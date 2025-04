Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale - Match 5 : Grenoble vs Angers 6 - 2 (1-1 2-1 3-0) Le 05/04/2025 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Angers ] Grenoble Champion ! Cinquième rencontre dans cette finale de Ligue Magnus et les grenoblois ont une nouvelle occasion de remporter la Coupe. Ils mènent 3 à 1 dans la série et malgré une courte défaite mercredi à Angers, ils restent dans une situation idéale pour l’emporter. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 06/04/2025 à 10:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistés de MM. Constantineau et Yssembourg Buts :

Grenoble : ; 12.48 François Beauchemin (ass Kyle Hardy et Alexis Binner) ; 35.53 Sacha Treille (ass Alexis Binner) ; 37.10 Alexis Binner (ass Matias Bachelet et Damien Fleury) ; 40.55 Aurelien Dair (ass Adel Koudri et Sacha Treille) ; 47.36 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexis Binner) ; 59.06 Nicolas Deschamps (ass Kyle Hardy)

Angers : 03.06 Peter Valier (ass Jere Rouhiainen) ; 30.43 Brady Shaw (ass Jere Rouhiainen et Sami Tavernier) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 29 minutes dont 5+20 à Halley contre Angers Surprise à l’échauffement avec la titularisation de Stepanek dans les buts grenoblois. Pintaric est absent car malade… Le dernier match de Stepanek remonte aux quarts de finale contre Nice. Autant dire que Stepanek va être observé mais c’est un gardien d’experience et c’est bien pour ce genre de situation que Grenoble s’est doté de deux gardiens étrangers cette saison. Jusqu’à présent, cela n’avait pas été utile mais pour ce match de la finale, Grenoble sort son joker de luxe qu'aucun club français ne peut se permettre...



Grenoble commence fort la partie avec Mallet qui lance parfaitement Boivin. Le meilleur pointeur grenoblois y va d’un slap puissant dévié par O’Connor (0’12). Angers répond immédiatement dans un début de partie débridée par Colley qui récupère un palet dans l’enclave mais Stepanek a bien suivi (0’35). Shaw n’est pas loin du but avec un lancer puissant (1’08) mais c’est Valier, l’ex grenoblois, qui va profiter d’un lancer de Rouhiainen pour dévier la trajectoire du palet de près (0-1 3’06). Entame parfaite pour Angers qui peut faire la course en tête.

photo: Jean-Christophe Salomé

Le premier tiers est intense des deux côtés, sans doute le meilleur tiers disputé cette saison à Pole Sud.

Llorca se rate dans sa relance et oblige Manning a commettre une faute (4’44). Le power play grenoblois a du mal à s’installer et il n’est dangereux que sur la fin avec Hardy.



C’est ce même Kyle Hardy qui va déborder la défense des Ducs et trouver Beauchemin qui dévie la passe vers le but pour tromper O’Connor (1-1 13’48).



Les actions sont moins nombreuses dans les dernières minutes de ce premier tiers. Valier prend un dernier lancer à dix secondes du terme. Le buzzer sonne mais timidement. Rouhiainen, lui aussi ex grenoblois, n’entend pas la fin du chrono et lance dans une cage ouverte pour marquer un but logiquement refusé. S’en suit une petite melée pour demander des explications au défenseur finlandais…qui plaide la bonne foi.



Engagements : 12/10 Grenoble

Tirs : 10/10

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers voit Grenoble prendre plus les choses en main mais sans trouver la faille. Beauchemin termine une belle remontée de palet de la ligne Air Canada (26’30).



Ce même Beauchemin pense donner l’avantage à son équipe mais le but sera refusé après un coach challenge d’Angers. Le gardien ayant été géné par un grenoblois… (29’52).



Peu de temps après, Sacha Treille est sanctionné de deux minutes pour crosse haute alors qu’il était en zone offensive devant le portier adverse. Une faute pas évidente et qui sera immédiatement sanctionné d’un but de Shaw qui trouve la lucarne de Stepanek pour le seul tir cadré d’Angers sur ce second tiers… (1-2 30’43).



C’est ce même Sacha Treille qui va se faire pardonner en s’échappant en contre dans le dos de la défense des Ducs et en allant remporter son face à face avec O’Connor (2-2 35’53).



Et une minute plus tard, Binner y va d’un slap qui fait mouche et donne enfin l’avantage aux siens dans cette partie (3-2 37’10).



Grenoble prend logiquement les devants dans cette partie. Angers n'a pris qu'un seul shoot ce qui est assez rare pour être signalé.



Engagements : 10/9 Grenoble

Tirs : 11/1 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé Dernier match pour Kyle Hardy et Damien Fleury

Grenoble a le vent dans le dos et pousse pour tuer ce match et cette finale. Dair y va parvenir de suite sur un caviar de Koudri. La reprise sur réception de Dair fait trembler les filets et la patinoire Pole Sud exulte (4-2 40’55).



Angers peine à s’en remettre et on le comprend. Les efforts deviennent de plus en plus compliqué pour les Ducs. Le physique semble lâcher avant même le mental.



Sur une pénalité contre Tavernier, Boivin va tuer tout suspense en reprenant sur réception une passe de Beauchemin. O’Connor étant un peu lent sur le remplacement ne peut que constater les dégâts (5-2 47’36).



Ce but est fatal aux angevins même si il reste encore du temps dans cette partie. Un power play est offert aux Ducs juste après et c’est sans doute la dernière chance pour se relancer dans cette partie. Coach Paredes décide de laisser sa première ligne sur toute la pénalité mais cela ne produit pas ses effets. Angers n’arrive pas à inquiéter Stepanek.



Le match se termine sur une pénalité de cinq minutes contre Halley qui semble blesser au genou Binner qui écope lui de deux minutes.



A deux minutes du terme, les supporters de Grenoble ont compris que c’était gagné et commencent à célébrer. Nicolas Deschamps termine le festival avec un but en cage vide (6-2 59’06). La dernière présence verra Hardy et Fleury évoluer ensemble une dernière fois avant de se voir rejoindre par toute l’équipe des BDL pour fêter un nouveau titre de Champion de France !



Engagements : 15/12 Angers

Tirs : 12/7 Grenoble



Sans contestation possible, Grenoble est le nouveau champion de France. Trois ans que le club isérois attendait un nouveau titre et celui-ci récompense une saison pleine, qui aurait presque pu être parfaite si on ajoute la finale de Coupe de France perdu de justesse et la Conti Cup perdue sur le dernier match à Cardiff. Le travail a payé avec un nouvel entraineur qui aura su faire progresser son groupe et trouver la bonne alchimie dans l’équipe. La première ligne d’attaque canadienne aura su faire parler la poudre, Pintaric a apporté un plus en étant très souvent infranchissable, les anciens auront apporté leur expérience et les jeunes auront apporté une belle profondeur de banc qui a sans doute fait défaut à Angers sur cette finale. Grenoble va pouvoir célébrer ce titre avec ses supporters avant de se tourner vers la saison prochaine et une nouvelle participation à la CHL, la grande Coupe d’Europe en espérant y faire bonne figure. Il faudra pour cela construire un effectif encore plus costaud pour éviter de faire simplement de la figuration dans cette compétition !



Pour Angers, la déception doit dominer ce soir mais les regrets ne doivent pas être sur cette rencontre. Le match 2 et 3 aurait peut-être dû basculer vers les Ducs et c’est sans doute sur ces rencontres qu’Angers perd cette finale. La profondeur de banc a sans doute fait défaut. Angers a joué à trois lignes tandis que Grenoble a joué à quatre… La saison reste malgré tout plus que positive avec la victoire en Coupe de France. Avec quelques ajustements pour la saison prochaine, Angers sera encore un redoutable adversaire.





photo: Jean-Christophe Salomé

