Grenoble enchaîne à Cergy Une dure fin de semaine était promise aux Jokers. Après 3 défaites de rang, dont la dernière assez nette à Angers (5-1), ils devaient, à domicile, tenter de casser cette spirale négative face aux épouvantails de ce début de saison, les Brûleurs de loups de Grenoble. Avec 25 buts marqués en 4 matchs, les grenoblois disposaient de la meilleure attaque de ce début de championnat. C'est finalement une très belle rencontre de hockey sur glace que nous ont offert les deux protagonistes. La logique a été respectée avec la victoire des isérois sur le score de 3 buts à 1 mais les franciliens ont montré un visage très encourageant pour le reste de leur saison. l'Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 09/10/2021 à 17:00



2089 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Peyre assistés de MM. Collin et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : ; 39.10 Denny Kearney (ass Pierre-Charles Hordelalay et Charles Levesque)

Grenoble : 17.01 Damien Fleury (ass Markus Poukkula et Jere Rouhiainen) ; 40.08 Nicolas Deschamps (ass Kyle Hardy et Damien Fleury) ; 53.24 Dylan Fabre (ass Peter Valier et Nicolas Deschamps) Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 10 minutes contre Grenoble Grenoble vire en tête



Bon début de match des Jokers qui remportent les engagements et vont jouer dans la zone défensive adverse. Pour autant, cette pression haute et cette possession du puck ne suffit pas à mettre hors de position une défense grenobloise sereine et bien en place. Les angles de passes ou de tirs sont bien fermés et parfois les franciliens, qui ne ménagent pas leurs efforts, manquent de justesse dans le dernier geste. De toute façon, Jakub Stepanek qui tient le but grenoblois y fait bonne garde et déjoue toutes les tentatives. De leur côté, les Brûleurs de loups confirment qu’ils seront de sérieux candidats au titre cette saison. Ils sont dangereux sur quasiment à chaque attaque et Patrick Munson qui garde la cage des verts ce soir doit s’employer pour la conserver inviolée.

Photographe : Olivier Bénard Jakub Stepanek : rempart quasi infranchissable grenoblois Après un engagement gagné en zone neutre, Jere Rouhiainen trouve, de sa zone défensive, son compatriote Markus Poukkula sur la gauche. Ce dernier parvient à s’extirper contre la bande des griffes de la défense francilienne et centre pour Damien Fleury. L’international français devance le défenseur à son marquage et parvient, de près, à glisser la rondelle sous les bottes de Munson (0-1, 17.01).



Les Jokers ne se désunissent pas et, 17 secondes plus tard, obtiennent le premier powerplay de la rencontre sur une obstruction de Sébastien Bisaillon. Malheureusement pour eux, Denny Kearney, l’ex isérois, est lui aussi rapidement appelé au banc des pénalités ce qui ramène les 2 équipes à égalité numérique. Une occasion de gâchée pour les franciliens d’autant que, pendant le 4 contre 4, ce sont les Brûleurs de loups qui contrôlent le palet et se montrent les plus dangereux. A la sirène, au terme d’un tiers de belle facture les 2 équipes rentrent aux vestiaires sur un score finalement assez logique si l’on s’en tient aux situations franches de buts.



Photographe : Olivier Bénard Patrick Munson et sa défense n’auront pas eu le temps de chômer ce soir

Les Jokers poussent les Brûleurs de loups dans les cordes



Le tiers médian repart sur un très bon rythme et les Brûleurs de loups qui obtiennent 2 supériorités numériques de suite ne parviennent pas à faire le break. La défense des Jokers est héroïque et la prestation de Munson remarquable. Il maintient les siens dans la course depuis le début du match. Devant, les franciliens jouent crânement leur chance et un parfum de chaos commence à envahir l’air de l’Aren’ice. Le but peut venir d’un côté comme de l’autre.

Les isérois, à la moitié de ce vingt, pensent enfin avoir fait le break et s’être débarrassés du sparadrap francilien qui leur colle aux patins quand Peter Valier au cœur d’une mêlée devant la cage cergypontaine parvient à pousser le puck au fond. Hélas pour eux, le but est refusé après une vérification vidéo du quatuor arbitral. Bizarrement ce fait de jeu semble avoir complètement galvanisé les Jokers qui prennent alors les Brûleurs de loups à la gorge. Ils travaillent forts et le public qui ne s’y trompe pas est debout derrière son équipe. Les locaux sont justement récompensés quand ils bonifient le powerplay qu’ils obtiennent en fin de tiers. Sur une bonne séquence de passes pour déstabiliser la boite défensive iséroise, Pierre-Charles Hordelalay servi à droite trouve Kearney à gauche qui, de près, bat Stepanek (1-1, 39.10).



Non seulement les franciliens n’ont pas lâché mais ils ont véritablement poussé les grenoblois dans les cordes dans la seconde moitié du tiers. Un scénario presque parfait pour eux si ce n’est la faute de Vincent Melin à la dernière seconde de jeu qui s’avérera lourde de conséquence pour la suite.



Photographe : Olivier Bénard Les Jokers n’auront pas ménagé leurs efforts pour tromper Stepanek

Break décisif pour les Brûleurs de loups



Dès le retour sur le glaçon, l’équipe grenobloise, forte de sa supériorité numérique et bien décidée à montrer qui est le patron, s’installe dans sa zone offensive. Il ne lui faut que quelques secondes pour reprendre l’avantage. Kyle Shearer-Hardy trouve Nicolas Deschamps qui de la droite au-delà du cercle d’engagement prend le temps de contrôler et trompe un Munson légèrement masqué par un défenseur d’un lancer ras de glace venant se loger entre le poteau et sa botte droite (1-2, 40.08). Les verts sont à nouveau condamnés à courir après le score.



Il en faut plus pour abattre les Jokers de ce soir. Ils travaillent pour revenir et obtiennent 2 fautes successives mais se heurtent, malgré la double supériorité numérique, à la muraille iséroise. Les Brûleurs de loups sont bien en place, gardent la tête froide et sont toujours aussi incisifs dans leurs tentatives offensives. Dommage pour les locaux de de ne pas avoir pu concrétiser car Dylan Fabre intercepte une longue transversale en zone neutre et part sur la droite dans le dos de la défense pour inscrire le but du break (1-3, 53.24).



Le trou est fait et le dernier powerplay obtenu par les Jokers pour un cinglage de Fleury (55.30) n’y change rien. Les cergypontains poussent jusqu’au bout et, malgré une fin de match en cage vide, ne réussissent à recoller au score.



Photographe : Olivier

Les franciliens enregistrent leur 4ème défaite d’affilé, la seconde sur leur glace et, au cœur d’un peloton d’équipes talonné par Chamonix, restent scotchés à la 8ème place au classement, Pour autant, ils peuvent vraiment s’appuyer sur leur performance du soir. Ils ont livré un très beau match, avec de la combativité, de l’intensité et où, notamment au tiers médian, ils ont vraiment chahuté et fait vaciller un prétendant au titre. Les Brûleurs de loups quant à eux enchainent après leur carton contre Nice. S’appuyant sur leur très solide gardien et sur une belle assise défensive ils disposent de 4 blocs d’attaque redoutables qui donneront le tournis à plus d’une défense cette année.



Galerie photos d'Oliver Bénard

