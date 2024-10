Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Grenoble vs Marseille 7 - 2 (1-1 4-0 1-1) Le 04/10/2024 Grenoble, patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Marseille ] Grenoble intraitable à domicile En cette septième journée de Ligue Magnus, les Grenoblois (3e) reçoivent, dans une patinoire à nouveau à guichet fermé, Marseille (4e) qui ne les a jamais battu à Pôle Sud. L’alternance des gardiens continue avec ce soir Stepanek pour défendre la cage grenobloise alors que les marseillais alignent pour la première fois le jeune français Stefan Steen. Grenoble, patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 05/10/2024 à 17:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Metais assistés de MM. Bergamelli et Margry Buts :

Grenoble : 11.29 Sacha Treille (ass Jarod Hilderman et Kyle Hardy) ; 20.50 François Beauchemin (ass Guillaume Leclerc et Aurelien Dair) ; 33.59 Matias Bachelet (ass Sacha Treille et Samuel Regis) ; 37.37 Alexis Binner (ass Sacha Treille et Kyle Hardy) ; 39.02 Christophe Boivin (ass Nicolas Deschamps et Damien Fleury) ; 43.16 Alexis Binner (ass Jordon Southorn et Matias Bachelet) ; 56.07 Damien Fleury (ass Charles Schmitt et Christophe Boivin)

Marseille : ; 11.38 Alexandre Boivin (ass Fabien Colotti et Sasha Djigaouri) ; 53.37 Paul Joubert (ass Jan Dufek et Victor Bjorkung) Pénalités 11 minutes dont 5 à Hardy contre Grenoble 6 minutes contre Marseille Photographe Laurent Lardière La jeunesse grenobloise marque contre Marseille Après un bon premier lancer d’Aurélien Dair sur Steen, le changement de ligne grenoblois est raté créant un surnombre et offrant d’entrée un jeu de puissance aux Marseillais qui ne peuvent vraiment l’installer. Au complet la possession du palet est grenobloise sans pour autant créer de réelles occasions avant d’être à nouveau pénalisé. Cette fois ci Salhany puis Dufek échouent sur Stepanek. A mi-tiers Grenoble, alors en supériorité numérique, presse fort. Sur un gros lancer d’Hilderman relâché par Steen, Treille se charge d’ouvrir le score [1-0]. Mais sur l’engagement qui suit, Alexandre Boivin s’échappe et trompe Stepanek surprenant tout le monde [1-1].



Les locaux reprennent la possession du palet, s’installent en zone offensive mais buttent sur la défense solidaire proposée par les Spartiates. En fin de tiers, un nouveau jeu de puissance, une fois de plus difficilement organisé, ne permet pas à Marseille de prendre l’avantage malgré un bon lancer de Dufek sans problème pour Stepanek. Dominateurs dans le jeu, les locaux n’ont pas réussi à prendre l’avantage sur des marseillais combatifs et opportunistes.



Tirs : 17/7 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Marseille est à la peine face aux grenoblois Il reste 22’’ en supériorité numérique pour Marseille, insuffisant pour proposer quoi que ce soit. Une entrée en zone parfaite de Dair, pour Leclerc derrière la cage qui sert Beauchemin dans le slot offre un but imparable [2-1].



Grenoble très offensif a l’occasion d’aggraver le score avec 2 jeux de puissance successifs qui, même parfaitement installés, resteront infructueux. Marseille n’a pas le contrôle du palet, mais s’offre des contres par Machac ou encore Dufek. Le festival grenoblois commence après la mi match. Treille récupère miraculeusement le palet en zone offensive, passe en retrait à Bachelet qui arrive du banc et dribble le gardien [3-1]. Binner de la bleue fait mouche [4-1] puis Christophe Boivin conclu un joli tic-tac-toe avec Deschamps et Fleury [5-1] le tout en 5 minutes.



Les grenoblois creusent l’écart dans ce second vingt bien maîtrisé avec une efficacité redoutable même si leurs jeux de puissance n’ont pas fait trembler le filet.



Tirs : 11/5 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Les BDl l'emportent 7-2 Marseille démarre fort le 3e acte avec une échappée de Colotti bien stoppée par Stepanek qui n’a pas encore eu beaucoup de travail. Binner bien servi à la bleue se joue de son vis-à-vis et ajuste proprement le gardien [6-1].



Bjorkung puis Salhany voient leurs tirs sauvés par Stepanek, confirmant ainsi une meilleure offensive spartiate. Hardy se fait justice lui même sur une faute non sifflée et se fait envoyé au vestiaire. Les zébrés reviennent sur leur décision après visionnage vidéo et le pénalisent de 5 minutes, sans pour autant sanctionner le marseillais à l’origine de cette rebélion. Le jeu de puissance n’arrive toujours pas à s’installer, le poteau résonne après 2’30’’. Finalement Salhany bien décalé arrive à tromper Stepanek [6-2] sur la seul vraie occasion de ces 5 minutes de jeu de puissance. Au complet, Grenoble reprend les commandes du jeu, Fleury s’extirpe de 2 défenseurs et trompe Steen [7-2].



Il ne reste que 4 minutes, Marseille n’a aucune chance de revenir mais tente encore avec Siraudin qui ne trompe pas son ancien coéquipier. Binner, logiquement élu joueur du match, n’est pas loin du triplé mais Steen s’impose.



Tirs : 9/8 Marseille





Photographe Laurent Lardière Soirée difficile pour le capitaine F.Colotti face à F.Beauchemin Les Brûleurs De Loups ont encore fourni une prestation solide avec des sorties de zone propres s’enchaînant avec des entrées offensives palet à la crosse, la marque suédoise. Leur jeu est rapide, les alignements commencent à se dessiner même si la précision n’est pas toujours au rendez-vous. L’heure de vérité sera mardi face à Angers leader toujours invaincu !

Les Marseillais n’ont pas réussi à se montrer offensif, notamment avec un jeu de puissance inefficace. Malgré tout leur défense est bien organisée, ils sont vite sur le porteur du palet, interceptent les passes et grattent bien le long des balustrades. Il faudra encore compter sur eux cette saison. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo