Grenoble continue sa course en tête Le leader Grenoble recevait pour un troisième match en cinq jours Chamonix, avant dernier mais dans un mouchoir de poche avec les autres équipes de la huitième à la treizieme place. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat le 13/10/2021 à 00:25 FICHE TECHNIQUE



3648 spectateurs Arbitres : Y. Furet et D. Bliek assistés de J. Thorrignac et V. Zede Buts :

Grenoble : 11:19 Dylan Fabre (ass Aurelien Dair et Joël Champagne) ; 19:28 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Markus Poukkula) ; 36:32 Sacha Treille (ass Kyle Hardy et Damien Fleury) ; 39:26 Aurelien Dair (ass Sacha Treille et Jere Rouhiainen) ; 59:49 Damien Fleury

Chamonix : ; 24:03 Jarkko Harjula (ass Samuel Salonen et Emil Bejmo) ; 58:56 Clément Masson (ass Fabien Kazarine et Sébastien Delemps) Pénalités 18 minutes (9x2mn) contre Grenoble 20 minutes (10x2mn) contre Chamonix



photo: Jean-Christophe Salomé Ouverture du score de Grenoble Les Grenoblois, à peine fatigués par deux déplacements durant le week end (à Cergy puis à Briançon), rentrent bien dans la partie. Les chamoniards, trop souvent à la faute durant ce premier tiers, souffrent et n'arrivent pas à prendre le contrôle du palet. Damien Fleury, qui joue avec un casque doré signe de son statut de meilleur pointeur de l'équipe mais aussi de la Ligue, tente plusieurs fois sa chance en Power Play. Sacha Treille imite son coéquipier avec le même résultat pour le moment.



Sabol, le portier de Chamonix, est bien concentré et réalise quelques arrêts. Il ne peut cependant rien sur l'ouvrir du score de Joel Champagne. Le canadien voit d'abord son but refusé pour un contact avec Sabol. La vidéo prouvera que le but était bien valable. Les arbitres reviennent sur leur décision et accorde le but (1-0 11'19).

photo: Jean-Christophe Salomé Egalisation des Pionniers

A trente-deux secondes de la fin du premier tiers, Grenoble double la mise par Fleury sur une passe de Poukkula (2-0 19'28).



Le premier tiers a été grenoblois, tout en maitrise et ne laissant que peu de chances à Chamonix. Le score est logique et récompense au tableau d'affichage l'écart de niveau. Grenoble totalise 13 lancers à 3...



Le second tiers débute mieux pour Chamonix. Une double supériorité est offerte aux Chamois suite à des pénalités contre Poukkula et Deschamps sur la même action. La sanction est immédiate avec Harjula qui marque assistés de Vas et Marinaccio (2-1 24'03).



Grenoble met moins de pression sur le porteur du palet et Chamonix reprend son souffle et le contrôle du palet. Sans pour autant être très dangereux.



photo: Jean-Christophe Salomé

Malgré un léger mieux dans le jeu chamoniard, Grenoble va encore doubler son avance avec un but en power play de Treille qui détourne le palet sur un shoot puissant de Kyle Hardy (3-1 36'32).



S.Treille encore lui, se transforme en passeur pour Dair et un deux contre un rondement joué (4-1 39'26).



Le dernier tiers ne voit pas de changement. Grenoble contrôle le score. Masson réduira la marque en Power Play et une lucarne bien trouvée (4-2 58'56).



Chamonix sort son portier et Fleury trouve rapidement la cage vide pour conforter encore un peu plus son statut de meilleur pointeur (5-2 59'49).



Grenoble a de la marge contre les équipes de bas de tableau et a fait le match qu'il fallait pour s'imposer sans trembler. Chamonix n'aura pas démérité mais il aurait fallu un peu plus pour déranger le leader du championnat qui continue sur sa bonne lancée.



photo: Jean-Christophe Salomé







