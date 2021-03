Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Rouen vs Briançon 3 - 2 (1-1 0-0 1-1 0-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 20/03/2021 Rouen : l'ile Lacroix [ Rouen ] [ Briançon ] LM : Un match de backup ! ARTICLE - GALERIE PHOTOS & RESUME VIDEO Après un problème de glace retardant le match d’une heure, nous retrouvons donc sur le glaçon Rouennais, nos dragons avec pour adversaire la lanterne rouge du classement, Briançon. Garder l’invincibilité sur le glaçon ne devrais pas poser problème, mais gare au relâchement après avoir lâché tant de motivation face à Bordeaux deux jour plus tôt. Devant les cages vont s’affronter à distance Richard et Duquesne, au lieu des cerbères habituels. Rouen : l'ile Lacroix, Hockey Hebdo Ludovic Manchon le 21/03/2021 à 21:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Bliek et Gremion assistés de MM. Thiebault et Salmon Buts :

Rouen : 17.01 Mark Flood (ass Maxim Lamarche et Brock Trotter) ; 46.33 Enzo Cantagallo (ass Joël Caron et Pierre Crinon) ; 65.00 Brock Trotter

Briançon : ; 18.48 Quentin Berthon (ass Nicolas Ruel et Jaka Ankerst) ; 53.33 Nicolas Ruel Pénalités 8 minutes contre Rouen 8 minutes contre Briançon



Un Dragon sans grosse motivation.





Si les Diables rouges montrent une concentration bien présente sur l’engagement, les dragons semblent vouloir maitriser le jeu sans chercher outre mesure à dominer l’adversaire.

Les déchets dans les passes s’en ressentent, mais heureusement pour Rouen, sa défensive, aidée par Duquesne bien entré dans son match. Les tirs non cadrés, ne portent pas conséquence sur les quatre premières minutes de ce tiers.

Photographe : Marine Romain Les Rouennais semblent donner un peu plus d’intensité dans les minutes qui vont suivre, multipliant les temps de maitrise du palet, et une présence quasi permanente dans le camp adverse, sans que les tirs de Mony ou de Deschamps (8’) ne soient cadrés. Rouen se met à l’amende en se retrouvant en faute. Le duo Bedin - Vigners fini par provoquer, une faute permettant d’annuler la supériorité de Briançon puis d’évoluer eux même en supériorité sans ouverture du score.

Il reste à peine cinq minutes à jouer, et une nouvelle fois, les zèbres font parler leur sifflet pour une faute de Briançon. Les unités spéciales de Rouen se présentent sur la glace, avec Lamarche à la bleue qui lance à la cage par deux fois…

Et la deuxième sera la bonne, avec un rebond de la botte laissé par le Cerbère profite à Flood pour fusiller de près de gardien (17.01 / 1-0 / Flood ass. Lamarche et Trotter)

Les diables rouges ne s’en laisse pas conter et ne vont pas attendre la fin de ce tiers pour revenir à égalité, Grâce à un travail offensif de près, et à la finition Berton qui glisse le palet sous les jambières de Duquesne avant que celui-ci (18.48 / 1-1 / Berthon ass. Ruel et Ankerst).



Rouen. Toujours sans solutions.



Photographe : Marine Romain Si le retour sur ce tiers est bien rouennais avec un premier shoot sur le cerbère de Briançon, les jaunes et noirs se montrent toujours empruntés voir sans manque d’implication dans la finition devant le but adverse, offrant des arrêts faciles pour le goal.

Une période à quatre contre quatre n’offrira pas plus aux deux belligérants de scorer. Malgré leur domination aussi bien dans la possession du palet que dans les tirs sur le but adverse.

Les dragons se montrent incapables de prendre le match à leur compte.

A la mi match, les dragons se montrent toujours aussi empruntés, ne réussissant pas à convertir un tir de pénalité, Richard se montrant une fois de plus impérial sur sa ligne de but face à Deschamps.

Ni Nesa, ni Tomasino ne trouverons les filets, de qui la jambière, de l’autre une mitaine sure, empêchera le palet de trouver le fond du but (34’).

Les cinq dernières minutes restent vierges de but, Briançon faisant face avec brio aux attaques Rouennaises en infériorité (36’), aidés ensuite par une pénalité sifflée contre Rouen (38.29).



Les dragons laissent filer le match.



Il reste encore un tiers à jouer, et donc vingt minutes à des Dragons peu inspirés pour faire enfin valoir leur statut d’invincibilité. Pour cela, il leur faut patienter le temps de revenir à cinq joueurs sur la glace. Mais c’est sans compter avec la bravoure des Diables rouges, qui confortés par la vista de leur gardien, se montrent de plus en plus décomplexés face à l’ogre Rouennais et s’offrent ainsi des contres à trois contre un heureusement bien contrés par Duquesne.

Photographe : Marine Romain C’est finalement un jeune dragon qui fait sauter le verrou, sur une passe en retrait de Caron

Sans complexe, le shoot sur la cage et trompe Richard sur un tir surement masqué par son équipier rouennais (46.33 / 2-1 / Cantagallo ass. Caron et Crinon).

La messe semble dite… et pourtant. Il suffira d’une nouvelle attaque en contre rapide de Briançon, avec un palet propulsé vers la zone défensive Rouennaise, et que le cerbère Normand sorte de sa zone de confort, pour renvoyer le palet vers un défenseur que tout bascule. En effet, l’arrivée de Ruel, perturbe le jeune gardien qui en voulant protéger le palet, le fait passer derrière lui. L’attaquant de Briançon ne laisse pas passer sa chance, chipant le palet et tir en cage vide (53.33 / 2-2 / Ruel)

Briançon galvanisé par ce coup de poker tente d’empocher le gain du match, mais Duquesne, après sa bévue se montre concentré, et arrêtera tous les shoots jusqu’à la sirène de fin de tiers.



Prolongation.



Ce ne sera finalement pas les cinq minutes de prolongations qui permettront de départager les deux équipes sur le glaçon Rouennais ce soir. La faute aux deux goals, impeccables sur leur prestation, Richard se couchant sur un tir de Deschamps (61’), aidé par son poteau sur un tir de Caron (64’) ou un arrêt reflexe face à Lamarche. De même Duquesne saura se montrer intransigeant face aux attaques de Ruel.



La fusillade.



Coté Rouennais, c’est Deschamps qui s’y colle en premier, et tout bon top scorer, s’offre une belle lucarne. Grahut trouve lui aussi la faille, entre le poteau droit et le goal Rouennais. Trotter toute en finesse arrive à glisser le palet sous les jambières de Richard, alors que Ruel, Sodja et Vigners voient leurs tirs bloqués par les deux cerbères. Finalement, c’est Lamarche qui trouve le chemin du but pour Rouen alors que derrière, rattrapant sa boulette, Duquesne pour une troisième fois de suite, trouve la parade au tirs de Briançon sur celui de Schmitt.



Photographe : Marine Romain Finalement, qui l’eut cru (vu que ces dernières années ce stade des tirs au but sont rarement à l’avantage de Rouen) c’est le dragon qui empoche les deux points du match et pour la première fois de cette saison, gagne sur prolongation.

L'entraineur de Briançon, Eric Medeiros montrera en interview sa joie d’avoir réussi à accrocher le leader de la Magnus et un des rares à les pousser en prolongation, quitte à ce que le match contre Anglet le lendemain, soit difficile à gérer pour les organismes. Il mettra en avant un bilan positif pour son équipe, capable du meilleurs (contre les cadors de la magnus) comme le moins bon (avec des matchs plus à leur portée qu’ils laissent filer sur des problèmes de concentration).

Fabrice Lhenry, quant à lui, plutôt énervé du déroulement de cette rencontre, mettra en évidence le fait du match…

Une glace qui n’est pas pour lui, à la hauteur d’un club tel que Rouen (NDL : surtout sur une période où le temps d’occupation de la patinoire ne peux expliquer de tels conditions).

