creuse l'écart, aidé de ses coéquipiers Zachary Lavigne et Tomas Simonsen (2-0/3'38).



Les Brûleurs de Loups tentent de revenir mais c'était sans compter sur la ténacité de Clément Fouquerel.

À 16 minutes 31, l'attaquant grenoblois Loïc Farnier rejoint le banc de la prison pour « crosse haute », les Gothiques essayent d'aggraver le score grâce à leur supériorité numérique, mais sans succès. En toute fin de période, un autre attaquant des brûleurs de loups, Alexandre Lavoie, prend deux minutes de pénalité, pour « accrocher ».



À peine reviennent ils sur la glace que les Amiénois inscrivent un troisième but, grâce à Zachary Lavigne, aidé de ses coéquipiers Justin Bergeron et Tomas Simonsen (3-0/21'11).



Mais les Grenoblois ne lâchent pas et Aurélien Dair marque le premier but de son équipe, assisté de Jonathan Racine et Sacha Treille, deux minutes plus tard (3-1/23'17).



Photographe : © Nicolas Leleu

À la moitié de cette deuxième période, Kaylian Leborgne, attaquant de l'équipe d'Amiens, écope de deux minutes de pénalité pour « faire trébucher ». Les Brûleurs de Loups s'installent en zone offensive, mais le gardien amiénois ne laisse rien passer. A 37 minutes 32, c'est au tour d'Antonin Plagnat de rejoindre le banc de la prison pour « faire trébucher », mais ses coéquipiers ne permettent pas aux Grenoblois d'inscrire un deuxième but.



Les Brûleurs de Loups reviennent de la deuxième pause avec l'envie de rattraper leur retard et Damien Fleury marque le deuxième but grenoblois, aidé de Nicolas Deschamps et Roman Lyubimov (3-2/43’57).



Damien Fleury va, quelques minutes plus tard, rejoindre le banc de la prison pour « dureté ».

A 5 minutes de la fin du temps réglementaire, Charles Schmitt redonne de l’espoir à son équipe en égalisant, aidé de Roman Lyubimov (3-3/55’18).



Photographe : © Nicolas Leleu

En fin de match, les Grenoblois enchaînent les erreurs et se retrouvent à 3 sur le banc de la prison : Adel Koudri pour « cinglage », Nicolas Deschamps également pour « cinglage » et Kyle Hardy pour « crosse haute ». Mais les Gothiques ne parviennent pas à inscrire un dernier but dans le temps réglementaire.



S’ensuit donc une prolongation en mort subite, dans laquelle Valentin Grossetête prend deux minutes de pénalités pour « faire trébucher », à 63 minutes 37. Les équipes se retrouvent donc à 4 contre 3, mais aucune ne parvient à marquer dans cette prolongation.



Ainsi, une série de tirs au but commence.

C’est Damien Fleury qui ouvre le bal, mais son tir est arrêté par Clément Fouquerel.

C’est ensuite Bastien Maïa qui tente de donner l’avantage aux Gothiques, sans succès.

Sacha Treille prend le relais est parvient à déjouer son adversaire, mais Tomas Simonsen fait de même, face à Raphaël Gargnier, les deux équipes sont donc à égalité.

Les trois joueurs suivants, Alexandre Lavoie, Antonin Plagnat et Brent Aubin, ne changent pas le score.



Photographe : © Nicolas Leleu

En revanche, Iliès Djemel donne l’avantage au Gothiques, mais cette avance n’est que de courte durée puisque Roman Lyubinov égalise.

Enfin, Kaylian Leborgne, ne réussit pas à donner la victoire aux amiénois. Les tirs au but continuent donc, les buteurs de la série de tirs au but précédente tentent une nouvelle fois de défier le gardien adverse, sans y parvenir.

Au bout d'à peine 1 minute de jeu, Jonathan Racine, défenseur grenoblois, écope de deux minutes de pénalité pour « charge incorrecte » contre l'amiénois Janis Svanenberg. 30 secondes plus tard, il est rejoint par son coéquipier Adel Koudri, suite à une crosse haute.







