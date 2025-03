Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale - Match 2 : Grenoble vs Angers 4 - 0 (1-0 0-0 3-0) Le 29/03/2025 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Angers ] Pintaric écœure Angers Après avoir empoché le premier point la veille, Grenoble peut entamer ce deuxième acte plus sereinement qu’Angers qui doit tout faire pour ne pas repartir bredouille de leur déplacement. Le troisième tiers temps physique de la veille ayant vu l’expulsion de Grossetête permet à Hugo Nogaretto, champion de France U20, d’être aligné ce soir. Leclerc blessé en demi n’est toujours pas de retour. Ritz, dont le nez avait explosé la veille, est bien présent coté Angevin et porte une visière intégrale. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 30/03/2025 à 10:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Rauline assistés de MM. Cady et Ugolini Buts :

Grenoble : 10.34 Hugo Nogaretto (ass Kyle Hardy) ; 50.20 Matias Bachelet (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 57.52 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Jarod Hilderman) ; 59.18 Jarod Hilderman (ass Adel Koudri)

Angers : Pénalités 20 minutes dont 5 à Binner et Bachelet contre Grenoble 16 minutes dont 5 à Sarlieve et Cap contre Angers



Photographe Laurent Lardière Deuxième victoire pour les BDL



Les Ducs se montrent d’entrée de jeu très offensifs et obtiennent un jeu de puissance qui ne leur sourit pas puisque Grenoble, après quelques chaudes secondes, les maintient hors de la zone. Au complet Angers enchaîne les assauts par Sarlieve, Gaborit et Wilkins mais Pintaric s’impose à chaque fois. De l’autre coté O’Connor est plutôt tranquille et fait un premier arrêt sur Schmitt à la 6e avant que Grenoble ne soit à nouveau pénalisé. Cette fois le jeu de puissance est bien installé mais les occasions sont rares, et celle de Shaw est encore sauvée par Pintaric en feu ce soir. En fin de supériorité, sur une grosse pagaille devant et dans la cage grenobloise où tout le monde est couché, les visiteurs pensent avoir marqué, le palet étant effectivement dans la cage mais les arbitres avaient sifflé avant. Un gros moment de doute et de mécontentement Angevin pousse les zébrés à vérifier la vidéo (sans coach challenge semble t’il) qui restent sur leur décision. Angers repart à l’offensive par Valier puis Gaborit mais va commettre une erreur de défense. Hardy récupère le palet, lance Nogaretto qui trompe O’Connor d’un joli slap pour ouvrir le score sur le 3e tir seulement des locaux [1-0]. Dans cette deuxième moitié de tiers les grenoblois vont enfin réussir à se montrer offensifs par Crinon, Mallet ou encore Bachelet dont le lancer est arrêté de manière acrobatique par le portier Angevin. Colley en fin de tiers ne trouve pas non plus la faille chez Pintaric. Angers a réalisé un énorme tiers en maintenant le jeu dans leur zone offensive, privant les Grenoblois du palet dans sa première moitié, et ne laissant que quelques miettes dans la seconde. Grenoble a fait le dos rond et a su se montrer efficace lors des rares incursions chez les Ducs.



Engagements : 12/8 Angers

Tirs : 16/9 Angers





Photographe Laurent Lardière M.Pintaric blanchi les Ducs d'Angers



Angers reste dans son schéma et pousse fort à nouveau, rate un 2 contre 1 puis Gaborit échoue face à Pintaric bien présent. Les locaux sont acculés dans leur zone mais se procurent quelques contres qui n’aboutissent pas et partent encore à la faute. Le jeu de puissance des Ducs n’est pas à la hauteur, Dair s’offre même un contre mais ne peut tirer car le défenseur est bien revenu sur lui. Au complet, Angers est toujours aux commandes de ce match, Valier échoue à nouveau face à Pintaric rassurant. Les grenoblois n’arrivent toujours pas à s’installer durablement en zone offensive mais leurs actions sont plus incisives à l’image du contre Boivin-Beauchemin mais le portier dévie de la botte. Les grenoblois sont plus forts dans le jeu rapide que leurs hôtes qui manquent de précision dans leurs passent ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils sont en attaque placée. La fin de tiers est marquée par un pugilat groupé dans le virage défensif grenoblois. Les arbitres peinent à séparer les belligérants et envoient Beauchemin et Wilkins en prison, le jeu reprend à peine que les 2 capitaines les rejoignent pour les dernières secondes du tiers. Angers voit une fois encore sa domination infructueuse, la défense grenobloise est intraitable et Pintaric sort jusque là le match parfait.



Engagements : 11/9 Grenoble

Tirs : 12/7 Angers



Photographe Laurent Lardière Duel musclé entre les BDL et les Ducs



Angers reprend sa marche en avant dans ce dernier tiers mais laissent plus de trous. Dair en profite lance sur O’Connor qui relâche le palet sans conséquence pour lui. Boivin en contre sert Deschamps qui rate malheureuse ment le palet. Bachelet n’a pas plus de réussite sur ce palet récupéré suite à une erreur angevine. Pintaric sauve encore les siens face à Sarlieve alors que Canada Air Line donne du fil à retordre à O’Connor. Le jeu semble s’équilibrer dans ce tiers. Bachelet seul face au gardien l’ajuste proprement et donne alors un double avantage aux siens [2-0]. Angers insiste mais Pintaric répond toujours présent comme sur ce tir d’Halley. Grenoble obtient son seul et unique jeu de puissance du match à 4 minutes de la fin. L’occasion est parfaite pour sceller le sort de la rencontre mais n’y arrive pas et permet à Halley de s’offrir un autre duel face à Pintaric qui sort l’arrêt qu’il faut. Au retour du puni Mallet sert Beauchemin qui fait mouche sur un 2 contre 0 imparable pour le gardien [3-0]. Paredes prend un temps mort à 1’38 du terme, même si marquer 3 buts en si peu de temps est mission impossible, il faut travailler ces situations en vue des prochains matches. Le jeu à 6 contre 5 est bien installé mais Hilderman récupère et lance de sa zone en cage vide [4-0]. Les combats de boxe reprennent alors, Binner et Sarlieve ainsi que Bachelet et Cap écopent de 5 minutes pour bagarre. Il est dommage que le match se termine sur cette image.



Engagements : 12/12

Tirs : 12/10 Grenoble



Angers a livré un match très offensif acculant les grenoblois dans leur zone pendant quasiment la durée du match. Après leur défaite de la veille les Angevins se devaient de réagir pour prendre un point sur leur déplacement. Ils ont tout fait mais la réussite n’était pas de leur coté. La défense grenobloise a été très efficace et a semblé sereine face aux assauts répétés d’autant plus que ce soir Pintaric était infranchissable.

Malgré le peu de possession du palet, les attaquants grenoblois ont eu de la réussite même si on aurait aimé les voir installer plus leur jeu. Cependant le résultat est là, les Brûleurs De Loups ont fait le boulot à domicile et peuvent monter confiant à l’Iceparc. Il leur faudra encore un grand Pintaric et prendre le jeu à leur compte pour comme dit Treille « gagner les matches impaires est important » !



Photographe Laurent Lardière Beauchemin inscrit le 3me but grenoblois







