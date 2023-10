Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Grenoble vs Gap 7 - 1 (3-0 3-0 1-1) Le 07/10/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo [ Grenoble ] [ Gap ] Grenoble (r)assurre face à Gap. Les Brûleurs De Loups font leur plus mauvais début de championnat depuis plusieurs années et doivent, surtout devant leur public, retrouver le niveau dont on attend d’eux. Les Rapaces ont également un début de saison compliqué avec seulement 2 victoires dont l’exploit 9-1 contre Angers à l’Alparena il y a 10jours. Cependant ils se présentent sans Langlais en défense, ni Cardelli et Lagarde en attaque. Richard commencera de garder leur cage alors que Garnier est préféré coté grenoblois. On retrouve ce soir Munoz alors que Soberg est toujours convalescent et que Crinon purge ses 6 matches de suspension. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 08/10/2023 à 09:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3937 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Levasseur assistés de MM. Briolat et Zede Buts :

Grenoble : 01.41 Loïc Farnier (ass Matias Bachelet et Aurelien Dair) ; 08.15 Damien Fleury (ass Brent Aubin et Alexandre Lavoie) ; 17.38 Brent Aubin (ass Nicolas Deschamps et Alexandre Lavoie) ; 20.29 Alexandre Lavoie (ass Sacha Treille et Lucien Onno) ; 24.17 Jonathan Racine (ass Nicolas Deschamps et Adel Koudri) ; 27.50 Aurelien Dair (ass Matias Bachelet et Jere Rouhiainen) ; 56.59 Matias Bachelet (ass Kyle Hardy)

Gap : ; 59.43 Romain Gutierrez (ass Paul Joubert et Julien Correia) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Gap



photo: Jean-Christophe Salomé Dès la première minute de jeu, Treille à droite sert Lavoie au second poteau mais Richard s’impose. Une minute plus tard même occasion mais coté gauche, Bachelet sert Farnier qui fait mouche [1-0 / 1’41’’]. Grenoble met pas mal de mouvement en ce début de tiers, maîtrise le palet et le fait circuler dans une défense Gapençaise pourtant très mobile mais qui laisse passer quelques lancers sur son gardien. Le premier jeu de puissance des locaux est intense et efficace. Richard repousse face à Fleury, enchaîne devant Aubin mais Fleury conclue [2-0 / 8’15’’]. Gap pause son temps mort pour relancer la machine qui a du mal à se mettre en route. Mais Grenoble a toujours le contrôle du palet et Garnier n’a toujours rien à se mettre dans la mitaine jusqu’à la 12e minute. Golicic une minute plus tard échoue sur la jambière avant d’hériter d’un jeu de puissance que les Rapaces ne peuvent installer. Ils se font même contrer par Deschamps et Ono mais Richard s’impose. Seul Golicic arrive en fin de supériorité à tirer mais le bouclier du gardien dévie. Treille en filou provoque la faute des Haut-alpins pour le deuxième jeu de puissance grenoblois. Fleury gagne l’engagement, Deschamps récupère puis sert Aubin parfaitement décalé pour le 3e filet [3-0 / 17’38’’]. Les Brûleurs De Loups ont bien géré cette première période de domination en concrétisant leurs occasions, notamment sur leur 2 jeux de puissance, ne laissant que 4 tirs à Gap.



photo: Jean-Christophe Salomé Gap semble revenue de la pause avec de meilleures intentions offensives. Pourtant Lavoie récupère le palet, passe en revue l’effectif adverse et va déshabiller le gardien [4-0 /20’29’’]. On se demande pourquoi les arbitres ont accordé 2 assistances sur cet exploit personnel. Tarabusi vérifie que Garnier ne s’est pas endormi, puis Meisaari constate que sa mitaine ne laisse pas de rebond. Mais un cafouillage devant la cage de Richard avec une défense amorphe permet à Racine de loger le palet au dessus du gardien couché [5-0 / 24’17’’]. Gap s’offre enfin une belle présence en zone offensive et enchaîne les tirs mettant Garnier à rude épreuve. Une passe au cordeau de Rouhiainen traverse la patinoire pour Bachelet qui sert A. Dair en retrait… Richard ne peut que constater les dégats [6-0 / 27’50’’]. Ce dernier est alors remplacé par Perhonen. Garnier régale le public avec une double jambière salvatrice puis y va de son corps, de la crosse, rien ne rentre. Gap part à nouveau à la faute mais Perhonen fait le boulot, aidé de son poteau mais également par Treille, maladroit, qui loupe une cage ouverte. Une fois encore Grenoble a fait le boulot en doublant le score malgré une bien meilleure prestation offensive de Gap échouant face à un Garnier des grands soir. L’entrée de Perhonen à mi match a permis d’arrêter l’hémorragie.



photo: Jean-Christophe Salomé En ce début de dernier tiers, Gap tente de profiter des imprécisions du jeu grenoblois mais Garnier ferme la porte. L’échec avant de la ligne Correia-Guttierez-Joubert empêche Grenoble d’organiser ses sorties de zone. Mais les visiteurs sont à nouveau pénalisés ce qui coupe leur momentum. Grenoble se fait contrer et part à son tour à la faute. Le jeu à 4 contre 4 ne donne rien ni la supériorité Gapençaise qui suit. Les 2 gardiens enchaînent les parades. Grenoble repart à la faute, mais la défense à 4 est bien compacte et Garnier fait le reste. Il en sera de même sur le jeu de puissance grenoblois, Perhonen serait il également infranchissable ? Le trio Bachelet/Farnier/A. Dair fonctionne bien et propose de belles choses. Farnier trouve l’épaule de Perhonen. Bachelet fait le tour de la zone offensive alors que ses compères aspirent la défense puis lance du revers entre les jambières [7-0 / 56’59’’]. On se dirige vers la fin du match avec à la clé un second blanchissage en 4 sorties pour Garnier. Pourtant les grenoblois se déconcentrent, rate leur changement de ligne et se retrouvent en surnombre indiscutable. Gap fini le match en supériorité numérique et à force d’insister Guttierez puni les grenoblois et Garnier [7-1 / 59’43’’]. Vraiment dommage, ils essayent bien de faire croire à un déplacement de cage et demandent la vidéo, mais les arbitres valident logiquement et pénalisent à nouveau le banc grenoblois pour retard de jeu.



Grenoble a retrouvé de la maîtrise dans son jeu, les lignes ont bien tourné et ont bien fait circuler le palet. Les unités spéciales ont fait le boulot en concrétisant leurs premières occasions. Garnier a réalisé une prestation XXL devant sa cage et passe tout prêt de son second blanchissage. Les engagements, à l’avantage de Gap, sont encore à perfectionner. Les 3 points et le score font du bien ce soir, il va falloir confirmer mardi à Bordeaux, actuellement 9e qui fait également un mauvais début de championnat mais a remporté 2 de leurs 3 matches à domicile. Le mois d’octobre est chargé avec que des doubles rencontres (Rouen, Gap, Bordeaux, Marseille) la coupe de France à Lyon et le match décalé face à Angers. De quoi bien préparer l’échéance européenne de mi novembre.

