Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Bordeaux vs Briançon 2 - 1 (1-0 0-1 1-0) Le 15/10/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Briançon ] Les Boxers enclenchent la 6ème ! Avant d'accueillir les Diables Rouges de Briançon ce vendredi soir à Mériadeck, les Boxers, actuellement quatrièmes au classement de la Ligue Magnus, réalisent un début de saison exceptionnel avec une série en cours de cinq victoires consécutives. Pourtant privé de trois joueurs importants désormais, le coach Olivier Dimet peut cependant s'appuyer sur le reste de son groupe afin de poursuivre dans cette bonne dynamique et conserver l'invincibilité à Mériadeck. Néanmoins, la tâche ne s'annonce pas simple contre une équipe de Briançon, toujours très accrocheuse et difficile à jouer. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 16/10/2021 à 18:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2550 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Garbay assistés de MM. Goncalves et Fauvel Buts :

Bordeaux : 09.06 Alexandre Mulle (ass Alex Wideman et Kevin Spinozzi) ; 58.45 Maxime Legault (ass Alexandre Mulle et Louis-Mathieu Belisle)

Briançon : ; 21.58 Rudolf Huna (ass Robin Colomban et Nicolas Ruel) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 8 minutes contre Briançon Absents Bordeaux : Austin Fyten – Bastien Lemaitre – Loik Poudrier

Absents Briançon : Slavomir Tomko – Bastien Colomban – Lukas Hvila – Félix Plouffe



Photographe : Patrick Giaume (Archives)

1ère période :



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Jan Broz (Briançon).

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Robin Colomban (Briançon).



Alors que le match a démarré depuis quelques secondes, les Diables Rouges, par l'intermédiaire de Thomas Carminati s'offrent la première occasion dangereuse de la partie ; le tir du joueur briançonnais est repoussé par Clément Fouquerel. Les Boxers ne tardent pas à réagir sur une bonne tentative d'Enzo Carry qui n'inquiète pas Jan Broz. Dès le début de la rencontre, les visiteurs montrent réellement leurs intentions et mettent à contribution régulièrement Clément Fouquerel. Le palet circule bien dans les crosses des Diables Rouges et le jeu se déroule principalement dans la zone bordelaise. Avec une défense sous pression suite aux attaques des visiteurs, Clément Fouquerel reste très présent devant sa cage et rassure ses partenaires lorsque cela s'avère nécessaire. Pourtant, ce sont les Boxers qui parviendront à débloquer le tableau d'affichage au bout de neuf minutes. Lancé par Kevin Spinozzi sur le côté gauche, Alex Wideman transmet le palet dans l'axe, devant la cage à Alexandre Mulle, dont la déviation finit par surprendre Jan Broz (1-0 à 9'06).

Quelques secondes après cette ouverture du score, Kevin Spinozzi réussit à décocher un gros lancer au milieu de deux défenseurs et trouve le gardien des Diables Rouges. Le match semble s'équilibrer en terme de possession du palet désormais. Les Boxers bénéficient ensuite d'un 5 contre 3 (deux prisons concédées par les visiteurs). Le jeu d'attaque proposé par les bordelais part d'une multiplication de tirs pour finalement voir Jan Broz intervenir à deux reprises : d'abord face à Louis Bélisle, puis contre Maxime Legault. Le gardien briançonnais s'interpose ensuite sur une nouvelle offensive du duo Maxime Legault – Alexandre Mulle. Le score n'évolue pas et le jeu se poursuit plus tard à égalité numérique. Les Diables Rouges repartent en mode attaque avec de nouvelles occasions de Quentin Berthon (poteau) et Antoine Torres. Les Boxers résistent parfaitement sur la première supériorité numérique des visiteurs malgré quelques occasions réelles d'égaliser. Kevin Spinozzi et Maxime Legault tenteront, en vain, de doubler la mise pour les Boxers en toute fin de période en se heurtant à Jan Broz, très efficace, auteur de deux arrêts déterminants.



Tirs BORDEAUX 11 BRIANÇON 13



HH Chamonix (Archives)

2ème période:



Ce deuxième tiers-temps démarre par un temps de supériorité numérique pour les Boxers durant 1'17. Contrairement à la période précédente, les joueurs d'Olivier Dimet partent les premiers en attaque et les intentions se confirment par un tir de Kevin Spinozzi, bloqué par une crosse adverse tandis que le palet semblait se diriger vers la cage, puis par un lancer puissant de Marc-André Lévesque repoussé par Jan Broz avec sa jambière. Sur l'action qui suit, Rudolf Huna récupère le palet sur une passe de Robin Colomban, son capitaine, et s'échappe sur la droite en direction de la cage bordelaise. Son tir parfaitement placé trouve les filets de Clément Fouquerel qui s'incline pour la première fois de la soirée (1-1 à 21'58). Une fois les deux équipes revenues sur un score égal, les Boxers reprennent possession de la zone de jeu adverse avec une bonne remontée du palet de Julien Guillaume. Voyant peut-être un peu tard Robin Lamboley sur sa gauche, il préfère laisser Maxime Moisand, lancé derrière lui, prendre l'initiative de shooter mais celui-ci manque le cadre. En revanche, Kevin Spinozzi, positionné à la ligne bleue, trouve la mitaine de Jan Broz. Les occasions et situations offensives se multiplient des deux côtés, augmentant également le rythme de la partie. Devant leurs cages, les deux gardiens continuent de se livrer un très grand duel avec plusieurs arrêts importants pour maintenir leur équipe à flots. En fin de période, les visiteurs s'offriront plusieurs possibilités sérieuses de prendre l'avantage au score et il faudra un solide Clément Fouquerel, appuyé par une défense bien regroupée, pour éviter aux Boxers de démarrer la dernière période avec un handicap au tableau d'affichage.



Tirs BORDEAUX 11 BRIANÇON 8



Photographe : Patrick Giaume (Archives)

3ème période :



Ce coup-ci, Briançon attaque la période en supériorité numérique pendant 25 secondes. En toute fin de power-play, le gros tir de Rudolf Huna (auteur du but égalisateur) frôle de peu la cage des Boxers. La réponse bordelaise est pratiquement immédiate avec un lancer de Louis Bélisle qui trouve la mitaine de Jan Broz (41'36). Une minute plus tard, le numéro 71 des Boxers s'offre une nouvelle occasion de but et bute encore sur le gardien des Diables Rouges (42'54). Il ne reste maintenant plus que quinze minutes à jouer, le match reste toujours aussi indécis, difficile de prévoir l'issue de ce duel très disputé. Les deux équipes ne relâchent pas leurs efforts avec de sérieuses intentions de faire basculer le score. Clément Fouquerel ajoute un arrêt supplémentaire sur un lancer de Radovan Cutt. De l'autre côté, Enzo Carry récupère un palet d'attaque et tire directement dans les bras de Jan Broz. Bien servi sur la gauche, Jules Boscq croise un peu trop son tir à ras de glace et le palet passe devant le gardien avant de s'éloigner. Après un sauvetage (double arrêt) déterminant de Clément Fouquerel devant Thomas Carminati et Radovan Cutt, Aina Rambelo bute sur Jan Broz. Le gardien briançonnais repousse difficilement cette occasion vers Enzo Carry, un peu court pour pouvoir effectuer une déviation (55'13). Allons-nous assister à une prolongation à Mériadeck ce vendredi soir ? Et bien il n'en sera rien. Moins de deux minutes avant la fin du temps rêglementaire, les Boxers vont porter le coup de grâce à leurs adversaires. Ce deuxième but est identique au premier, autant dans sa conception que dans sa finition. Alexandre Mulle joue cette fois-ci le rôle du passeur et décale dans l'axe Maxime Legault, dont la déviation devant la cage trompe Jan Broz (2-1 à 58'45). Suite à ce but cruel pour les Diables Rouges, Daniel Sedlak demande un temps-mort. Les dernières secondes du match, bien maîtrisées par la défense bordelaise, permettent aux Boxers de célébrer une sixième victoire consécutive en Synerglace Ligue Magnus. Les Diables Rouges, pourtant très solides dans le jeu pendant toute la durée de la rencontre, craquent finalement tout près d'une éventuelle prolongation.



Tirs BORDEAUX 11 BRIANÇON 8



Photographe : Patrick Giaume (Archives)

Prochaines rencontres

Brest / Bordeaux (Coupe de France 1/16) (19/10 à 20h)

Marseille / Briançon (Coupe de France 1/16) (19/10 à 20h)



Gardiens

Clément Fouquerel : 35 arrêts (60'00)

Jan Broz : 25 arrêts (59'25)



ETOILES DU MATCH

BRIANÇON : 2 Jan Broz



BORDEAUX : 20 Clément Fouquerel (1ère)

11 Alexandre Mulle (2ème)

54 Maxime Legault (3ème)

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo