Pour cette 9ème journée de championnat, l'Hormadi qui se classe en 8ème position avec un total de 6 points avec 2 victoires à domicile et 5 défaites dont 2 à la maison recevait les Brûleurs de loups de Grenoble quant aux brûleurs de loups , leader avec 18 points et qui affiche 6 victoires dont 3 à domicile et 1 défaite à Angers. Suite à la défaite de 4 à 1 lors de leur déplacement à Cergy, Anglet va tenter de remonter la pente, pour Grenoble la possession de la 1ère place est en jeu Anglet - La Barre, Hockey Hebdo Ophélie Bourgine le 19/10/2021 à 13:30



906 spectateurs Arbitres : Mme Picavet et M. Cregut assistés de MM. Briolat et Barthe Buts :

Anglet : ; 29.09 Thomas Decock (ass Oskars Batna) ; 34.00 Kevin Massy (ass Juho Makela et Jacob Sweeney)

Grenoble : 15.46 Sébastien Bisaillon (ass Kyle Hardy et Damien Fleury) ; 24.36 Aurelien Dair (ass Peter Valier et Joël Champagne) ; 28.19 Adel Koudri (ass Joël Champagne et Aurelien Dair) ; 29.33 Nicolas Deschamps (ass Damien Fleury et Markus Poukkula) Pénalités 25 minutes contre Anglet 17 minutes contre Grenoble



Photographe : Jean Marc Lestage

Pour cette 1ère période, les 2 équipes se sont affrontées avec détermination sans relâche, c’est seulement à la 16ème minute que les loups ont pris les devants avec un premier but de Bisaillon assisté par Hardy et Fleury lors d’une double supériorité (0-1)



Photographe : Jean Marc Lestage Lors de ce second tiers, les tensions ont rapidement monté avec une bagarre entre Gutwald et Ville qui leur coûte une pénalité de 5 minutes dès la 5ème minute, ainsi qu’une pénalité pour charge avec la crosse pour Makela et Valier. C’est Grenoble qui inscrit 3 buts supplémentaires(à la 24,28 et 29ème) le premier par Dair assisté par Valier et Champagne en supériorité numérique, le second par Koudri avec pour assistant Champagne également en supériorité numérique et pour le troisième par Deschamps assisté par Fleury et Poukkula (0-4)

En réaction, les Basques débloquent leur compteur avec un but à la 29ème minute par Decock assisté par Batna en supériorité numérique et un second à la 34ème par Massy en supériorité numérique assisté par Makela et Sweeney (2-4)



Photographe : Jean Marc Lestage

Dans le dernier tiers, ponctué d’un grand nombre de pénalités aucune équipe n’inscrit de but, le score final est de 2 à 4 pour Grenoble



Les hommes de match de cette rencontre sont Florian Hardy pour Anglet et Dylan Fabre pour Grenoble.



Prochaines match pour les Angloys le 19/10 à Nantes pour la coupe de France puis le 24/10 à domicile contre Angers



Photographe : Jean Marc Lestage

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







