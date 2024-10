Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Grenoble vs Amiens 5 - 0 (2-0 3-0 0-0) Le 11/10/2024 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Amiens ] Amiens prend une claque à Pole Sud ! Grenoble ayant raté son premier gros choc de la saison mardi dernier face à Angers (défaite 5-1), une réaction était attendue face à une équipe d’Amiens actuellement deuxième du championnat. Un bon test à priori et l’occasion de vite passer à autre chose ! Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 12/10/2024 à 11:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3963 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Debuche assistés de MM. Ugolini et Zede Buts :

Grenoble : 08.12 Adel Koudri (ass Aurelien Dair et Sacha Treille) ; 14.29 Loïc Farnier (ass Théo Gueurif et Nicolas Deschamps) ; 20.43 Alexis Binner (ass Sacha Treille et Aurelien Dair) ; 23.15 Damien Fleury (ass Théo Gueurif) ; 26.55 Kyle Hardy (ass Nicolas Deschamps et Damien Fleury)

Amiens : Pénalités 6 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Amiens photo: Jean-Christophe Salomé Après un début de match poussif des deux côtés, Grenoble ouvre le score sur la première grosse occasion de la rencontre. La meilleure recrue de l’intersaison coté Grenoble, on parle bien évidemment du défenseur Binner, feinte le lancer et repique dans l’axe. Le rebond est pour Koudri et bat de près Fouquerel (1-0 8’12).



Le match s’emballe et Boivin remet habillement à Beauchemin qui lance sur Fouquerel (8’50). Leclerc perd quant à lui son duel avec le gardien picard (9’15).



Grenoble pense doubler la mise avec Beauchemin qui force le destin en poussant le palet de près, en touchant un peu trop le gardien (12’30).La vidéo est regardé par les deux arbitres qui après une longue réflexion décide d’accepter le but ! Le coach amiénois Mario Richer décide de faire appel à un coach challenge pour une obstruction sur le gardien. Les deux arbitres reprennent le chemin de la vidéo, pour visionner les mêmes images et comme par hasard, la décision est différente et le but annulé ! Une décision complément improbable. Les images étant les mêmes, comment les deux arbitres ne peuvent pas voir l’obstruction flagrante de Beauchemin sur Fouquerel dès le premier visionnage ? Et comment, les arbitres, peuvent se déjuger aussi rapidement et donc perdre toute crédibilité ?



Grenoble repart rapidement à l’attaque et un second but est cette fois ci accepté pour Farnier qui termine le travail au second poteau (2-0 14’29).



Amiens est très peu porté sur l’offensive et on notera une seule chance de but avec Matima qui semble toucher le montant de Pintaric (16’38).



La fin de tiers voit Dair et Phelan se titiller les casques (19’30).



Engagements : 13/9 Amiens

Tirs : 15/3 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le troisième tiers débute mal pour Amiens avec un but de Binner qui profite d’un Fouquerel masqué pour marquer d’un lancer de l’arrière (3-0 20’33).



Amiens coule à pic et Guerif trouve une belle passe pour Fleury qui termine le boulot (4-0 23’15).



Kyle Hardy ajoute rapidement un cinquième but en power play avec un lancer en pleine lucarne (5-0 24’55).



Les Gothiques sont dans le dur et Phelan, le capitaine des Gothiques, tentent de relancer son équipe avec la bonne vieille technique de la bagarre. L’intensité augmente quelque peu et les deux équipes y vont plus franchement dans les balustrades.



Phelan est rappelé à l’ordre par Beauchemin mais ce dernier n’ose pas jeter les gants. Dans la continuité de l’action, Phelan est toujours sur la glace et est bien servi de l’arrière par sa défense. Il parvient à prendre un bon lancer sur Pintaric qui réalise un bel arrêt ! Le public de Pole Sud scande pour la première fois de la saison un bon vieux Pinta Pinta !!! Un but de Phelan a ce moment là du match aurait mal fait paraitre les Grenoblois…



Une pénalité contre Svanenbergs est annoncé par les arbitres pour un cinglage sur Schmitt (35’20). Les arbitres souhaitent revoir la pénalité pour une éventuelle pénalité majeur, qui n’arrivera jamais…



Engagements : 11/9 Amiens

Tirs : 12/4 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le score du match est sans appel avant ce dernier tiers temps. Amiens ne pèse pas assez offensivement sur la partie pour renverser le score. Nous nous attendions donc soit à une belle foire d’empoigne comme en fin de second tiers soit à pas grand-chose d’intéressant… Nous avons eu la deuxième option avec un seul lancer amiénois dans le dernier vingt pour un total huit tirs dans le match ! Du jamais vu à ce niveau de mémoire de spécialiste !!!



Engagements : 9/8 Amiens

Tirs : 6/1 Grenoble



Amiens avec seulement huit lancers dans le match n’aura rien fait pour se donner une chance de prendre les trois points. Une petite révolte par les poings aura bien été tenté par l’initiative du capitaine Phelan mais l’écart de niveau était trop grand pour renverser la tendance en cours de second tiers. La prestation des Gothiques est étonnante, on s’attendait à beaucoup mieux du second du championnat… A revoir sans doute dans un autre contexte pour se faire une vraie idée du niveau de cette équipe.



Grenoble, qui devait relever la tête après la large défaite contre Angers, a fait le match qu’il fallait ! Une maitrise dans tous les secteurs de jeu, des buteurs encore une fois différents (Koudri, Farnier, Binner, Fleury, Hardy). On notera cependant que certaines grosses recrues de l’intersaison sont en deçà des attentes. Beauchemin est en retrait, patine sans beaucoup d'intensité. Boivin est un peu mieux mais pas plus décisif. Southorn et Leclerc doivent faire plus de part leurs expériences. La meilleure recrue est donc pour nous Alexis Binner. Il apporte beaucoup offensivement et est solide en défense. Est-ce un hasard si c’est le seul joueur qui a déjà joué sous les ordres du coach grenoblois : Hanberg ? C’est presque dommage que ce soit le seul !

photo: Jean-Christophe Salomé







