Hockey sur glace - Ligue Magnus : 8ème journée : Grenoble vs Mulhouse 1 - 3 ( 0-1 1-1 0-1) Le 28/01/2021 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Mulhouse ] Grenoble - Mulhouse Reportage photos Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Jean-Christophe Salomé le 31/01/2021 à 16:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Scolari et Drif assistés de MM. Margry et Zede Buts :

Grenoble : ; 28.49 Peter Valier (ass Sacha Treille)

Mulhouse : 17.58 Kevin Hecquefeuille (ass Jerry Laakso) ; 32.35 Alexis Hermant (ass Antonin Germond et Kevin Hecquefeuille) ; 59.50 Vincent Melin Pénalités 56 minutes dont 25 à Baylacq et Legault contre Grenoble 62 minutes dont 25 à Lessard et Marcotte contre Mulhouse



