Les deux meilleures équipes de cette saison de Ligue Magnus en saison régulière, Grenoble 1er et Angers 2éme, se retrouvent logiquement en finale des play offs pour se disputer le titre de Champion de France 2024-2025. En quarts de finale puis en demi finale, Grenoble a disposé de Nice et Amiens avec un peu de marge tandis qu'Angers s'est défait de Chamonix puis de Bordeaux en quatre matchs mais avec un seul but d'écart sur chaque rencontre... Grenoble-Angers, c'est aussi la même affiche que la Finale de Coupe de France qui a vu la victoire d'un but des Ducs en Février dernier. Enfin, c'est le remake de la finale de 2022 qui avait vu Grenoble soulever la Coupe Magnus, la dernière de son histoire. Pour Angers, ce serait un premier titre de champion après cinq finales perdues (2010, 2013, 2014, 2016 et 2022) Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 28/03/2025 à 23:59



4208 spectateurs Arbitres : MM. Débauche et Peyre assistés de MM. Constantine et wYssembourg Buts :

Grenoble : 14.24 Sacha Treille (ass Adel Koudri) ; 28.04 Nicolas Deschamps (ass Matias Bachelet) ; 40.13 Christophe Boivin (ass Alexis Binner et François Beauchemin) ; 43.27 Aurelien Dair

Angers : ; 27.01 Sami Tavernier (ass Matt Wilkins et Jere Rouhiainen) ; 57.42 Matt Prapavessis Pénalités 37 minutes dont 5+20 à Grossetete contre Grenoble 12 minutes contre Angers A noter que côté Grenoble, Damien Fleury et Kyle Hardy ont annoncé disputer leur dernière saison avant une retraite bien méritée.



Damien Fleury, c’est 10 saisons avec Grenoble. Trois de 2007 à 2010 puis de 2018 à 2025 avec entre temps une carrière à l’étranger conséquente (Suède, Finlande, Suisse, Chine, Allemagne), 3 titres de champion de France, 11 mondiaux élite avec l’Equipe de France…



Kyle Hardy aura compté trois clubs français en 13 saisons (2 Dijon, 2 Chamonix et 9 Grenoble) pour 2 Magnus, 4 Coupe de France, 7 fois meilleur buteur pour un défenseur soit une saison sur deux, 4 fois le plus d’assistances pour un défenseur et 5 fois le plus de points pour un défenseur…

photo : Jean-Christophe Salomé

La première chaude alerte intervient devant la cage de Pintaric avec Wilkins sur un beau service de Prapavessis (1’30). Grenoble répond par Hilderman pour tester O’Connor (3’30).



Angers domine ce début de finale avec de nouvelles tentatives de Halley suite à un revirement (4’40) puis Tavernier qui essaye d’y aller tout seul (6’20).



Les grenoblois seront plus dangereux dans la seconde partie du premier tiers avec Damien Fleury qui réalise une belle percée dans la défense des Ducs (7’’43) puis Beauchemin qui trouve une nouvelle jambière d’O’Connor (10’11).



Grenoble va finalement ouvrir le score après un engagement en zone offensive gagné par Koudri. Treille récupère le palet et lance à la cage d’un bon tir du poignet qui fait mouche (1-0 14’24).



Sacha Treille et Koudri ne sont pas loin de réaliser la même action mais cette fois ci, le lancer termine juste à côté du poteau d’O’Connor (17’40). Grenoble prend les devants avec un premier tiers très serré et propre des deux côtés, sans pénalité.



Engagements : 11/11

Tirs : 11/8 Grenoble

photo : Jean-Christophe Salomé

La première pénalité du match est contre Kyle Hardy sur une faute légère sur Tavernier (23’37).Tavernier tente de se faire justice lui-même mais son slap voit une belle mitaine de Pintaric (24’08).



Ce même Tavernier va égaliser de près suite à un caviar de Wilkins. Le franco-finlandais n’a plus qu’à pousser au fond dans une cage grande ouverte (1-1 27’01).



Avantage de courte durée puisque une minute plus tard, Deschamps dans l’enclave joue bien le coup, profite d’un palet libre pour se retourner et lever le palet au dessus de la jambière du gardien (2-1 28’04).



Grenoble se met à son tour à la faute par Crinon (32’) puis par Southorn (35’06) mais à chaque fois, le power play d’Angers tourne bien mais les lancers ne sont pas assez précis ou nombreux.



Grenoble garde donc ce court avantage d’un but malgré deux fois plus de tirs coté des Ducs dans ce tiers.



Engagements : 18/9 Angers

Tirs : 13/7 Angers

photo : Jean-Christophe Salomé

Grenoble va très rapidement faire le break dans ce troisième tiers avec Boivin qui profite d’une remise en retrait de Binner pour avoir le but face à lui. Il temporise pour attendre la bonne ouverture et prend un tir laser qui fait mouche (3-1 40’13). Treize secondes auront suffit pour que le meilleur buteur grenoblois fasse parler son talent devant la cage…



Le momentum reste coté isérois avec un nouveau but de Dair qui part en contre, fait le tour de la cage et bat O’Connor qui trop lent, n’arrive pas à bloquer le palet (4-1 43’27). O’Connor est un grand gardien par la taille mais la rapidité n’est pas son point fort. Il se fait encore piéger sur un tour de cage, bien joué par l’attaquant français.



Angers a laissé passer sa chance. Les minutes filent et Pintaric passent une soirée plutot calme pour une finale.



Deux bagarres se produisent en fin de match offrant un power play à Angers et un but. Prapavessis place un bon lancer de l’arrière avec du trafic et marque (4-2 57’42). Un but qui intervient bien trop tard pour remettre en cause la victoire des grenoblois.



Engagements : 13/7 Grenoble

Tirs : 9/4 Grenoble



Grenoble réalise l’entame parfaite en prenant le premier gain de cette finale. Il a fallu attendre le début de troisième tiers pour respirer un peu mieux coté grenoblois. Christophe Boivin a encore une fois délivré les siens avec le troisième but décisif dans cette partie.



Angers peut avoir des regrets de ne pas avoir égalisé en fin de second tier temps car le match aurait pu tourner différemment. On se dirige vers une finale avec très peu d’écart, il faudra donc soigner les petits détails qui font la différence, avec une discipline encore une fois capitale dans les matchs clés de la saison.



Etoiles HH :

*** Boivin

** Pintaric

*Treille S

photo : Jean-Christophe Salomé © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







