Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 8ème journée : Grenoble vs Rouen 1 - 5 (0-0 1-2 0-3) Le 03/10/2023 Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] Rouen leader incontestable Après un début de saison poussif, les BDL avaient l’occasion de se tester et connaitre leur véritable niveau en recevant sur leur glace de Champion de France en Titre, Rouen et leader incontestable cette Ligue Magnus 2023-2024. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 04/10/2023 à 13:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Dehaen assistés ded MM. Simon et Ugolini Buts :

Grenoble : 25.14 Kyle Hardy (ass Nicolas Deschamps et Flavian Dair)

Rouen : ; 26.01 Florian Chakiachvili (ass Alexandre Mallet et Francis Perron) ; 38.48 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Francis Perron) ; 40.39 Loïc Lamperier (ass Marcel Hascak et Florian Chakiachvili) ; 41.35 Alexandre Mallet (ass Emil Kristensen et Anthony Rech) ; 55.47 Quentin Tomasino (ass Anthony Rech et Jordan Herve) Pénalités 33 minutes dont 5+20 à Crinon contre Grenoble 14 minutes contre Rouen Guillaume Munin archives Pour cette affiche au sommet, la patinoire Pole Sud affiche complet. L’entame de match des deux équipes est difficile avec beaucoup de petites fautes techniques (hors jeu, passes mal effectuées…).



Il faut attendre la première pénalité contre Rouen pour voir les premiers lancers intéressants. Tout d’abord par Damien Fleury sur un service de Nicolas Deschamps (4’04). Kyle Hardy tente aussi sa chance avant que Fleury ne récidive mais à chaque fois, Pintaric est sur la trajectoire (4’30).



Une pénalité contre Aubin offre un power play à Rouen qui répond plus timidement avec seulement un palet qui traine devant la cage de Stepanek et Vigners qui ne parvient pas à pousser le palet au fond de la cage (7’).



Grenoble est dans un temps fort et a plusieurs fois la chance d’ouvrir le score notamment en double supériorité numérique durant 1’14 puis 2’00 mais à chaque fois, le palet passe tout près du cadre ou alors Pintaric est impeccable sur sa ligne. Aubin est omniprésent sur le dernier PP mais malgré une minute quarante cinq de jeu en supériorité sans retourner sur le banc, ses tentatives ne sont pas récompensées par un but qui aurait été mérité à ce moment-là du match.



Engagements : 15/14 Grenoble

Tirs : 11/5 Grenoble



Grenoble va finalement trouver la faille sur un lancer surpuissant de Kyle Hardy qui ne laisse aucune chance à Pintaric (1-0 25’14).



Laurent Lardiere archives Le but du 2-0 n’est pas loin sur un jeu avec Aubin, Pintarice repousse. Dans la continuité de l’action, Rouen part en contre avec Mallet qui sert parfaitement Chakiachivili. L'international français est plus réaliste et remet les deux équipes à égalité d'un lancer petit filet (1-1 26’01). Ce but fait mal aux BDL et est un tournant dans ce match.



Rouen est mieux dans le jeu après ce but et prend progressivement le contrôle du jeu. Le deuxième tournant du match sera la pénalité de cinq minutes contre Crinon qui a mis une sévère mise en échec à la tête de Honejsek (37’52). Après vidéo, les arbitres confirment la décision et expulse le grenoblois.



Rouen va rapidement concrétiser ce power play avec Chakiachvili qui lance de l’arrière, dévié par Lampérier devant Stepanek (1-2 38’48).



Hardy écope d’une nouvelle pénalité et ouvre une double supériorité à Grenoble.



Engagements : 16/8 Rouen

Tirs : 14/8 Rouen



Grenoble va vite prendre l’eau en infériorité. Lampérier s’ouvre un doublé (1-3 40’39) puis Mallet moins d’une minute plus tard termine de tuer le suspens (1-4 41’35).



Mathias Bachelet se procurera une belle occasion en profitant d’une mauvaise passe rouennaise mais Pintaric est là pour repousser ce lancer du revers (47’00). C’est à peu près tout coté grenoblois dans ce dernier tiers.



Rouen va enfoncer définitivement le clou par Tomasino, un ancien grenoblois, qui profite d’un bon jeu de Rech et Herve (1-5 55’47).



Engagements : 8/7 Grenoble

Tirs : 9/7 Rouen



La victoire de Rouen est sans appel et la série de victoire continue pour les Dragons avec désormais 24 points soit 8 victoires en autant de rencontres. Un début de saison parfait qui place Rouen comme le favori à sa propre succession en Avril prochain. A confirmer mais tous les voyants sont au vert pour les hommes de Fabrice Lhenry.



Pour Grenoble, on ne peut pas en dire autant. Le match avait pourtant bien commencé avec une domination dans le premier tiers et plusieurs chances de prendre l’avantage mais les joueurs de power play n’ont pas fait le travail. La pénalité de match de Crinon a été préjudiciable et Grenoble n’a pas su s’en relever dans le dernier tiers. La solution sera à trouver collectivement pour espérer remonter au classement mais la tâche s’annonce difficile. On a l’impression que cette équipe ne s’est pas renforcé à l’intersaison. Hormis Lavoie qui apporte offensivement (même si on l’a peu vu sur cette rencontre cependant), les autres recrues sont peu à leur avantage (Racine, Soberg, Daneau, Farnier, Schmitt). Le départ de Fabre n’a pas été compensé et cela risque de se voir dans les moments importants.



Etoiles HH :

*** Chakiachvili

** Pintaric

* Rech © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo