Rude combat pour l'épisode 1! Nous y voilà ! Enfin la finale... et pour une fois pas de Dragons comme adversaires mais les Ducs qui en sont venus à bout et s'offrent leur 5e finale de Magnus. Alors que Grenoble compte déjà 7 titres, Angers aimerait ramener sa première coupe Magnus dans le Maine et Loire. Les Angevins pourraient également réaliser le doublé puisqu'ils ont remporté la Coupe de France en janvier. En cette occasion Pôle-Sud est à guichet fermé et l'on s'attend à un match et une ambiance de folie entre les deux premiers de la saison régulière dont les confrontations directes se sont neutralisées. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 06/04/2022 à 00:40



4208 spectateurs Buts :

Grenoble : 06.54 Sacha Treille (ass Joël Champagne et Aurelien Dair) ; 21.01 Jani Tuppurainen (ass Nicolas Deschamps) ; 41.03 Jani Tuppurainen (ass Damien Fleury et Janne Jalasvaara) ; 52.14 Julien Munoz (ass Dylan Fabre et Nicolas Deschamps) ; 58.11 Jani Tuppurainen

Angers : ; 24.58 Nicolas Ritz (ass Vincent Llorca et Zack Torquato) ; 45.02 Loïc Farnier (ass Téo Sarliève et Patrick Coulombe) Pénalités 41 minutes dont 5+20 à Crinon contre Grenoble 13 minutes dont 5 à Gaborit contre Angers



Le début de la rencontre est à l’actif d’Angers qui sollicite plusieurs fois Stepanek sans succès. La première incursion grenobloise en zone offensive leur permet d’obtenir une supériorité qu’ils installent parfaitement. Cowley, bien en place lui aussi, laisse des rebonds sur les tirs de Rouhiainen et Crinon de la bleue qui ne sont pas repris. Une seconde pénalité, moins évidente, contre les Ducs permet à Treille bien servi par Champagne dans le slot de glisser le palet sous Cowley [1-0 / 6’54’’]. Treille pénalisé dans la foulée pour dureté permet aux angevins d’installer leur jeu de puissance sans toutefois proposer de situations dangereuses. Le jeu se poursuit d’une cage à l’autre sans pour autant trop solliciter les gardiens. Les pénalités s’enchaînent contre les locaux (11’57’’ puis 14’44’’) mais la défense tient le coup malgré plusieurs tentatives des Ducs.

Beaucoup d’engagement physique et de vitesse dans ce premier tiers joué pour la moitié en jeu de puissance sans pour autant offrir beaucoup d’occasions de buts tant les défenses se neutralisent.



Les Ducs semblent être restés au vestiaire en ce début de second tiers. Deschamps de derrière la cage angevine trouve Tuppurainen isolé dans le slot qui ne se fait pas prié pour corriger Cowley [2-0 / 21’01’’]. Guenther de la bleue trouve la mitaine de Stepanek avant que son équipe n’installe un nouveau jeu de puissance. Les tentatives sont encore un peu timides mais ça se rapproche. Esseulés devant la cage Llorca sert Ritz décalé qui pousse en cage ouverte [2-1 / 24’58’’]. Les Brûleurs de Loups continuent de pousser et laissent peu de place à leurs visiteurs sans pour autant s’approcher suffisamment de leur cage pour inquiéter le gardien. Mi match, Grenoble installe son jeu de puissance lors duquel Aurélien Dair semble touché mais après discussion arbitrale Angers reste à 4 et s’en sort bien. Les Ducs commencent à retrouver de la maîtrise alors que les isérois manquent maintenant de précision. Suite à une mauvaise charge, une bagarre éclate entre Crinon et Gaborit qui tombent les gants. Crinon est exclut et sévèrement pénalisé (2+2+5+20) alors que Gaborit ne gagne que 5’. Les visiteurs ont alors 4’ de supériorité numérique et sont bien installés avec plusieurs tentatives dont celle de Bouchard stoppée du bouclier.

Il y a des étincelles dans l’air, ce deuxième tiers aura été très agressif dans le bon et le mauvais sens du terme. Les grenoblois s’en sortent bien grâce à un killing play très efficace.



Sur un des rares engagements gagné par Grenoble, Tuppurainen trouve une nouvelle fois le chemin des filets sur un joli lancer du poignet à mi hauteur [3-1 / 41’03’’]. Les actions se poursuivent sur un rythme toujours aussi intense avec notamment ce tir de Fleury sur l’équerre. Sur une belle entrée de zone Farnier réussit à tromper Stepanek pas exempt de tout reproche sur l’action [3-2 / 45’02’’]. Un moment de panique dans la défense grenobloise qui se resserre devant Stepanek permet d’éviter de justesse l’égalisation. Ça part dans tous les sens, Valier n’est pas loin du break et Cowley s’illustre avec toutes les parties de son équipement. Pénalisé pour surnombre Angers ne sait plus où donner de la tête sur ce tic tac toe conclut par Munoz [4-2 / 52’14’’]. A 5 minutes de la sirène Grenoble est une nouvelle fois pénalisé, Goldberg tente le coup et fait sortir son gardien pour un jeu à 6 vs 4. Malgré toute la bonne volonté des Ducs, le temps mort et la suite à 6 vs 5 les visiteurs butent sur Stepanek bien solide. Finalement Tuppurainen récupère le palet et s’offre un triplé en cage vide [5-2 / 58’11’’]. Une dernière pénalité contre Grenoble ne changera pas l’issue du match, le premier point est pour les Brûleurs De Loups.





Finale acharnée pendant 60 minutes avec deux équipes qui n’auront cessé de patiner, de porter le jeu vers l’avant en essayant d’imposer son impact physique. La quête du Graal est à ce prix, la série s’annonce longue. Côté grenoblois il faut une fois encore surveiller la discipline mais également gagner les engagements ce qui leur à fait défaut ce soir. Les angevins doivent plus lancer à la cage et mettre du trafic si ils veulent tromper un solide gardien bien aidé par sa défense.

Deuxième manche ce mercredi à Pôle Sud.





© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







